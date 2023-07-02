Военное обозрение
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«Нужно повышать свой статус в глазах США»: в аргентинской прессе призывают отойти от нейтралитета в украинском конфликте

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«Нужно повышать свой статус в глазах США»: в аргентинской прессе призывают отойти от нейтралитета в украинском конфликте

Глобальный Юг продолжает держаться в стороне от украинского конфликта, несмотря на настойчивые попытки Запада втянуть в него против России страны, занявшие нейтральную позицию. Одной из них является Аргентина, в прессе которой начали звучать призывы отойти от политики невмешательства.


В издании Pucará Defensa вышел материал, в котором говорится о печальном положении вооруженных сил, финансов и государства в целом. Как полагает автор, чтобы выйти из сложившейся ситуации, нужно продемонстрировать свое значение на мировой арене, так как настоящие союзнические отношения приводят к торговым и прочим преференциям.

Тот, у кого нет возможности участвовать в партнерстве, когда дела идут плохо, будет иметь более низкий статус, чем тот, кто будет сражаться бок о бок

- полагает автор.

В качестве примера он приводит «высокий статус», который был предоставлен США Бразилии и Аргентине после Второй мировой войны, или то положение, которое имел Буэнос-Айрес в 1990-е годы после отправки кораблей в Персидский залив в 1991 году.

В ближайшем будущем мы увидим это [снова]: кто из государств оказал поддержку в войне на Украине, а кто остался в стороне

- указывается в издании.

Со слов автора, повышение роли страны в глазах США позволит ей стать важным региональным игроком, на роль которого сейчас претендует Бразилия.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе Аргентина могла бы стать важным игроком в мире, учитывая ее размер, количество природных ресурсов, ее стратегическое расположение напротив Антарктиды и прохода между Атлантическим и Тихим океанами, а также обладание квалифицированной рабочей силой, которая может стать поставщиком технологий в международном масштабе

- делает вывод автор, призывая «повышать свой статус в глазах США» и отойти от нейтралитета в украинском конфликте.

Примечательно, что в данной статье, посвященной месту Аргентине в мире, автор ни разу не поднял вопрос о Фолклендских островах.

Использованы фотографии:
Минобороны Аргентины
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28 комментариев
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  1. VovaVVS
    VovaVVS Сегодня, 16:46
    -8
    Прав автор. Аргентине грех не воспользоваться ситуацией, исходя из принципа враг моего врага - мой союзник. Когда еще будет возможность прикупить современные крылатые ракеты, обновить ВВС и ПВО, ВМС и т.п., тем самым смачно плюнув в рожу Великобритании и ее союзникам в Фолклендском вопросе....
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:48
      +3
      продемонстрировать свое значение на мировой арене
      Лучше быть, чем казаться! Пляска под чужую дудку ещё никого к успеху не привела.
      Нужно выстраивать надёжные торговые связи, а не подгавкивать кому-либо в том или ином конфликте.
    2. VovaVVS
      VovaVVS Сегодня, 16:49
      -5
      То есть, статус поднимается с появлением "Калибров" и "Сушек" на аргентинской земле
      1. AVA77
        AVA77 Сегодня, 17:05
        +6
        Ну если поднять свой статус это синоним лизнуть у Америки под хвостом. wassat Тогда это ого го какой статус.
        .
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 17:26
          +4
          Цитата: AVA77
          Тогда это ого го какой статус.

          Не о-го-го, а обычный статус «популизатора»...
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:17
      +4
      позволит ей стать важным региональным игроком, на роль которого сейчас претендует Бразилия.
      Так Бразилия то в союзе с Россией.
      Аргентина вообще, с какой стороны смотрит?
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:29
        +1
        Андрей Москвин.....Аргентина вообще, с какой стороны смотрит?

        Ну если решили повышать свой статус в глазах США, значит смотрит со стороны США (украины)
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 16:47
    +8
    Угу, только одно не учли - все идет к тому, что присоединившись к США вы окажетесь в лагере проигравших, а еще - уже сейчас, встав на сторону США вы автоматом потеряете не только торговлю с Россией, а вы ее уже потеряли, минус 30% в год из-за присоединения к санкциям... Встав на сторону США, вы потеряете Китай и его инвестиции - а он только в литиевые месторождения вложил 2,2 млрд. баксов, отдавать чем будете?
    1. VovaVVS
      VovaVVS Сегодня, 16:57
      +1
      Как свидетельствует опыт войн, если участника подпирает могучий военный поставщик, его экономика роли не играет
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:10
        +5
        Как свидетельствует опыт Аргентины, ее союзничество с США это постоянные кризисы, дефолты и восстания уже больше сотни лет. И это при том, что, в отличие от Бразилии, в Аргентине еще в конце 19 века куда-то пропали потомки чернокожих рабов и местные индейцы.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 17:22
          +1
          Цитата: alexoff
          опыт Аргентины, ее союзничество с США это постоянные кризисы, дефолты и восстания уже больше сотни лет.

