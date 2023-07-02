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«Ка-52 показал мастерство на поле боя»: в западной прессе оценили российский вертолет

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«Ка-52 показал мастерство на поле боя»: в западной прессе оценили российский вертолет

Эффективное применение ударного вертолета Ка-52 в ходе спецоперации вызвало интерес со стороны западных обозревателей. Ряд из них считают, что это одна из лучших винтокрылых машин современности.


«Аллигаторы» зарекомендовали себя как грозные воздушные средства, продемонстрировав свои возможности и высокий потенциал в продолжающемся конфликте на Украине. Они настойчиво показывают свое мастерство на поле боя

- оценили машину в издании Military Africa.

Как отмечается, Ка-52 постоянно наносят урон поставленным Западом танкам и бронемашинам. Минобороны Британии признало, что благодаря ударным винтокрылым машинам «Россия получила временное преимущество в регионе».

Вертолеты, ускользая от средств ПВО, препятствуют продвижению ВСУ и наносят значительный ущерб западной технике

- говорится в New York Times в попытке разобраться в неудачном ходе контрнаступления ВСУ.

Как отмечается в прессе, успешное использование российских ударных вертолетов в реальных боевых условиях вызвало всплеск интереса иностранных военных «к этим передовым машинам».

Успех вертолетов Ка-52 «Аллигатор» на Украине стал свидетельством эффективности и надежности российской военной техники. Вполне прогнозируем всплеск спроса на российское вооружение, включая истребители, ударные вертолеты, бронетехнику и реактивные системы залпового огня

- говорится в Military Africa.

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14 комментариев
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  1. air wolf
    air wolf Сегодня, 16:44
    +4
    Вы западные геи еще не видели что такое эскадрилья Ка-52 работает, потому что ведете наступление мелкими группами, а если хорошо пойдете, вот огребете по полной, один вертолет, это минимум 3-4 танка уничтожит. А то все геи орут, вертолеты изжили себя laughing
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 17:03
      0
      Страшнее вертолёта зверя нет. Он же безнаказанно расстреливает с безответной дистанции всё, что видит, сам при этом оставаясь незамеченным из-за низкой высоты полёта и большой дальности и скорости.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:17
        +1
        Тут несколько недель назад была статья от Романа Скоморохова про "кончину"пилотируемой фронтовой авиации.В данный момент эта кончина -преждевременна.И если еще поступит на вооружение ракета с дальностью километров до 15,с самонаведением,то вообще замечательно.Хотя,видно-беспилотная авиация начинает вытеснять фронтовую потихоньку.Жизнь летчика -бесценна,а развитие систем ПВО может сделать вылет самоубийством
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:08
      -1
      Цитата: air wolf
      А то все геи орут, вертолеты изжили себя

      Так геи только и орут, а воевать из них никто не пошёл. Да и как пойти, если они и "не не рыба и не мясо".
  2. Khakas
    Khakas Сегодня, 16:47
    +1
    Красота да и только!!! Наши лучшие. И техника и люди!!!!
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:49
    +4
    интерес со стороны западных обозревателей.
    оценили машину в издании Military Africa.
    laughing
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 16:57
      +2
      Цитата: Андрей Москвин
      интерес со стороны западных обозревателей.
      оценили машину в издании Military Africa.
      laughing

      Ну вертолет действительно очень хорош. Наши оценили его еще начале 2000х когда Камов и IAI пытались вместе организовать его поставку в Турцию.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:11
      0
      Цитата: Андрей Москвин
      интерес со стороны западных обозревателей.
      оценили машину в издании Military Africa.
      laughing

      А чë, в Африке запада нет? laughing
      1. Попуас
        Попуас Сегодня, 17:33
        +1
        Надергали выдержек ...Military Africa... New York Times.. recourse ....вот и статейка получилась...Главное заголок ...чтоб погромче был hi
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:16
      -1
      Цитата: Андрей Москвин
      интерес со стороны западных обозревателей.
      оценили машину в издании Military Africa.
      laughing

      А че, в Африке запада нет? laughing
      Такие вот обозреватели...
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 16:50
    +5
    Поговаривают, что вертолеты- это души погибших танков.
  5. abc_alex
    abc_alex Сегодня, 17:09
    +3
    Интересно, что такое внезапно впечатляющее западные обозреватели увидели на этих кадрах? Системе наведения "по рамке" сто лет в обед. Все тяжёлые ПТУР отечественного производства используют этот алгоритм.
    Или впечатлило само наличие у ВС РФ ударных вертолётов, на фоне уверенных гарантий западных СМИ в том, что у русских Ванек только ушанки, валенки, одна лопата на троих, винтовки Мосина по одной на роту, а пушки если и есть, то трофейные немецкие со 2 Мировой или ленд-лизовские штатовские.

    Меня то вот ни разу в этом видео не впечатлило то, что вертолёт висит. Должен после пуска сразу начать манёвр уклонения. Либо экипаж обнаглел. Либо автомат удержания цели в Ка-52 как работал, так и работает через....
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 17:16
      -3
      Либо ты вечно ноющее Ципсо, который жопу амерам за бусы продал
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:17
    +1
    Аллигаторы нахреначили за полтора года столько техники ,что американским Кобрам и не снилось.Причём работают они в зоне активного ПВО противника.США примеряют все на себя.И наши истребители и истребители - бомбардировщики тоже не подарок.Есть ещё одна страна ,которая нас изучает и охреневает от наших результатов.