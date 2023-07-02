Командующий ВМСУ Неижпапа: Украина рассчитывает получить от Запада боевые корабли и ударные вертолёты для морской пехоты

Аппетиты Киева растут, Украина теперь хочет получить не только истребители и дальнобойные ракеты, но и корабли и вертолеты. Как заявил командующий ВМСУ Алексей Неижпапа, Украина планирует стать "морским государевом".
Киев рассчитывает получить от Запада боевые корабли, которые могут нести боевую службу еще длительное время, лет 10-15. Естественно, с современным техническим уровнем и вооружением. По словам Неижпапы, у Киева имеются перспективы получения кораблей для своего флота, но какие-либо подробности приводить он не стал, лишь добавил, что после получения таких кораблей, Украина окончательно сможет стать "морским государством", а не "государством у моря", как в настоящее время.
Я, как командующий, конечно, многого ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей. (...) есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне
- заявил командующий ВМСУ.
Также Киев ожидает от Запада помощи в формировании нового корпуса морской пехоты в составе украинского флота, а также его полного технического оснащения, включая ударные вертолеты и бронетехнику. Как заявил Неижпапа, новый корпус будет действовать не только на Черном море, но и на Азовском.
Корпус должен стать очень мощным кулаком, который будет осуществлять и высадку десанта, и рейдовые действия, и выдвижение вглубь территории Украины. Нужны нам и самолеты, и ударные вертолеты для поддержки действий морской пехоты. То есть флот у нас разноплановый и должен развиваться во всех направлениях
- добавил он.