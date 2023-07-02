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Минобороны: В районе Антоновского моста завершено уничтожение высадившихся подразделений ВСУ

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Минобороны: В районе Антоновского моста завершено уничтожение высадившихся подразделений ВСУ

Противник продолжает попытки прорвать оборону российской армии, наиболее активные боевые действия идут на Южно-Донецком, Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российские войска наносят удары по местам дислокации ВСУ, резервам и т.д., на этот раз хорошо сработала авиация, ударив по ж.д. станциям в районах Балаклеи и Чугуева, куда прибыла переброшенная из центральных и западных регионов Украины военная техника. Как сообщает Минобороны, места разгрузки были поражены, но подробности не приводит. Также авиация отработала по пунктам управления 28-й и 54-й механизированных бригад.

На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе одноименного моста. По неофициальной информации некоторых российских ресурсов, удар наносился с двух сторон, со стороны реки работала морская пехота из состава 61-й бригады Северного флота. Бойцы на скоростных лодках зашли в тыл ВСУ, другие подробности отсутствуют.

На Донецком направлении войска группировки "Южная" отразили 11 атак ВСУ в районах Артемовск, Водяное, Новобахмутовка, Северное, Первомайское и Марьинка. За сутки уничтожено до 360 всушников, шесть танков, восемь боевых машин пехоты, орудие М119, САУ Krab и Гвоздика. В районах Северск и Григоровка уничтожены склады боеприпасов.
 
На Красно-Лиманском войска группировки "Центр" отразили три атаки подразделений 95-й десантно-штурмовой и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах Торское, Червоная Диброва и Невское. В районе Кузьмино уничтожена ДРГ. Общие потери ВСУ составили до 95-ти человек личного состава, один танк, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, пикап и две гаубицы Д-30.
 
На Южно-Донецком подразделения группировки "Восток" отразили атаку в районе Никольское. На Времевском выступе в районе Ровнополь уничтожена ДРГ. В районе Макаровки накрыто скопление личного состава и техники ВСУ. На Запорожском нанесен удар по подразделениям 33-й механизированной бригады ВСУ в районах Пятихатки и Мирное. Общие потери на двух направлениях: до 150 всушников, один танк, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и гаубица FH70. В районе Новоандреевки Запорожской области сбит штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины, отработали зенитчики.

На Купянском направлении войска группировки "Запад" отразили две атаки противника в районе Новоселовское. В районе Стельмаховки пресечена деятельность ДРГ. Потери противника: до 40 украинских военных, боевая бронированная машина, гаубица Д-20. В районе Кисловка уничтожены два склада боеприпасов.
 
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:46
    +2
    По правде сказать информация по Антоновскому мосту - противоречивая,на данный момент.
  2. bubalik
    bubalik Сегодня, 14:48
    0
    На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе одноименного

    ,,,не понятно,где правда request

  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 14:49
    +2
    Горят с крестами танки в Украине –
    Горят опять немецкие кресты...
    «Небратья», вы же воплотили
    Адольфа Шикльгрубера мечты...
    Мечты как Украина и Россия
    Между собою будут воевать...
    Вы приложили максимум усилий,
    Страною русофобов чтобы стать...
    Нацистской нынче стала Украина -
    Бандеры дух сегодня в ней живёт -
    И вера в воскрешение kpemина,
    Что он придет - порядок наведет...
    Евреев, москалей и инородцев
    Изгонит он с украинской земли -
    Всех кто не верит в Стёпку чудотворца,
    Сжечь как в Одессе вamников сожгли!!!
    Но не придет Бандера - не надейтесь...
    Ему в Аду гореть теперь всегда...
    Вы о себе «небратья» беспокойтесь -
    Бандере нет, а Украине да!!! 