«Стоит задача окружить группировку ВС РФ»: польский генерал изложил свое видение наступления ВСУ

Операция временно застряла в хорошо подготовленном русскими оборонительном районе и на минных полях

Я считаю, что стоит задача прорвать импровизированную оборону русских на этом направлении. Если это удастся, то они, лишенные резервов, в том числе «вагнеровцев», будут окружены на Донбассе в ближайшие дни.

Условием успеха планов украинцев является обеспечение непрерывных поставок вооружения и средств борьбы с Запада, а также продолжение мобилизации и подготовки новых военных формирований и восполнение потерь

Несмотря на то, что ВСУ ведут масштабное наступление еще с начала июня, польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скрипчак, считает, что оно началось лишь несколько дней назад, 24 июня. В связи с этим он представил свое видение развития ситуации на поле боя.С его слов, до этого происходила «мнимая операция» в районе Запорожья, так как было задействовано всего 6-7 бригад, пытавшихся прорвать оборону на отдельных участках, при отсутствии концентрированного удара на основном направлении:- поясняет генерал на страницах издания Defence24.Как он считает, теперь же началось уже не «мнимое», а «настоящее» наступление, которое будет развиваться в два этапа.На первой фазе ВСУ должны нанести фланговые удары по группировке ВС РФ, сосредоточенной между рек Северский Донец и Самара [то есть на пространстве от Горловки до Лисичанска]. Как полагает генерал, успеху наступления на этом направлении будет способствовать оперативное рассредоточение российских войск, вызванное ведением ими постоянных атак:После этого на данном направлении необходимо перейти к обороне. Параллельно нужно укреплять ее и на севере, где следует ожидать попыток ВС РФ отбросить ВСУ за реку Оскол.Завершив операцию на Донбассе, украинские войска должны переключиться на южное направление, где атаки должны вестись на трех участках.Из района Новой Каховки легкие силы должны форсировать Днепр, опрокинуть оборону русских, «удивив их размахом операции», и двигаться в направлении Перекопа.Одновременно необходимо десантироваться через Днепр севернее Новой Каховки и фланговым ударом выйти в тыл Запорожской группировки ВС РФ в районе Токмака.Фронтальный удар по Запорожской группировке ВС РФ эффективнее наносить по оси Гуляйполе-Билмак-Бердянск. Это позволит обойти сеть рек, на которых русские подготовили оборонительные позиции. Конечной целью на этом направлении является выход к Азовскому морю.Как считает генерал, вся наступательная операция может завершиться до конца лета или начала осени. После этого необходимо перейти к стратегической обороне на новой линии фронта.- подытоживает польский генерал.