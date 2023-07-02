Киевский режим добивался от руководства Бразилии производства для нужд незалежной 450 БТР Guaraní в санитарной модификации, пообещав оплату со стороны западных «партнеров» и применение техники исключительно в гуманитарных целях. Однако лидер страны ответил на это категорическим отказом, что вызвало бурную реакцию на Западе, где принято озвучивать свою позицию как решение всего мира.
Бразилия теряет международное доверие из-за этого отказа
- отмечается в издании Infodefensa.
Как указывается, президент Бразилии Луис Силва лишь подвел черту под курсом своего предшественника, Жаира Болсонару, который руководил страной до 2023 года.
Он [Болсанару] не занимал четкой позиции относительно поддержки Украины. Вместо этого он решил выехать в Москву, чтобы решать более важные для него вопросы – обсудить поставку удобрений для сельхозпроизводителей и добиться помощи у русских в доработке ядерного реактора
- недовольно заявляется в издании.
Речь идет об атомном реакторе, который на протяжении десятилетий пытаются разработать в Бразилии для своего подводного флота.
Фактически данная публикация в испанской прессе выражает мнение типового западного обозревателя, ставящего антироссийскую повестку выше национальных интересов.