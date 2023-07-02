«Аллигаторы» зарекомендовали себя как грозные воздушные средства, продемонстрировав свои возможности и высокий потенциал в продолжающемся конфликте на Украине. Они настойчиво показывают свое мастерство на поле боя

Вертолеты, ускользая от средств ПВО, препятствуют продвижению ВСУ и наносят значительный ущерб западной технике

Успех вертолетов Ка-52 «Аллигатор» на Украине стал свидетельством эффективности и надежности российской военной техники. Вполне прогнозируем всплеск спроса на российское вооружение, включая истребители, ударные вертолеты, бронетехнику и реактивные системы залпового огня