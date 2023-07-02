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«Бразилии важнее удобрения и ядерный реактор»: в западной прессе недовольны отказом страны от поддержки Украины

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«Бразилии важнее удобрения и ядерный реактор»: в западной прессе недовольны отказом страны от поддержки Украины

Киевский режим добивался от руководства Бразилии производства для нужд незалежной 450 БТР Guaraní в санитарной модификации, пообещав оплату со стороны западных «партнеров» и применение техники исключительно в гуманитарных целях. Однако лидер страны ответил на это категорическим отказом, что вызвало бурную реакцию на Западе, где принято озвучивать свою позицию как решение всего мира.


Бразилия теряет международное доверие из-за этого отказа

- отмечается в издании Infodefensa.

Как указывается, президент Бразилии Луис Силва лишь подвел черту под курсом своего предшественника, Жаира Болсонару, который руководил страной до 2023 года.

Он [Болсанару] не занимал четкой позиции относительно поддержки Украины. Вместо этого он решил выехать в Москву, чтобы решать более важные для него вопросы – обсудить поставку удобрений для сельхозпроизводителей и добиться помощи у русских в доработке ядерного реактора

- недовольно заявляется в издании.

Речь идет об атомном реакторе, который на протяжении десятилетий пытаются разработать в Бразилии для своего подводного флота.

Фактически данная публикация в испанской прессе выражает мнение типового западного обозревателя, ставящего антироссийскую повестку выше национальных интересов.
Использованы фотографии:
Росатом
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6 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:49
    +3
    То есть там не идиоты.
    ПиСи: и еще раз - всем тем, кто говорит, что США УМЕЕТ строить АЭС. Не поняли, что тут прямым текстом сказано - никто Бразилии реактор не построит, кроме России - никто не умеет? Собственно, о чем я давно и говорил
    1. alexoff
      alexoff Сегодня, 19:53
      +2
      США могут построить - наймут южнокорейцев и всё. Просто бразильцы такое счастье не потянут
  2. Victor777
    Victor777 Сегодня, 19:56
    -1
    Дон Педро из Бразилии, где много обезьян. (с)
    1. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 20:13
      +1
      Цитата: Victor777
      Дон Педро из Бразилии, где много обезьян.

      Дон Педро из Бразилии, которая входит в БРИКС. Вместе с обезьянами. И, подозреваю, что в его планы не входит накласть себе в ладошки, пролетев мимо удобрений, которых у нас скопилось, мягко говоря, очень много, и лодочного реактора, а также остальных наших плюшек в рамках БРИКСа из-за Украины.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:01
    +1
    «Бразилии важнее удобрения и ядерный реактор»: в западной прессе недовольны отказом страны от поддержки Украины

    Бразилия теряет международное доверие из-за этого отказа
    . О как, "хозяева мира" решили конкретно взяться за латиноамериканские государства, хотят в стойло загнать.
  4. Egorovich
    Egorovich Сегодня, 20:19
    0
    Главное, что Бразилия не против России. Своя рубашка ближе к телу - определил Силва. Только Запад продолжает тупить со своим "международным правом".