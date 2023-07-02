Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил отказ Германии в передаче крылатых ракет Taurus Украине

Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом - мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям

Украина не получит от Германии дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на неоднократные запросы. Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, Берлин не хочет, чтобы Киев использовал немецкие ракеты для ударов по территории России.Немецкий канцлер, отвечая на вопрос журналистов в отношении потенциальной поставки крылатых ракет Taurus Украине заявил, что Германия против поставок дальнобойного оружия Украине, поскольку не исключает, что Киев будет применять его для ударов по России. По его словам, в Берлине не хотят, чтобы это случилось. В то же время немцы считают все новые российские территории, включая Крым, территорией Украины, поэтому не против применения по ним дальнобойного оружия.- заявил он.Ранее об отказе Киеву в передаче крылатых ракет Taurus заявил министр обороны Германии Борис Писториус.Вообще же вся эта история с ракетами началась после того, как предложением передать Украине ракеты выступил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По мнению воинственного немца, у Запада больше не должно быть каких-либо красных линий в вопросах обеспечения Украины вооружениями, если западные страны ходят победы Киева, а не Москвы.TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника. Дальность поражения - 500 км.