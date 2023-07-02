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Мощный взрыв прогремел в районе военного аэродрома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края

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Мощный взрыв прогремел в районе военного аэродрома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края

Мощный взрыв прозвучал в районе города Приморско-Ахтарск Краснодарского края, на месте инцидента образовалась большая воронка. Как сообщают местные власти, повреждений гражданской инфраструктуры нет.


На данный момент официальных сообщений о причине взрыва не поступало. Неофициально говорят, что противник пытался атаковать склад горюче-смазочных материалов, расположенный на территории военного аэродрома, но сработала российская противовоздушная оборона. Предположительно, ракета или беспилотник, упала в 200 метрах от аэродрома и взорвалась, образовав воронку диаметром 10 метров и глубиной до 4-х.

Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, комментируя ситуацию со взрывом, гражданские объекты в результате инцидента не пострадали, разрушений на земле нет, пострадавших тоже. Сейчас на месте взрыва работают экстренные службы, о результатах будет известно позднее.

По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены. Сейчас выясняются причины произошедшего

- заявил губернатор.

В Приморско-Ахтарске на северо-востоке города расположен военный аэродром, на котором базируется 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк из состава 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й армии ВВС и ПВО. На вооружении полка стоят штурмовики Су-25СМ3. Возможно, что ВСУ целили в аэродром, в последне время противник наносит удары по тыловой инфраструктуре российской армии, готовясь ко второму этапу контрнаступления.
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39 комментариев
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  1. alystan
    alystan Сегодня, 18:30
    +7
    Предположительно, ракета или беспилотник, упала в 200 метрах от аэродрома и взорвалась, образовав воронку диаметром 10 метров и глубиной до 4-х.

    Судя по фото, глубина воронки не меньше 6 метров.
    1. Ярик
      Ярик Сегодня, 18:33
      +7
      И диаметр наверное метров 20, не меньше
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:36
        +2
        Вообще подобное следует ожидать и готовится отразить.Им наша авиация,как кость в горле в данный момент.Тем более установилась хорошая погода
      2. Скифотавр
        Скифотавр Сегодня, 18:57
        +9
        И форма у тех кто в яме ВСУшная, а у полицейского на плече трезубец... winked Осталось выяснить - откуда фото smile
        1. Тополь
          Тополь Сегодня, 19:48
          0
          У меня тоже такое впечатление, что фото к статье отношения не имеет, так сказать - иллюстративное. Размеры воронки на фото намного больше, чем написано в статье, да и у персонажей какое-то нетипичное обмундирование.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:32
    +3
    Даже интересно что могло такую воронку оставить ,ВВ там явно более 250 кг и откуда прилетело?Хреново ,если с Чёрного моря.Такой штукой ВПП из строя не выводят,ремонтныеработы на 4- 6 часов,а вот БК и топливо самое то.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:35
      0
      Storm Shadow как вариант,если взять за аксиому что ATACMS им не поставили.Там же обломки ракеты ещё должны найти.А может и Туполевский Стриж Ту-141.Почему нет?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 18:42
        0
        Вполне возможно.С Су24 запустили.От Приморска -Ахтарска до фронта по прямой довольно большое расстояние.По прямой больше 300 километров
    2. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 18:38
      +3
      эксперты предполагают, что это ОТРК Гром -2
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:41
        +4
        «Военный Осведомитель», анализируя данные об образовавшейся после взрыва воронке, предполагает, что, судя по её «внушительным размерам», «ВСУ снова пытались использовать БПЛА Ту-141 „Стриж“ в ударном варианте».
    3. kayak
      kayak Сегодня, 18:43
      -5
      Свой ФАБ-500 профукали, как тогда в Белгороде.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:45
        +2
        Цитата: kayak
        Свой ФАБ-500 профукали, как тогда в Белгороде.


