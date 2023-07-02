Военное обозрение
Войти Регистрация

Украина планирует разработать новую 155-мм колесную самоходную артиллерийскую установку на базе словацкой САУ Eva

9
Украина планирует разработать новую 155-мм колесную самоходную артиллерийскую установку на базе словацкой САУ Eva

Украина намерена поставить на вооружение ВСУ новую 155-мм самоходную артиллерийскую установку на колесном ходу. Но не закупить, а разработать совместно со Словакией на базе словацкой САУ Eva. Об этом сообщает словацкое издание Denník E.


Киев и Братислава договорились о совместно разработке колесной 155-мм САУ. Хотя "разработка" - это сказано громко, на самом деле словацкую гаубицу Eva адаптируют к требованиям украинской армии с внедрением в ее конструкцию некоторых "новинок" от украинских разработчиков. В общем, разработкой новой САУ для ВСУ будут заниматься словацкая компания Konstrukta Defence и Краматорский завод тяжелого станкостроения, создавший небезызвестную "Богдану". На все отводится 12 месяцев, летом 2024 года прототип новой САУ уже должен быть показан.

Наша цель в том, чтобы построить функциональный прототип новой гаубицы в течение одного года

- заявил директор Konstrukta Defence Александр Гурский.

На данный момент стороны подписали меморандум о сотрудничестве, обсудив различные детали совместной деятельности. Выбор на словаков у Киева пал после того, как ВСУ получили на вооружение словацкую гаубицу Zuzana 2, которая "очень понравилась" украинским военным. Видимо, собственная САУ "Богдана" ВСУ не устраивает, раз заказ идет на аналогичную, но иностранную.

Однако, реализация проекта пока под вопросом, поскольку в Словакии к власти этой осенью могут прийти силы, выступающие против военной помощи Украине.

САУ EVA является фактически открытой установкой модифицированной качающейся части 155-мм самоходной гаубицы Zuzana 2 на шасси Tatra 6×6 или 8×8. Расчет три человека, имеет автоматическую систему зарядки с автоматом заряжания, в котором находятся 12 снарядов и зарядов, готовых к стрельбе. Еще 12 выстрелов размещаются в герметичной укладке. Автомат заряжания позволят сделать пять выстрелов в течение одной минуты, или 12 выстрелов в течение трех минут.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 16:52
    +3
    Ствол из ребра Евы будут делать?
    Изменяют Багдане с Сюзанной laughing
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 16:57
    +5
    Распил денег в действии. Сколько было потрачено на разработку Богданы, теперь Zuzana. Эти "дамы" стоят очень дорого. wink
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:34
      0
      Женщины они такие... деляться на Дам, Недам и Дам, но не вам. wassat
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 16:58
    +1
    Украина уже давно не может ничего разрабатывать кроме любовных (или постельных - кому как нравится) отношений с США.
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 17:25
      0
      Тут как в басне И. Крылова- " А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь". Т.е. нет панацеи от грамотного противника. Ни джавелины, ни хаймарсы,ю ни пэтриоты не помогут стае тупых обезличенных обезьян с наркозависимым вожаком.
  4. Галеон
    Галеон Сегодня, 17:01
    +4
    В сети источники указывают, что краматорский завод тяжёлого станкостроения принадлежит Росатому и управляется через кипрские офшоры. Поэтому стрелять по нему будет нельзя? Или можно?
    А может всё-таки - нужно?! angry
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: Галеон
      В сети источники указывают, что краматорский завод тяжёлого станкостроения принадлежит Росатому

      А они не указывают, что нихрена не Росатому, а местнгому олигарху Близнюку, бывшему министру экономразвития?
      https://glavk.net/articles/2259-rinat_ahmetov_prichel_za_denjgami_k_bliznjuku
      Ну да, ну да, Росатому... Когда там любую засереную палатку, в которой есть доля из России - к 2016 точно отжали неполживые...
      Вы сами в это верите вообще? Если да, то пора выйти на улицу и посмотреть, что такое реальная жизнь.
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:16
    +2
    Разработать это очень громко. Скорее вкарячить д20 и наскоро приварить.
  6. gx200gx
    gx200gx Сегодня, 17:31
    +1
    Просто распил денег ,шильдик в итоге сменят и все ,если нет ствола то нет и орудия.