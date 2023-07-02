Командующий ВМСУ Неижпапа: Украина рассчитывает получить от Запада боевые корабли и ударные вертолёты для морской пехоты

Я, как командующий, конечно, многого ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей. (...) есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности и потенциал и способны служить в военно-морских силах еще 10-15 лет на высоком техническом уровне

Корпус должен стать очень мощным кулаком, который будет осуществлять и высадку десанта, и рейдовые действия, и выдвижение вглубь территории Украины. Нужны нам и самолеты, и ударные вертолеты для поддержки действий морской пехоты. То есть флот у нас разноплановый и должен развиваться во всех направлениях