Израиль принял решение о закупке третьей эскадрильи истребителей F-35I Adir

Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75

Израиль закупит третью эскадрилью американских истребителей пятого поколения F-35 в модификации F-35I Adir, соответствующее решение уже принято. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Израиля.Военное ведомство Израиля приняло решение поставить на вооружение ВВС страны третью эскадрилью истребителей F-35I, тем самым доведя общее количество американских самолетов до 75-и. На сегодняшний день ВВС Армии обороны Израиля (АОИ) имеют две эскадрильи истребителей F-35I общим количеством 50 единиц, причем поставлены еще не все самолеты, последние поставки ожидаются в следующем году.О планах закупить третью эскадрилью F-35I Adir общим количеством в 25 единиц в Тель-Авиве заявляли еще в январе 2021-го, а в феврале того же года закупка по линии FMS была согласована, но окончательное решение было принято только сейчас.- говорится в сообщении.25 американских истребителей обойдутся Израилю примерно в 3 млрд. долларов, сделка будет финансироваться из фонда американской помощи. Другими словами, США сами же и оплатят поставку из средств, выделенных Израилю.F-35I (Adir) — модификация самолета F-35A, разработанная специально для Израиля. Израильские специалисты устанавливают на приобретаемые истребители Lockheed Martin F-35I Lightning II целый ряд собственных разработок в области авионики и вооружений, тем самым адаптируя их под свои задачи.