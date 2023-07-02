Польские власти в срочном порядке перебрасывают на границу с Белоруссией дополнительные силы

В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об укреплении наших сил группой 500 сотрудников полиции из отдела профилактики правонарушений и контртеррористических подразделений

Польша приняла решение усилить границу с Белоруссией в связи с последними событиями, происходящими в республике. Смена прописки подразделениями ЧВК "Вагнер" сыграли в этом основную роль. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Польские власти приняли решение срочно перебросить на белорусскую границу дополнительные силы, включая сотрудников МВД и контртеррористических подразделений. Всего планируется привлечь до 500 сотрудников, которые присоединятся к 5 тысячам пограничников и 2 тысячам военнослужащих, уже охраняющим границу с Белоруссией. Как заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский, связано это с "напряженной" ситуацией.- заявил он.Как сообщается, польские власти очень обеспокоены перемещением на территорию Белоруссии подразделений ЧВК "Вагнер", в Варшаве не исключают, что уже в ближайшее время могут последовать какие-либо провокации. Кроме того, значительно увеличился поток незаконных мигрантов, которые пытаются прорваться в страны Евросоюза через границу Польши, несмотря на построенную стену. Негативный опыт по мигрантам у польских пограничников имеется.Об "очень серьезном" усилении границы с Белоруссией ранее заявил председатель правящей партии в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. По его словам, сделано это будет, в первую очередь, из-за отрядов ЧВК "Вагнер", появившихся в Белоруссии. Уж очень поляков напрягает такая ситуация, когда непонятно, откуда "прилетит".