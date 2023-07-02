Военное обозрение
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Польские власти в срочном порядке перебрасывают на границу с Белоруссией дополнительные силы

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Польские власти в срочном порядке перебрасывают на границу с Белоруссией дополнительные силы

Польша приняла решение усилить границу с Белоруссией в связи с последними событиями, происходящими в республике. Смена прописки подразделениями ЧВК "Вагнер" сыграли в этом основную роль. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.


Польские власти приняли решение срочно перебросить на белорусскую границу дополнительные силы, включая сотрудников МВД и контртеррористических подразделений. Всего планируется привлечь до 500 сотрудников, которые присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам военнослужащих, уже охраняющим границу с Белоруссией. Как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, связано это с "напряженной" ситуацией.

В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений

- заявил он.

Как сообщается, польские власти очень обеспокоены перемещением на территорию Белоруссии подразделений ЧВК "Вагнер", в Варшаве не исключают, что уже в ближайшее время могут последовать какие-либо провокации. Кроме того, значительно увеличился поток незаконных мигрантов, которые пытаются прорваться в страны Евросоюза через границу Польши, несмотря на построенную стену. Негативный опыт по мигрантам у польских пограничников имеется.

Об "очень серьезном" усилении границы с Белоруссией ранее заявил председатель правящей партии в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, сделано это будет, в первую очередь, из-за отрядов ЧВК "Вагнер", появившихся в Белоруссии. Уж очень поляков напрягает такая ситуация, когда непонятно, откуда "прилетит".
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Straz_Graniczna
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:35
    +4
    Занервничали бздышеки, занервничали..... Как бы сами не выдержали напряжённости на границе и не начали провоцировать
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 15:41
      +5
      Ничего они не занервничали. Играют в показуху. Мол: вон они какие плохие, не зря мы санкции ввели. И бешеные бабки в оборону...
      Они прекрасно понимают, что мы ни на кого нападать не станем. А тем более на страну входящую в блок НАТО.
      1. Roma-1977
        Roma-1977 Сегодня, 17:15
        +1
        Верно. В прошлый раз они оправдывали переброску армейских частей к границе, включая самоходные гаубицы наплывом иркских беженцев с белорусской стороны. Гаубицы и беженцы. Цирк на дроте.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:36
    +4
    В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений
    Это они считают укреплением сил? При этом идет информация о якобы совместных действиях литовско-польско-украинской бригады на территории Украины. Согласно плану, поляки займут города Ковель, Сарны и Владимир. В этих городах будут размещены польские и совместные батальоны, а командование будет расположено в Луцке. Для решения этого вопроса в Киев и приезжали Дуда и Науседа. А это прямое начало войны.
  3. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 15:38
    +2
    Вот бы Батька установил на границе с пшекией огромные громкоговорители и стал бы транслировать из них на пшекию мелодии Вагнера .
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 15:41
      +2
      Лучше так: Польские солдаты! Вам ничего не угрожает, не поддавайтесь на преступные приказы ваших командиров - сдавайтесь в плен. Вам гарантируется жизнь.
      1. arthh
        arthh Сегодня, 15:55
        0
        Голосом Соловьева тогда уж.......
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 16:01
          0
          Прикольнее будет если это будет голосами Соловьева и Скабеевой в унисон озвучиваться. laughing
  4. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:40
    +3
    Мир людей превратился в жизнь в джунглях.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 16:00
      +3
      Цитата: Люмира
      Мир людей превратился в жизнь в джунглях.

      Люди в джунгли, обезьяны в города и правительства.
    2. tun5t
      tun5t Сегодня, 17:12
      -2
      Обычная Кали-юга (432 тыс.лет), коих в цикличной истории великое множество. поскольку сейчас юга-пралайя, перед "золотым вкраплением", то все страсти-мордасти выскакивают как чирий. Все стороны, Суры и Асуры, собирают своих сторонников.... затем война , прямо сказать, НЕХИЛАЯ, много будет уничтожено "нежелательного населения" (это кто не бе, не ме, не кукареку, воздержавшееся болото). В предыдущую такую заваруху между Сура и Асура, так всё расхреначили, что даже почти не осталось следов былых названий цивилизаций. (Махабхарата 3102 год до н.э.) . Но поскольку теперь грядёт подьём духовный и рождение людей более осознанных, то разрушения во время этой войны НЕ будут столь фатальными, как в прошлый раз.
      Что тут поделаешь? Эти два клана по всей Вселенной постоянно сталкиваются лбами и наша Земля в этом постоянно участвует. Мы тут как на границе - низшие, среди высших. Подробности в знаниях (Веда, Ве - вектор, направление домой\ Да - разум)
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 15:40
    +2
    в Варшаве не исключают, что уже в ближайшее время могут последовать какие-либо провокации.
    Естественно, провокации от Польши и Украины.
    Сомнений нет никаких.
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 15:45
    +2
    Вот как так получается, что даже с трепетом и восторгом ожидаемый Западом мятеж в России - один хрен оборачивается нервным и испуганым попукиванием в том же самом ЕС. При том, что в самой России этот переворот - только повод за пивом отметить - "видал, чего откаблучивают? - Ага... Холодное еще осталось?"
    А у гейропопок, вроде бы не ведущих никаких войн очко уже научилось лом перекусывать при малейшем шебуршании в кустах... И ведь пожар за пожаром! Во Франции уже так раздухарились, что до Швейцаров докатилось... Пшекам кстати, тоже подумать - куда они войска перекидывают, отять же придется разгонять бунты скоро, вон, месяца еще не прошло-
    Польша: оппозиция собрала сотни тысяч человек на митинг протеста. При чем здесь закон о российском влиянии?
    4 июня 2023 https://www.bbc.com
  7. ASM
    ASM Сегодня, 15:58
    +2
    Как же они боятся классическую музыку. Видать французы из пустынных мест напели, да окраина вторым голосом взвизгнула.
  8. ПАН51
    ПАН51 Сегодня, 16:12
    0
    Боятся пшеки, однако. И правильно делают. У страха глаза велики.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:20
    0
    Надо быть готовыми, что потребуеться применить СБ, в случае агрессии Польши против Союзного Госдарства.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 16:42
    +1
    Не зря Батька Вагнеровцев к себе забрал. Теперь ему однозначно спокойнее. Пусть поляки лоб морщат.
    Они конечно пакость сделают какую-нибудь обязательно (может даже одновременно контрнаступом), они без этого не смогут, натура у них тухлая, как у всех прибалтов.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:42
    0
    Поляки начали догадываться ,что геополитически открытие фронта Белоруссия - Украина ,России крайне не выгодно.Зе бы плясал от радости если бы такое было.Вторая страна с ним начала конфликтовать,третья мировая на шаг бы стала ближе,США тоже от радости потёрли бы руки.Белорусия только против поляков и трибалтов.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 16:49
    0
    Полиция это ж не регулярная армия. Наверное опасаются, что в Польше найдутся тропоходы и начнут протаскивать дешёвые сигареты, спиртное, "близких родственников" из Азии проводить.
  13. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 17:11
    +1
    Если по Варшаве прилетит - не все ли равно полякам, откуда?
  14. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:22
    0
    польские власти очень обеспокоены перемещением на территорию Белоруссии подразделений ЧВК "Вагнер"

    Поляки боятся, что проснутся утром, а Вагнер колонной уже шествует по шоссе к Варшаве. sad
  15. Александр Андреев_4
    Александр Андреев_4 Сегодня, 17:31
    0
    А-я раньше предполагал -как почешут затылок паны и лабусы!!!