        Откуда такая информация?Это уже точно?
        1. Аркадий007
          Аркадий007 Сегодня, 19:18
          0
          Интересная мысль. Может пока прицеливались случайно нажали Сброс.
    4. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:55
      +1
      Такое мог оставить оброненный с нашего самолета ФАБ
    5. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 20:14
      0
      Цитата: tralflot1832
      Такой штукой ВПП из строя не выводят,ремонтныеработы на 4- 6 часов

      Я (посмотрев на фото) фигею -- а какой же штукой тогда выводят ВП? Судя по фото, там тонна ВВ. Или для взлетки нужны минимум 2-3 тонны? А зачем тогда БЕТАБ-500 нужны?
  3. Uno
    Uno Сегодня, 18:33
    +2
    что это за беспилотник такой? ну и визуально тут явно побольше 4 метров воронка
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 18:40
      +2
      Как минимум 500кг тротила. Может ту-141?
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 18:47
        +3
        500кг+- если в пересчете на тол, может гекса - там 250-300 хватит
      2. Boris Manzhela
        Boris Manzhela Сегодня, 19:00
        +1
        Скорее всего ВКС РФ "потеряли" очередную ФАБ-500
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 19:23
          +2
          В фабе емнип 250кг ВВ и тол. 500- это полный вес с ББ частью. Воронка не более 10 метров по мягким грунтам, даже без учета перспективы фотки и человека на дне воронки - это не 500, а больше
          1. alexoff
            alexoff Сегодня, 19:56
            +1
            Такое от проникающих частей бывает, ФАБ зарылась поглубже или БЕТАБ
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 19:33
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Как минимум 500кг тротила. Может ту-141?

        "Стриж" оснащается до 120 кг... Сдаётся,что тут "замешана " ракета...
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:33
    +1
    Хорошо, что все хорошо закончилось! Славно и слаженно поработали ПВО! Молодцы ребята!
    А могло быть и скверно.
  5. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 18:35
    +5
    Да уж, воронка не для беспилотника явно -_-
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 19:26
      +2
      Уж не метеорит ли упал под Приморско-Ахтарском? Глядя на кратер и такое можно подумать. Чебаркуль - 2...
  6. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 18:39
    +2
    Если фотка с места события - то глубина явно метров 6-8, а диаметр ну уж точно за 20+ метров...
    Это что же интересно туда прилетело? belay
    1. МБРШБ
      МБРШБ Сегодня, 20:21
      0
      Цитата: Корона без вируса
      Если фотка с места события - то глубина явно метров 6-8, а диаметр ну уж точно за 20+ метров...

      Во-во, и я о том же.
      Очень интересно, если фотка оттуда.
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 18:39
    0
    Это уже то после которого мы ууух как ударим по центрам влияния, как заявлял Шойгу грозно выпучив глаза, или это ещё не то?
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:44
    +6
    Если эта штука долетела до Приморо- Ахтарска ,надо срочно убирать автомобильную пробку у Крымского моста.Гадёныши над Чёрным морем не зря свой хлеб едят,их цель зоны нашего ПВО.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:12
      +1
      Ага.Что ещё сделать?Перенести столицу за Урал?Давайте без паники.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:23
        0
        Я не паникую,а уверен в ГШ РФ над этим работают,как в свое время в нашем штабе дивизии ГСВГ .Крылья в одну сторону ,фюзеляж в другую.Шилка за место РЛС своё дело сделало .
  9. Infantrefir
    Infantrefir Сегодня, 18:48
    -2
    Ещё бы координаты аэродрома опубликовали со схемой размещения объектов. Идиоты.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:56
      +4
      Американская разведка с её спутниками конечно же не в курсе какие координаты у военного аэродрома в Приморско-Ахтарске.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:14
      +1
      Открываем яндекс карты и там всё есть. am
  10. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 19:43
    +2
    Беспилотник? Какой беспилотник может оставить воронку. как от "Искандера", в зависимости от плотности почвы? Да там должен был воткнуться беспилотник размером с "Боинг".
  11. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 19:45
    +2
    Для такой воронки беспилотник должен быть размером с боинг.
  12. Камрад
    Камрад Сегодня, 19:50
    +1
    Такую воронку оставляет только Гром-2, хорошо, что с точностью у него до сих пор нехорошо.
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 20:00
      +1
      Работающего грома-2 никто не видел никогда, МО отчеты делает в духе "сбили 6 кинжалов", хотя запустили три герани. Летчик уронил ФАБ, вся история
  13. МБРШБ
    МБРШБ Сегодня, 20:04
    0
    взорвалась, образовав воронку диаметром 10 метров и глубиной до 4-х.

    По фото прикидываю в 20 метров в диаметре и 6+ в глубину. Нифиговая такая вороночка, на тонну ВВ тянет.