          А в футбол они хорошо играют.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 17:38
            0
            Цитата: мордвин 3
            А в футбол они хорошо играют.

            Ага, всю дорогу в команде - 1 звезда, и больше нету нифига)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:49
    +2
    Идиёт из Аргентины не в курсе ,какие события произошла в сфере финансов Аргентины.Зато явно нарисовался проамериканский электорат.КНР просто так деньги не даёт,ждём от КНР следующий шаг ВС Аргентины.Малейшая технологическая авария Панамского канала ,приведёт Аргентину в разряд крупнейших геополитических игроков.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 16:52
    +8
    Заказали мальчику статью, он и сочинил. Конечно, есть и будут попытки расшевелить и толкнуть на эту войну всех непричастных. Будь их воля, они б мертвецов на нее подымали. Что мы можем противопоставить этой деятельности? Победы на фронте и успехи в тылу. Ну и обесценивать помощь США, ронять их престиж.
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 16:52
    +4
    ...нужно продемонстрировать свое значение на мировой арене

    Так это даже и не сложно демонстрировать своё значение, раз лизнули, два лизнули и будет счастье. Правда с политическим весом это ещё неизвестно как будет.
  6. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:53
    +4
    Аргентина сколько тысяч нацистов приютила? А сколько тысяч своих граждан в океане утопили? Это враг.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:07
      +2
      В Аргентине был полгода,РПК - ремонтно подменный экипаж.Знаю одно - решающее слово имеют там военные,если что сметут всё под корень.Демократия даже не вякинет и аргентинцы любят армию.Думаете просто так в США нашёлся самолёт " Шорт" ( ВВС хунты)с которого сбрасывали в Атлантику аргентинцев живыми.42 года прошло,вот так он стоял в США и ждал своего часа.Следующий шаг КНР в Аргентине - ВС .
      1. alexoff
        alexoff Сегодня, 17:13
        0
        Честно говоря не понимаю, зачем латиноамериканским странам армии. Они 99% времени воевали с собственным населением. Пару лет назад мексиканский фильм смотрел "новый порядок", так там мексиканских военных показали таким образом, что как наша творческая интеллигенция показывает чекистов - так они просто ангелы на фоне мексиканцев!
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 17:22
        +1
        Тралфлот, я именно об этом. Кажется, 20 тысяч недовольных утопили. Укол наркоты, на самолёт, и в океан.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:55
    +5
    Как опущенному на зоне поднять свой статус в глазах пахана? Это вообще возможно? Стать его "любимой женой"? Вместо Украины?
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:58
    +2
    Пусть делатют, что умеют - играют в футбол. После фолклендов страх потеряли? Когда мелкобриты 2мя инвалидами воевали считай.
  9. Погоны
    Погоны Сегодня, 17:00
    -8
    В общем, по итогам СВО от России отвернутся все, кроме КНДР. Во вторую которую сама Россия и превратится...
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 17:23
      +1
      Цитата: Погоны
      В общем, по итогам СВО от России отвернутся все, кроме КНДР. Во вторую которую сама Россия и превратится...

      "Безпалай" один раз уже повернулся к Западу передом, так после это Россию поставили раком. Вы хотите, чтобы второй раз это получить ?
      1. Погоны
        Погоны Сегодня, 17:29
        0
        Цитата: carpenter
        Вы хотите, чтобы второй раз это получить ?


        А вы-то чего хотите получить? Победу над проклятым Западом? Не воюя при этом в полную силу? А как вы себе это представляете?
  10. notingem
    notingem Сегодня, 17:10
    +2
    Если Аргентинцы начнут поднимать свой статус то снова приплывут англичане и загонят их в Кордельеры. А вместо президента будет генерал губернатор.Матрасы будут не против
  11. carpenter
    carpenter Сегодня, 17:17
    +3
    В качестве примера он приводит «высокий статус», который был предоставлен США Бразилии и Аргентине после Второй мировой войны
    "Высокий статус" это любимая жена, но страны Южной Америки, давно не являются таковыми, полюс США переместился в другое полушарие, точнее "за речку" на восток. Сейчас поляки в белых платьях с сиськами на выкат, танцуют вальс с Байденом.
  12. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:19
    +3
    Там свидомого шумера в аргентину не занесло случаем? Ушки соросни прям так и лезут.
  13. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:47
    +1
    Видимо, у людей, живущих в другом полушарии - и мозг работает как-то шиворот-навыворот: в их понимании "повышение статуса страны в мире" достигается тем, как поглубже прогнуться под Америку и начать вылизывать ей ботинки...