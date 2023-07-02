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Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил отказ Германии в передаче крылатых ракет Taurus Украине

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Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил отказ Германии в передаче крылатых ракет Taurus Украине

Украина не получит от Германии дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на неоднократные запросы. Как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, Берлин не хочет, чтобы Киев использовал немецкие ракеты для ударов по территории России.


Немецкий канцлер, отвечая на вопрос журналистов в отношении потенциальной поставки крылатых ракет Taurus Украине заявил, что Германия против поставок дальнобойного оружия Украине, поскольку не исключает, что Киев будет применять его для ударов по России. По его словам, в Берлине не хотят, чтобы это случилось. В то же время немцы считают все новые российские территории, включая Крым, территорией Украины, поэтому не против применения по ним дальнобойного оружия.

Мы внимательно проверяем все запросы, которые получаем. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом - мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовались для того, чтобы попадать по российским территориям

- заявил он.

Ранее об отказе Киеву в передаче крылатых ракет Taurus заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Вообще же вся эта история с ракетами началась после того, как предложением передать Украине ракеты выступил эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По мнению воинственного немца, у Запада больше не должно быть каких-либо красных линий в вопросах обеспечения Украины вооружениями, если западные страны ходят победы Киева, а не Москвы.

TAURUS KEPD 350/150 (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System / Kinetic Energy Penetrating Destroyer) — шведская авиационная крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода носителя в зону ПВО противника. Дальность поражения - 500 км.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:56
    +5
    Все дело в том,что он быстро меняет свои решения в вопросах поставок оружия.Ждем окрика из за океана
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:02
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Все дело в том,что он быстро меняет свои решения в вопросах поставок оружия.Ждем окрика из за океана


      Из за Днепровского океана? laughingТам серпентарий ещё тот собрался.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 19:09
        +2
        Германия - это сторона конфликта на Украине за русофобский режим Киева против России и она поставит Киеву всё, что ВСУ будет нужно!

        Не с разбегу, конечно, Германия поставит Киеву оружие против России, а власти в Германии сначала поломаются для вида, а потом поставят Киеву обязательно! И проамериканский предатель немецкого народа Олаф Шольц при этом будет именно в первых рядах!

        Недаром "ливерная колбаса" Олаф Шольц в Германии и есть та самая проамериканская германская "ливерная колбаса" в обойме политики Вашингтона!

        Канцлерин Меркель в Германии, в принципе, была такой же подстилкой для глобальной политики Вашингтона, что и Шольц!
        По-другому и быть не может, если с 1945 года кандидатуры во власть в оккупированной американцами ФРГ негласно утверждаются в самом Вашингтоне!
    2. Комментарий был удален.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 19:09
      +2
      Ждем окрика из за океана

      Тут та же история что с Леопардами/Абрамсами.Шольц ждёт передачи ATACMS Штатами.Как только те официально объявят о передаче то тут же передаст.Это Англичане бегут впереди "Бати"а этот хитрый жук, упрямый)))
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:02
    +4
    Немецкий канцлер Олаф Шольц подтвердил отказ Германии в передаче крылатых ракет Taurus Украине
    . Ну да, долго ли он продержится, когда его пинать начнут... не важно кто, пинать будут обязательно.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:03
    +3
    Почему Штоц против,согласно планам США не должно быть взрывной эскалации конфликта.У США есть план Б ,на случай проигрыша на Украине.Грабим Европу, и чтобы в США не прилетело и кстати удачно грабят, и волнения в Франции рук дело американцев.Ни кто не требует отставки Макорона ,но работают очень слажено.Кто этим руководит?Французскую инвестиционную гавань начинает трясти ,не по детски.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:15
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Французскую инвестиционную гавань начинает трясти ,не по детски.

      Не только гавань. Мои знакомые, 2 семьи где жены русские, родившиеся в Штатах, а мужья - французы, переехали в Москву на ПМЖ.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 19:18
        +3
        Я давно с вами общаюсь ,вы очень не простой человек. laughing hi drinks А мне сегодня 62,а хотелось 26.
        1. Лешак
          Лешак Сегодня, 19:33
          +3
          Цитата: tralflot1832
          laughing hi drinks А мне сегодня 62,а хотелось 26.

          Поздравляю с днём варенья! good А я завтра буду принимать поздравления. wink
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 19:59
            0
            Спасибо за поздравления ,надеюсь после наших дней варенья ,4 июля оторвёмся - очень на это надеюсь. hi drinks
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:04
    +1
    Из-за океана топнут ногой, погрозят пальчиком и Шольц передумает. Отправит ракеты на окраину и будет просить зелю простить за неуместную шутку. Ливерная колбаса, бесхребетный политик и просто отвратный тип. yes
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 19:07
    +6
    Ты чё, босота? Выше мухи себя считаешь?
  6. SIT
    SIT Сегодня, 20:19
    0
    Ну у нас же СПЕЦИАЛЬНАЯ военная операция! Почему бы эшелон с этими ракетами не пустить под откос еще на территории Германии как положено в войсках СпН - тихо пришли, сделали дело и тихо ушли, а оно там само взорвалось и съехало с рельсов. А в Польше рядом с украинской границей вообще должны начаться сплошные техногенные катастрофы из-за нарушений техники безопасности, не соблюдения противопожарных правил и т.п. и т.д. Может тогда они поймут , что такое война и перестанут вопить и брызгать слюной в нашу сторону.