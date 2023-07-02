Мощный взрыв прогремел в районе военного аэродрома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края

По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего

Мощный взрыв прозвучал в районе города Приморско-Ахтарск Краснодарского края, на месте инцидента образовалась большая воронка. Как сообщают местные власти, повреждений гражданской инфраструктуры нет.На данный момент официальных сообщений о причине взрыва не поступало. Неофициально говорят, что противник пытался атаковать склад горюче-смазочных материалов, расположенный на территории военного аэродрома, но сработала российская противовоздушная оборона. Предположительно, ракета или беспилотник, упала в 200 метрах от аэродрома и взорвалась, образовав воронку диаметром 10 метров и глубиной до 4-х.Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию со взрывом, гражданские объекты в результате инцидента не пострадали, разрушений на земле нет, пострадавших тоже. Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы, о результатах будет известно позднее.- заявил губернатор.В Приморско-Ахтарске на северо-востоке города расположен военный аэродром, на котором базируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк из состава 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО. На вооружении полка стоят штурмовики Су-25СМ3. Возможно, что ВСУ целили в аэродром, в последне время противник наносит удары по тыловой инфраструктуре российской армии, готовясь ко второму этапу контрнаступления.