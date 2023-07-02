Военное обозрение
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В Колумбии произошло столкновение двух военных самолётов A-27 Super Tucano

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В Колумбии произошло столкновение двух военных самолётов A-27 Super Tucano

Во время подготовки к воздушному параду в Колумбии в 00.28 мск произошло столкновение двух военных самолетов A-27 Super Tucano. Мероприятие под названием Aeronautica, к которому они готовились, намечено на 20 июля и должно было пройти в департаменте Антьокия в северо-западной части Колумбии.


О трагедии рассказали в пресс-службе колумбийских Военно-воздушных сил.

ВВС Колумбии с сожалением сообщают, что два самолета А-27 Tucano, выполнявшие учебное задание, потерпели крушение в районе боевого авиационного командования № 2

- говорится в пресс-релизе.

Несчастный случай произошел в провинции Мета неподалеку от авиабазы. Столкнулись два самолета, летевшие в составе группы на малой высоте. После столкновения самолетов произошел взрыв. Оба летчика успели катапультироваться. Но, к сожалению, один пилот погиб, второй же не получил значительных повреждений и был доставлен в лечебное учреждение. Погибший летчик – это подполковник Марио Андрес Эспиноза Гонсалес.

Оба самолета упали. Сам момент аварии очевидцы сняли на видео и выложили в сеть интернет.

Сейчас на месте падения самолетов работает специальная комиссия, занятая расследованием причин происшествия.

Легкий турбовинтовой штурмовик A-27 Super Tucano бразильского производства стоит на вооружении ВВС Колумбии. Его применяют для преследования летательных аппаратов, на которых контрабандисты перевозят наркотики, а также раньше использовали для борьбы с повстанческими вооруженными формированиями.

Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/USA Air Force
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:34
    -1
    Гонсалес - одно из лиц на ВО Михана.Михан - бери позывные " Самоходный Джо" или Зелебоба,без обид . Думаете это случайность? drinks
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:37
      0
      эээээ, а каким образом это относится к опубликованной статье? или просто всех информируете? А чего Вы Михана все так не любите? Если не военная тайна....

      зы Ну пишет он комменты и пишет. И ладно.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:43
        0
        А где я выразил своё отношение к Михану?У меня с ним мир,дружба,жвачка.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:49
          0
          Аааа, ну ладно. Значит я неправильно Вас понял.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 14:40
    0
    В Колумбии произошло столкновение двух военных самолётов A-27 Super Tucano
    Не жалко. Помню, пакостили усиленно Венесуэле. recourse
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:50
    0
    Нарушение правил безопасности при полете видно невооруженным взглядом.
    Драть надо командира авиагруппы непроследившего за пилотами как сидорову козу.