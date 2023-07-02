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Израиль принял решение о закупке третьей эскадрильи истребителей F-35I Adir

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Израиль принял решение о закупке третьей эскадрильи истребителей F-35I Adir

Израиль закупит третью эскадрилью американских истребителей пятого поколения F-35 в модификации F-35I Adir, соответствующее решение уже принято. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Израиля.


Военное ведомство Израиля приняло решение поставить на вооружение ВВС страны третью эскадрилью истребителей F-35I, тем самым доведя общее количество американских самолетов до 75-и. На сегодняшний день ВВС Армии обороны Израиля (АОИ) имеют две эскадрильи истребителей F-35I общим количеством 50 единиц, причем поставлены еще не все самолеты, последние поставки ожидаются в следующем году.

О планах закупить третью эскадрилью F-35I Adir общим количеством в 25 единиц в Тель-Авиве заявляли еще в январе 2021-го, а в феврале того же года закупка по линии FMS была согласована, но окончательное решение было принято только сейчас.

Министерство обороны Израиля и Армия обороны Израиля приобретут третью эскадрилью самолетов F-35. Минобороны закупит у американского правительства в общей сложности 25 самолетов F-35, которые будут произведены компанией Lockheed Martin. Это приобретение расширит парк этих самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75

- говорится в сообщении.

25 американских истребителей обойдутся Израилю примерно в 3 млрд. долларов, сделка будет финансироваться из фонда американской помощи. Другими словами, США сами же и оплатят поставку из средств, выделенных Израилю.

F-35I (Adir) — модификация самолета F-35A, разработанная специально для Израиля. Израильские специалисты устанавливают на приобретаемые истребители Lockheed Martin F-35I Lightning II целый ряд собственных разработок в области авионики и вооружений, тем самым адаптируя их под свои задачи.
Использованы фотографии:
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:38
    +1
    Главный противник для этих самолетов Израиля Иран.
    Руководство Израиля в глубоком раздумье наносить ли ими удар по атомной инфраструктуре этой страны.
    У Ирана появились наши современные истребители...будет интересно посмотреть на схватку двух противоположных концепций истребительной авиации.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 14:03
      +1
      Да и вообще странно - корейцы ноют а евреи воюют, Что-то тут не так..
    2. Bingo
      Bingo Сегодня, 14:06
      +3
      Цитата: Леха с Андроида.
      будет интересно посмотреть на схватку двух противоположных концепций истребительной авиации.

      Если докинем Ирану С-400. ПВО им явно надо укреплять. А так - да) Особенно будет интересно, как себя проявит жирный дристун именно как истребитель - с его-то слепотой))) Имеется ввиду, как перехватчик - перехватчику не стелс нужен, которого нет. А крейсерский сверхзвук, да и вообще сверхзвук - чего на Ф-35 НЕТ, крейсерского - в принципе, обычного - не больше скольки-то там секунд, иначе покрытие горит good Мэ-эдленно и печально)))
      1. Talon
        Talon Сегодня, 14:36
        +1
        крейсерского - в принципе, обычного - не больше скольки-то там секунд

        это мягко говоря неправда, на модификаию А это вообще не распростроняется, а на В и С только в тренировочных полетах на скоростях выше 1.2 и1.4 Мах соответственно.
        Кроме того не совсем понятно зачем перехватчику крейсерский сверхзвук
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:26
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Главный противник для этих самолетов Израиля Иран.
      Руководство Израиля в глубоком раздумье наносить ли ими удар по атомной инфраструктуре этой страны.
      У Ирана появились наши современные истребители...будет интересно посмотреть на схватку двух противоположных концепций истребительной авиации.

      Мне сейчас иинтереснее, сколько F15XI будут заказывать . А что противник у нас один так это понятно. Хотя если к власти в Иране пртдут прагматики, которые о нас просто забудут, то нам придется сокращать ВВС.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 14:33
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Мне сейчас иинтереснее, сколько F15XI

        Ну вот эо-то как раз истребитель. Завоевания неба. С ним сложнее. Однако. явно будут заказывать МАЛО - хорошо, когда деньги вске ушли на Ф-35, которые по факту самолеты РЭБ - прорыва ПВО, работающие только по радарам, больше НАХРЕН НИ К ЧЕМУ НЕПРИГОДНЫЕ
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 14:38
          +1
          Цитата: Bingo
          Цитата: Арон Заави
          Мне сейчас иинтереснее, сколько F15XI

