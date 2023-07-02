«Бразилии важнее удобрения и ядерный реактор»: в западной прессе недовольны отказом страны от поддержки Украины

Бразилия теряет международное доверие из-за этого отказа

Он [Болсанару] не занимал четкой позиции относительно поддержки Украины. Вместо этого он решил выехать в Москву, чтобы решать более важные для него вопросы – обсудить поставку удобрений для сельхозпроизводителей и добиться помощи у русских в доработке ядерного реактора