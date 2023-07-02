«Тралы КМТ взрывают мины лишь в двух каналах»: в западной прессе о недостатках инженерных средств ВСУ

Стремясь опередить грядущие атаки, российские военные выкопали траншеи, соорудили земляные насыпи, выложили бетонные заграждения для танков и самое главное засеяли землю вокруг этих укреплений минами. Их тысячи

Мощная атака 33-й и 47-й бригад украинской армии закончилась катастрофой 8 июня, когда бригады подорвались на минном поле в Запорожской области.

Самая большая проблема БМР-64 характерна для многих аналогичных машин советского образца. Тралы серии KMT взрывают мины лишь в двух узких каналах прямо перед гусеницами техники. Это чревато тем, что посреди полосы движения останутся неповрежденные мины.

Недаром ведущее западное средство для разминирования – это тралы, изготавливаемые Pearson Engineering. Они имеют такую же ширину, как и техника, которая их использует.

В ожидании украинского контрнаступления российские войска прошлой осенью начали основательно окапываться вдоль наиболее вероятных направлений удара на южном и восточном участках фронта.- говорится в издании Forbes.Как указывается, предвидя это, украинские войска подготовили большие силы специальных инженерных машин, основной задачей которых является прорыв оборонительных заграждений. Основную массу составляют минные тральщики Wisent (ФРГ, около 40 единиц) и парк советских машин (БМР, ИМР и прочие). Финляндия передала 6 Leopard 2R. Одним из самых редких типов тральщиков являются машины БМР-64 украинской разработки (созданы на базе Т-64А): в 2018 году ХТЗ построил первые несколько экземпляров, больше об их производстве не сообщалось.Как пишет автор, несмотря на долгую подготовку к контрудару, атакующие подразделения ВСУ столкнулись с настоящим бедствием:Началось активное использование машин разминирования, которые стали пополнять сводки потерь вслед за боевой техникой ВСУ. Среди них фигурируют не менее двух БМР-64. Как полагает автор, их главный недостаток состоит в оснащении несовершенным средством разминирования:В качестве образцового решения автор называет устройства, разработанные британской компанией: