В интересах польского заказчика: Южная Корея начинает модернизацию гаубиц К9

Правительство Южной Кореи одобрило программу модернизации 155-мм самоходной гаубицы K9A1 Thunder до уровня К9A2. На разработку новой модификации выделяется $1,81 млрд.Как сообщается в издании Defense Times, проект, получивший обозначение «Block-I», ставит целью автоматизацию процесса заряжания орудия с целью повышения его скорострельности и общей боевой эффективности. Как пояснили в Минобороны, это позволит сократить численность экипажа с пяти до трех бойцов и повысит безопасность персонала. В настоящее время в штате гаубицы числятся двое заряжающих. Видимо, они и подлежат «сокращению».В военном ведомстве пояснили, что разработка новой модификации должна быть завершена к 2027 году. Компания-производитель Hanwha Systems заявляет, что данная программа преследует интересы всех заказчиков, в том числе Варшвавы, с участием которой была создана полонизированная версия гаубицы.В текущем варианте К9А1 с длиной ствола 52 калибра максимальная дальность стрельбы составляет более 40 км или 54 км с применением специальных боеприпасов. Модификация K9A2 с автоматом заряжания должна сохранить аналогичные параметры. Однако следующая версия K9A3 будет иметь длину ствола 58 калибров, что позволит увеличить дальность стрельбы до более чем 70 км.По заверениям производителя, в будущем гаубицы К9 будут характеризоваться еще более высокой степенью автоматизации и использованием искусственного интеллекта.