Военное обозрение
Войти Регистрация

«Тралы КМТ взрывают мины лишь в двух каналах»: в западной прессе о недостатках инженерных средств ВСУ

8
«Тралы КМТ взрывают мины лишь в двух каналах»: в западной прессе о недостатках инженерных средств ВСУ

В ожидании украинского контрнаступления российские войска прошлой осенью начали основательно окапываться вдоль наиболее вероятных направлений удара на южном и восточном участках фронта.


Стремясь опередить грядущие атаки, российские военные выкопали траншеи, соорудили земляные насыпи, выложили бетонные заграждения для танков и самое главное засеяли землю вокруг этих укреплений минами. Их тысячи

- говорится в издании Forbes.

Как указывается, предвидя это, украинские войска подготовили большие силы специальных инженерных машин, основной задачей которых является прорыв оборонительных заграждений. Основную массу составляют минные тральщики Wisent (ФРГ, около 40 единиц) и парк советских машин (БМР, ИМР и прочие). Финляндия передала 6 Leopard 2R. Одним из самых редких типов тральщиков являются машины БМР-64 украинской разработки (созданы на базе Т-64А): в 2018 году ХТЗ построил первые несколько экземпляров, больше об их производстве не сообщалось.

Как пишет автор, несмотря на долгую подготовку к контрудару, атакующие подразделения ВСУ столкнулись с настоящим бедствием:

Мощная атака 33-й и 47-й бригад украинской армии закончилась катастрофой 8 июня, когда бригады подорвались на минном поле в Запорожской области.


Началось активное использование машин разминирования, которые стали пополнять сводки потерь вслед за боевой техникой ВСУ. Среди них фигурируют не менее двух БМР-64. Как полагает автор, их главный недостаток состоит в оснащении несовершенным средством разминирования:

Самая большая проблема БМР-64 характерна для многих аналогичных машин советского образца. Тралы серии KMT взрывают мины лишь в двух узких каналах прямо перед гусеницами техники. Это чревато тем, что посреди полосы движения останутся неповрежденные мины.

В качестве образцового решения автор называет устройства, разработанные британской компанией:

Недаром ведущее западное средство для разминирования – это тралы, изготавливаемые Pearson Engineering. Они имеют такую же ширину, как и техника, которая их использует.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:45
    +16
    А на очень распространенном в сети фото - горят как раз ТРИ Лепы-2R и один Бергпанцер - с как раз широкими тралами, именно подорвавшиеся на минах, кучей, вчетвером. Что говорит о том, что их тралы, вот именно понтовый "гребень" с тремя "педалями" - мины не разминируют ВООБЩЕ - ни в колеях, нигде. Катковый-то тралл как раз все просто - он ТОЧНО разминирует мины в колее и подрывов на 6-10 хватит.
    Так что ребята практика показывает, что как раз западные тралы - ниже плинтуса.
    А в ролике вообще не трал, а мусороуборщик, пригоден ТОЛЬКО для асфальта, причем, чисто вымытого
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:56
      +4
      Тоже над видео поржал. БТР с отвалом из каких то пластинок. Один подрыв и всей его супер-пупер механизации хана. Какахи с асфальта разве что убирать этой вундервафлей.
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 19:46
    0
    Мины дело тонкое. Гулял видосик как бэха подорвалась, что на 50 метров бронеплиты раскидало. Это явно не Т-62М, там 30-40 кг точно было.
    Наши инженеры самые инженеристые в мире. Хотя имхо подорвались на своих же. кто будет ставить 30кг мину в 50 метрах от дороги. Только самые умные + экипажу свезло напороться. Но могу отдать должно - мех не ссыкло! Поступок достоин уважения... хоть и с печальным концом для него и не только. В бою нужно уважение - все под одной косой ходили. soldier
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 19:52
    +4
    Хотелось бы посмотреть, как эта вундервафля из видео справится с минами не на асфальте, не говоря уже про заглубленные в грунт.
  4. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 19:53
    +2
    Все просто,как паренная репа: сначала идут асфальтоукладчики. Потом враг минирует лужи на асфальте. И только потом поедет вундервафля, сметая с пути все, что легче мусорного пакета...
  5. bk0010
    bk0010 Сегодня, 19:55
    0
    Противобортовыми минами нужно минные поля прикрывать. Они технику с тралами пожгут (если бойцы прозевают или спрятались).
  6. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 19:58
    +1
    Хорошая картофелекопалка
    ------------------+++++++++---------------
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:08
    +2
    Мощная атака 33-й и 47-й бригад украинской армии закончилась катастрофой 8 июня, когда бригады подорвались на минном поле в Запорожской области.
    . Это они серьёзно???
    Никто из них никогда не признается, что их проект антироссия, протух до того, как родился!!!
    Несут любой бред, лишь бы от себя отпихнуть, на других повесить ОЧЕВИДНЫЙ ВЫВОД!!! Россию им не победить НИКОГДА!