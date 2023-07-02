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«Стоит задача окружить группировку ВС РФ»: польский генерал изложил свое видение наступления ВСУ

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«Стоит задача окружить группировку ВС РФ»: польский генерал изложил свое видение наступления ВСУ

Несмотря на то, что ВСУ ведут масштабное наступление еще с начала июня, польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скрипчак, считает, что оно началось лишь несколько дней назад, 24 июня. В связи с этим он представил свое видение развития ситуации на поле боя.


С его слов, до этого происходила «мнимая операция» в районе Запорожья, так как было задействовано всего 6-7 бригад, пытавшихся прорвать оборону на отдельных участках, при отсутствии концентрированного удара на основном направлении:

Операция временно застряла в хорошо подготовленном русскими оборонительном районе и на минных полях

- поясняет генерал на страницах издания Defence24.

Как он считает, теперь же началось уже не «мнимое», а «настоящее» наступление, которое будет развиваться в два этапа.

На первой фазе ВСУ должны нанести фланговые удары по группировке ВС РФ, сосредоточенной между рек Северский Донец и Самара [то есть на пространстве от Горловки до Лисичанска]. Как полагает генерал, успеху наступления на этом направлении будет способствовать оперативное рассредоточение российских войск, вызванное ведением ими постоянных атак:

Я считаю, что стоит задача прорвать импровизированную оборону русских на этом направлении. Если это удастся, то они, лишенные резервов, в том числе «вагнеровцев», будут окружены на Донбассе в ближайшие дни.




После этого на данном направлении необходимо перейти к обороне. Параллельно нужно укреплять ее и на севере, где следует ожидать попыток ВС РФ отбросить ВСУ за реку Оскол.

Завершив операцию на Донбассе, украинские войска должны переключиться на южное направление, где атаки должны вестись на трех участках.

Из района Новой Каховки легкие силы должны форсировать Днепр, опрокинуть оборону русских, «удивив их размахом операции», и двигаться в направлении Перекопа.

Одновременно необходимо десантироваться через Днепр севернее Новой Каховки и фланговым ударом выйти в тыл Запорожской группировки ВС РФ в районе Токмака.

Фронтальный удар по Запорожской группировке ВС РФ эффективнее наносить по оси Гуляйполе-Билмак-Бердянск. Это позволит обойти сеть рек, на которых русские подготовили оборонительные позиции. Конечной целью на этом направлении является выход к Азовскому морю.

Как считает генерал, вся наступательная операция может завершиться до конца лета или начала осени. После этого необходимо перейти к стратегической обороне на новой линии фронта.

Условием успеха планов украинцев является обеспечение непрерывных поставок вооружения и средств борьбы с Запада, а также продолжение мобилизации и подготовки новых военных формирований и восполнение потерь

- подытоживает польский генерал.
Использованы фотографии:
Defence24
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41 комментарий
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:12
    +6
    Посмотрел стрелочки от Скрипчака.Да он не стратег,а стратегище.( голосом Гузеевой) bullyОн не забыл что у нас с 18 июля открывается коридор возможностей по Одессе.
    1. Red Hunter
      Red Hunter Сегодня, 15:22
      +12
      Надо было открыть коридор возможностей пару месяцев назад, когда истек срок действия зерновой сделки или же сразу после победы Эрдогана на выборах. Глупо связывать себе руки, если раз за разом "партнёры" кидают
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 15:36
        +3
        Цитата: Red Hunter
        Глупо связывать себе руки, если раз за разом "партнёры" кидают

