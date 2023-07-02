«Ка-52 показал мастерство на поле боя»: в западной прессе оценили российский вертолет

Эффективное применение ударного вертолета Ка-52 в ходе спецоперации вызвало интерес со стороны западных обозревателей. Ряд из них считают, что это одна из лучших винтокрылых машин современности.
«Аллигаторы» зарекомендовали себя как грозные воздушные средства, продемонстрировав свои возможности и высокий потенциал в продолжающемся конфликте на Украине. Они настойчиво показывают свое мастерство на поле боя
- оценили машину в издании Military Africa.
Как отмечается, Ка-52 постоянно наносят урон поставленным Западом танкам и бронемашинам. Минобороны Британии признало, что благодаря ударным винтокрылым машинам «Россия получила временное преимущество в регионе».
Вертолеты, ускользая от средств ПВО, препятствуют продвижению ВСУ и наносят значительный ущерб западной технике
- говорится в New York Times в попытке разобраться в неудачном ходе контрнаступления ВСУ.
Как отмечается в прессе, успешное использование российских ударных вертолетов в реальных боевых условиях вызвало всплеск интереса иностранных военных «к этим передовым машинам».
Успех вертолетов Ка-52 «Аллигатор» на Украине стал свидетельством эффективности и надежности российской военной техники. Вполне прогнозируем всплеск спроса на российское вооружение, включая истребители, ударные вертолеты, бронетехнику и реактивные системы залпового огня
- говорится в Military Africa.