          Ну вот эо-то как раз истребитель. Завоевания неба. С ним сложнее. Однако. явно будут заказывать МАЛО - хорошо, когда деньги вске ушли на Ф-35, которые по факту самолеты РЭБ - прорыва ПВО, работающие только по радарам, больше НАХРЕН НИ К ЧЕМУ НЕПРИГОДНЫЕ

          Ну Вам то конечно виднее. Зачем же я с Вами спорить буду? request
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 14:44
            +1
            Цитата: Арон Заави
            Ну Вам то конечно виднее.

            Да нет, что ви-что ви... Как же мне может быть виднее, если я в упор не вижу невидимок Ф-35, свободно атакующих Сирию не с территории третьей страны, по которой Сирия стрелять не будет, а с территории Сирии же, пользуясь свое невидимостью и тем самым точно поражая цели...
            Зрение видать, слабовато стало...
    4. grem
      grem Сегодня, 14:48
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Главный противник для этих самолетов Израиля Иран.
      Руководство Израиля в глубоком раздумье наносить ли ими удар по атомной инфраструктуре этой страны.

      Там наши ПВО-ПРО эшелонированные появились для защиты наших АЭС и т.д. Ну всякое другое разное ..Сейчас есть ж\д путь в Иран и составы идут и туда и обратно . hi

      Цитата: Леха с Андроида.
      У Ирана появились наши современные истребители...будет интересно посмотреть на схватку двух противоположных концепций истребительной авиации.

      И не просто современные истребители ,но и советники с богатым боевым опытом и вылетают на дежурство совместно ..
      И в Сирии тоже группировка готова ,на случай чего ..
      Я это про что , если нато рванет на украине ..Мы на БВ тоже ударим с нашими союзниками по всем ,кто под англосаксами ..Это уже решенное дело и не спроста Саудовская Аравия и прочии ,так активно стали уходить от влияния англосаксов и т.д. Идет шахматная игра !!!
      Вот скоро саммит нато и посмотрим ..Если поставят укросаксам ракеты дальнего действия ..Тут же получат их БВ и т.д . В неограниченном количестве и применет сразу ..Это все неофициально и наш козырь в России !
      ВВП это знает и по этому такой спокоен .Ну кто первый рискнет ?
  2. VicVic
    VicVic Сегодня, 13:39
    +2
    Интересно сравнить нынешний Израиль с фондом американской помощи и каким бы мог быть Израиль при отсутствии этого и возможено других аналогичных фондов помощи.
    1. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 13:45
      +3
      Цитата: VicVic
      Интересно сравнить нынешний Израиль с фондом американской помощи и каким бы мог быть Израиль при отсутствии этого и возможено других аналогичных фондов помощи.

      Оружие было бы в любом случае норм. Уровень жизни был бы ниже - определённо
      1. VicVic
        VicVic Сегодня, 14:23
        +1
        В общем и целом, это и так понятно. В цифрах бы посмотреть. Вообще, на сколько Израиль самодостаточен во всех областях, как долго сиог бы просуществовать в роли "один в поле воин"?
  3. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 13:57
    0
    у них же доступ к чипам полноценный,развивали бы беспилотники...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:07
    +1
    США продавая Ф35 Израилю привязывает его к демократам,диаспора должна голосовать как надо ,без сюрпризов.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:12
      +1
      В этих вопросах у республиканцев с демократами нет разногласий.
      Конгресс обычно утверждает такие сделки единогласно.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:22
        +1
        Кто сейчас у власти в США?Республиканцы или всётаки демократы?Ясен пень - еврейский заход из далека.
  5. Попандос
    Попандос Сегодня, 14:18
    +1
    США сами же и оплатят поставку из средств, выделенных Израилю.

    Насколько "безвоздмездно, тоесть даром" выделяется эта помощь?
    Штаты сами себя не обидят, как говорится - евреем можешь ты не быть, НО по еврейски жить обязан.
    А вот во что, это обходится израильтянам?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:32
      0
      Израиль платит за военную помощь передачей США многих своих военных технологий.
      Но во многих случаях передача технологий оборачивает прибылью: в Штатах строят поточные линий со сборкой разработанных в Израиле изделий. Которые потом встают на вооружение обеих стран.