        И оружие, снабжение, ГСМ в огромных запад поставляет через Одессу, все портовые пакгаузы забиты.
        1. alexoff
          alexoff Сегодня, 15:43
          +1
          Значит герани будут высокоэффективны
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:45
      0
      Коридор возможностей должен быть обеспечен троекратным преимуществом.Во всем,от личного состава,техники,до тыла.А вот с этим пока тяжело,с преимуществом этим.Пока лишь наблюдается тупик.Ни одна из сторон не может прорвать оборону и выйти на оперативный простор
      1. sagitovich
        sagitovich Сегодня, 16:00
        -1
        Вроде на ВО озвучивали, ежедневно в военкоматы страны приходят 9600 добровольцев. В месяц, почти 270 тысяч?
        1. Eroma
          Eroma Сегодня, 16:10
          0
          С января по май, со слов Путина в войска пришло 150К контрактников и 6К добровольцев итого за 5 месяцев 156000 штыков
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 16:16
          -1
          А в год,тогда сколько?Три миллиона?Вот смотрите,по прошлой осени с трудом смогли обмундировать,обучить и вооружить триста тысяч.Я могу понять некоторых форумчан,заявляющих о огромном нашем преимуществе в мобпотенциале.Но он,то не используется,точнее используется только отчасти.Проблема-обучить,вооружить,финансы итд...Да,и еще надо восполнять потери,а они немалые,к сожалению
          1. ЛМН
            ЛМН Сегодня, 17:03
            -1
            Цитата: dmi.pris1
            А в год,тогда сколько?Три миллиона?Вот смотрите,по прошлой осени с трудом смогли обмундировать,обучить и вооружить триста тысяч.Я могу понять некоторых форумчан,заявляющих о огромном нашем преимуществе в мобпотенциале.Но он,то не используется,точнее используется только отчасти.Проблема-обучить,вооружить,финансы итд...Да,и еще надо восполнять потери,а они немалые,к сожалению

            Как показала практика,мобилизованые брошенные на передок,погоды не сделают.
            РФ с этим столкнулась,Украина тоже.Но в отличии от последней,мы уроки выучили.1/3 с той мобилизации, ещё в боях не участвовала. Так же будет и с новым набором.Учиться,учиться и ещё раз учиться.
            Или Вам хочется видеть,как наши мобилизованые и контрактники, тут же телами амбразуры закрывают?

            По поводу тех.оснащения.
            У нас профильные предприятия,работают в три смены.Вопрос,куда делись Т-90 и БМП-3??
            Ну тут конечно для многих ответ очевиден,Шойгу и Герасимов ,продают их)))

            А если серьёзно, то этот резерв(который многие не хотят видеть) ,и мат.часть(которая накапливается),глупо бы было Т-90 в третьей линии обороны закапывать,скажет своё слово.
            Наступит момент и мы увидим,наши резервы,наши Т-90 и БМП-3..
            1. dmi.pris1
              dmi.pris1 Сегодня, 17:24
              0
              Да,именно так-учится по классику.Вооружаться,терпеть и стоять до конца в обороне.И не вестись на уговоры-переговоры.И да,я очень не хочу,что бы ребята полегли.Сказать Вам,сколько на наш район вернулось земляков навечно?16 человек,при населении-30 тыс...
              1. ЛМН
                ЛМН Сегодня, 17:28
                0
                Цитата: dmi.pris1
                Да,именно так-учится по классику.Вооружаться,терпеть и стоять до конца в обороне.И не вестись на уговоры-переговоры.И да,я очень не хочу,что бы ребята полегли.Сказать Вам,сколько на наш район вернулось земляков навечно?16 человек,при населении-30 тыс...

                Вы решили померяться потерями?
                Для Вашей страны,в 30.000 населения,16 человек это действительно серьёзные потери.Соболезную..

                К сожалению,Россия это нечто больше,чем Ваш район.

                В Новосибирске,только Вагнеровцев ,больше 240....
                Только их.Хотите померяться с Россией?
                Вашему району помощь не нужна,в связи с потерями?
                1. seamen2
                  seamen2 Сегодня, 17:42
                  0
                  *Вы решили померяться потерями?
                  Для Вашей страны,в 30.000 населения,16 человек это действительно серьёзные потери.Соболезную..

