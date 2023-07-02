В Колумбии произошло столкновение двух военных самолётов A-27 Super Tucano

ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что два самолета А-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования № 2

Во время подготовки к воздушному параду в Колумбии в 00.28 мск произошло столкновение двух военных самолетов A-27 Super Tucano. Мероприятие под названием Aeronautica, к которому они готовились, намечено на 20 июля и должно было пройти в департаменте Антьокия в северо-западной части Колумбии.О трагедии рассказали в пресс-службе колумбийских Военно-воздушных сил.- говорится в пресс-релизе.Несчастный случай произошел в провинции Мета неподалеку от авиабазы. Столкнулись два самолета, летевшие в составе группы на малой высоте. После столкновения самолетов произошел взрыв. Оба летчика успели катапультироваться. Но, к сожалению, один пилот погиб, второй же не получил значительных повреждений и был доставлен в лечебное учреждение. Погибший летчик – это подполковник Марио Андрес Эспиноза Гонсалес.Оба самолета упали. Сам момент аварии очевидцы сняли на видео и выложили в сеть интернет.Сейчас на месте падения самолетов работает специальная комиссия, занятая расследованием причин происшествия.Легкий турбовинтовой штурмовик A-27 Super Tucano бразильского производства стоит на вооружении ВВС Колумбии. Его применяют для преследования летательных аппаратов, на которых контрабандисты перевозят наркотики, а также раньше использовали для борьбы с повстанческими вооруженными формированиями.