Украина планирует разработать новую 155-мм колесную самоходную артиллерийскую установку на базе словацкой САУ Eva

Наша цель в том, чтобы построить функциональный прототип новой гаубицы в течение одного года

Украина намерена поставить на вооружение ВСУ новую 155-мм самоходную артиллерийскую установку на колесном ходу. Но не закупить, а разработать совместно со Словакией на базе словацкой САУ Eva. Об этом сообщает словацкое издание Denník E.Киев и Братислава договорились о совместно разработке колесной 155-мм САУ. Хотя "разработка" - это сказано громко, на самом деле словацкую гаубицу Eva адаптируют к требованиям украинской армии с внедрением в ее конструкцию некоторых "новинок" от украинских разработчиков. В общем, разработкой новой САУ для ВСУ будут заниматься словацкая компания Konstrukta Defence и Краматорский завод тяжелого станкостроения, создавший небезызвестную "Богдану". На все отводится 12 месяцев, летом 2024 года прототип новой САУ уже должен быть показан.- заявил директор Konstrukta Defence Александр Гурский.На данный момент стороны подписали меморандум о сотрудничестве, обсудив различные детали совместной деятельности. Выбор на словаков у Киева пал после того, как ВСУ получили на вооружение словацкую гаубицу Zuzana 2, которая "очень понравилась" украинским военным. Видимо, собственная САУ "Богдана" ВСУ не устраивает, раз заказ идет на аналогичную, но иностранную.Однако, реализация проекта пока под вопросом, поскольку в Словакии к власти этой осенью могут прийти силы, выступающие против военной помощи Украине.САУ EVA является фактически открытой установкой модифицированной качающейся части 155-мм самоходной гаубицы Zuzana 2 на шасси Tatra 6×6 или 8×8. Расчет три человека, имеет автоматическую систему зарядки с автоматом заряжания, в котором находятся 12 снарядов и зарядов, готовых к стрельбе. Еще 12 выстрелов размещаются в герметичной укладке. Автомат заряжания позволят сделать пять выстрелов в течение одной минуты, или 12 выстрелов в течение трех минут.