                  К сожалению,Россия это нечто больше,чем Ваш район*.
                  А, так вы из этих, *бабы еще нарожают*. не нарожают. не те ныне бапы.
        3. RED_ICE
          RED_ICE Сегодня, 16:30
          0
          Ежемесячно а не ежедневно ——————————
    3. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 15:53
      +6
      Цитата: tralflot1832
      Посмотрел стрелочки от Скрипчака.Да он не стратег,а стратегище

      Смотреть надо не на его стрелочки, а на его психику. Она у него реально больная.
      Он же уже отжигает почти два года подряд! Вот одна из самых первых его цитат на тему войны, еще до СВО - ноябрь 2021!!!
      "У России нет ни сил, ни средств воевать с такой мощной военной державой, как Украина. Россия не в состоянии вести войну более 2 недель. После нападения на Украину Россия никогда не оправится.
      Это конец страны". (с)

      Дальше уже можно ничего про него не знать. Достаточно вот этой одной цитаты... НО это еще не всё! Дальше еще смешнее.
      Зимой 2023 он в пух и прах разнёс НАТО и Пентагон за то... что они НЕДООЦЕНИЛИ российскую армию :))
      Вот его же цитата от февраля 2023:

      "Соединенные Штаты совершили большую ошибку, когда оценивали возможности ВС РФ. Ранее представители Пентагона утверждали, что российские войска плохо подготовлены и вооружены. Сейчас эти слова опровергаются на поле боя, где украинские силы несут потери и вынужденно отступают.
      Я бы привил немного здравого смысла тем джентльменам, которые делают подобные заявления, потому что они могут вызвать только большее замешательство. Если бы это был шум, как того хочет Пентагон, то у российских военных, конечно, не было бы успеха, но он есть», – сказал Вальдемар Скрипчак.
  2. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 15:15
    +6
    Лихо польский генерал стрелок на карту накидал. sad
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:28
      +2
      Особенно мне понравилась стрелочка перехода через Днепр и атаки на Токмак с тыла. Не иначе ВСУ получили огромное количество плавсредств на воздушной подушке, ну или им вертолетами цельный мост привезут на пару км из Великобритании.
      1. Комментарий был удален.
    2. DIM(a)
      DIM(a) Сегодня, 15:55
      0
      скорее наспускал, смотря доклады Фашингтона!
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:18
    0
    Ну бред же, право. Как подобное можно комментировать?!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:56
      +5
      Цитата: AlexGa
      Ну бред же, право. Как подобное можно комментировать?!

      Место такое. Что поделать, у них одно из самых популярных изданий так и зовется - до ржача(польск. Do Rzeczy), причем что интересно, переводится - "к делу". Этот ржач у них делом зовется... Вот потому и генералы такие... "Деловые" laughing
      1. Тополь
        Тополь Сегодня, 17:37
        0
        "А слабо Вольдемару в фонтан нырнуть?" (С) Ему бы с его аналитикой в кинокомедиях сниматься.
  4. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:19
    +4
    Хорошо разъяснил. Можно начинать. Строго по плану!!
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 15:58
      +3
      Цитата: Люмира
      Можно начинать. Строго по плану!!


