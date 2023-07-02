Минобороны: В районе Антоновского моста завершено уничтожение высадившихся подразделений ВСУ

Противник продолжает попытки прорвать оборону российской армии, наиболее активные боевые действия идут на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские войска наносят удары по местам дислокации ВСУ, резервам и т.д., на этот раз хорошо сработала авиация, ударив по ж.д. станциям в районах Балаклеи и Чугуева, куда прибыла переброшенная из центральных и западных регионов Украины военная техника. Как сообщает Минобороны, места разгрузки были поражены, но подробности не приводит. Также авиация отработала по пунктам управления 28-й и 54-й механизированных бригад.
На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе одноименного моста. По неофициальной информации некоторых российских ресурсов, удар наносился с двух сторон, со стороны реки работала морская пехота из состава 61-й бригады Северного флота. Бойцы на скоростных лодках зашли в тыл ВСУ, другие подробности отсутствуют.
На Донецком направлении войска группировки "Южная" отразили 11 атак ВСУ в районах Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка. За сутки уничтожено до 360 всушников, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, орудие М119, САУ Krab и Гвоздика. В районах Северск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов.
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" отразили три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах Торское, Червоная Диброва и Невское. В районе Кузьмино уничтожена ДРГ. Общие потери ВСУ составили до 95-ти человек личного состава, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап и две гаубицы Д-30.
На Южно-Донецком подразделения группировки "Восток" отразили атаку в районе Никольское. На Времевском выступе в районе Ровнополь уничтожена ДРГ. В районе Макаровки накрыто скопление личного состава и техники ВСУ. На Запорожском нанесен удар по подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ в районах Пятихатки и Мирное. Общие потери на двух направлениях: до 150 всушников, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица FH70. В районе Новоандреевки Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, отработали зенитчики.
На Купянском направлении войска группировки "Запад" отразили две атаки противника в районе Новоселовское. В районе Стельмаховки пресечена деятельность ДРГ. Потери противника: до 40 украинских военных, боевая бронированная машина, гаубица Д-20. В районе Кисловка уничтожены два склада боеприпасов.