Тот, у кого нет возможности участвовать в партнерстве, когда дела идут плохо, будет иметь более низкий статус, чем тот, кто будет сражаться бок о бок

В ближайшем будущем мы увидим это [снова]: кто из государств оказал поддержку в войне на Украине, а кто остался в стороне

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Аргентина могла бы стать важным игроком в мире, учитывая ее размер, количество природных ресурсов, ее стратегическое расположение напротив Антарктиды и прохода между Атлантическим и Тихим океанами, а также обладание квалифицированной рабочей силой, которая может стать поставщиком технологий в международном масштабе

Глобальный Юг продолжает держаться в стороне от украинского конфликта, несмотря на настойчивые попытки Запада втянуть в него против России страны, занявшие нейтральную позицию. Одной из них является Аргентина, в прессе которой начали звучать призывы отойти от политики невмешательства.В издании Pucará Defensa вышел материал, в котором говорится о печальном положении вооруженных сил, финансов и государства в целом. Как полагает автор, чтобы выйти из сложившейся ситуации, нужно продемонстрировать свое значение на мировой арене, так как настоящие союзнические отношения приводят к торговым и прочим преференциям.- полагает автор.В качестве примера он приводит «высокий статус», который был предоставлен США Бразилии и Аргентине после Второй мировой войны, или то положение, которое имел Буэнос-Айрес в 1990-е годы после отправки кораблей в Персидский залив в 1991 году.- указывается в издании.Со слов автора, повышение роли страны в глазах США позволит ей стать важным региональным игроком, на роль которого сейчас претендует Бразилия.- делает вывод автор, призывая «повышать свой статус в глазах США» и отойти от нейтралитета в украинском конфликте.Примечательно, что в данной статье, посвященной месту Аргентине в мире, автор ни разу не поднял вопрос о Фолклендских островах.