      Ну разве что - по плану
  5. alexoff
    alexoff Сегодня, 15:24
    +3
    Ударить в одном месте и окружить? Оригинальная стратегия! А точно в окружение не украинцы с такой стратегией попадут?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:24
    +2
    Польский генерал со "знанием дела" рассказывает как с 24.06. (до этого 20 дней оказывается была разминка) ВСУ будут прорывать, окружать, уничтожать и продвигаться, но при этом, на всякий случай, сроки победного наступления растягивает до начала осени.
    будут окружены на Донбассе в ближайшие дни
    Сегодня 02.07.23г, т.е. уже прошло 8 дней и? Лишнее подтверждение тому, как на западе и особенно в Восточной Европе надеются и ждут.
    1. mikh-korsakov
      mikh-korsakov Сегодня, 16:02
      +3
      Свят-свят. Свята Матка Боска. Поражает Русь на карте указательным перстом. Но, чудится мне, что Батька, получивший неожиданно подарки: и ЯО, и целый корпус отлично экипированных и великолепно тренированных "песняров", вдохновлен и тоже рисует стрелки. До Варшавы-то из Бреста всего 2 ч езды на танке.
  7. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 15:24
    +3
    Ну да, лихо так расклад сделал. Не ему и не его же солдатам погибать.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:26
    +2
    Да рисовал бы уж сразу стрелочки на Москву и Питер, чего ж себя так ограничивать? Ну - а потом как водится, занятие рубежей по Волге..
  9. Керенский
    Керенский Сегодня, 15:27
    +2
    Всё бы ничего, но вот "форсировать Днепр...." да в двух местах. Он генерал от какого рода войск?
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 15:31
      +2
      Там у него стрелочка между Донецком и Горловкой, военный ли он вообще? Или он просто в маразм уже впал?
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 15:45
        +3
        Цитата: alexoff
        Там у него стрелочка между Донецком и Горловкой, военный ли он вообще?

        Он поляк - ему можно. Поляки ещё в 1938 году собирались СССР делить с Германией, причём Германия была у них так, типа принеси/ подай... Поляк- что с него взять...
  10. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 15:50
    +2
    шляпа ежу понятно что ударами по всему фронту ищут место послабже заодно смотрят как быстро резервы подтягиваются как авиация реагирует заодно бабахают по складам штабам тылам подарками от западных партнеров единственный странный момент это цепляние за антоновский плацдарм на Херсонщине чисто драки на рупь а выхода на копийку
  11. Пуз Большой
    Пуз Большой Сегодня, 15:51
    +1
    Бумага всё стерпит, можно какие угодно стрелочки рисовать.
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 16:00
    +2
    Das passiert, wenn man in Moskau nicht endlich
    das eigene VOLLE militärische Potenzial nutzt...!!
  13. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:01
    +4
    Я считаю, что стоит задача прорвать импровизированную оборону русских на этом направлении. Если это удастся, то они, лишенные резервов, в том числе «вагнеровцев», будут окружены на Донбассе в ближайшие дни.
    belay Ну он так видит. request Генерала каждый обидеть может.... А понять и простить... feel
  14. fiv
    fiv Сегодня, 16:04
    +3
    Перед кем стоит задача, Бздышек Заский? Наточи саблю и зарежь себя - ты навоз. Коль родила тебя мамка питаться падалью и работать шершавым языком, тем и занимайся. А то, блин, Стефан Баторий вылупился надувной
    1. ANB
      ANB Сегодня, 17:21
      0
      . Стефан Баторий

      Стефан Баторий был не поляком.
  15. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 16:04
    +2
    Длинные стрелки, когда их много, опасны в первую очередь для польского генерала. Оторвался от тылов и сам оказался окруженным. sad
  16. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 16:08
    0
    А ядерные грибы этот генерал не видит в перспективе над Варшавой и Краковым!!
  17. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:24
    +1
    Цитата: tralflot1832
    Посмотрел стрелочки от Скрипчака.Да он не стратег,а стратегище.( голосом Гузеевой) bullyОн не забыл что у нас с 18 июля открывается коридор возможностей по Одессе.

    Одессу небходимо блокировать с моря подводными лодками и разрешить им действовать по праву неограниченной подводной войны, однвременно уничтожая сам порт.
  18. К-50
    К-50 Сегодня, 16:25
    +1
    «Стоит задача окружить группировку ВС РФ»: польский генерал изложил свое видение наступления ВСУ

    "...и каждый мнил себя чтратегом, глядя на бой со стороны!..." (с) lol
  19. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:45
    0
    Планы-то у него наполеоновские. А хватит у ВСУ людей чтобы охранять то что они захватят? Видимо глуповат аналитик.