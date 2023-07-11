Средневековая артиллерия по Йену Хиту

Трехствольная пушка из польско-советского кинофильма «Пан Володыевский» (1969)
«…и сделались град и огонь, смешанные с кровью,
и пали на землю; и третья часть дерев сгорела,
и вся трава зеленая сгорела».
Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, 9:17
и пали на землю; и третья часть дерев сгорела,
и вся трава зеленая сгорела».
Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, 9:17
Документы истории. «А не пора ли уже поговорить и о «многозарядных» пушках «переходного периода»?» – написал в комментарии к одному из прошлых материалов наш читатель Владимир и… «Почему бы и не написать»? А заодно почему бы и не познакомить читателей ВО с тем, что на тему средневековой артиллерии, равно как и артиллерии переходного периода, пишут наши зарубежные коллеги-историки, и в частности известный британский историк в области военной истории Йен Хит. Как говорится, лучше всего информация сравнительного характера, потому что один написал одно, другой – другое, да и источниками все пользуются разными. Итак…
«Самое раннее упоминание об орудии, используемом в полевых условиях, а не при осаде (как защитниками, так и атакующими), относится к 1339 году, когда в бухгалтерских книгах Брюгге был записан новый тип легкой артиллерии, называемый рибодекин или рибо. Фруассар описывает его как «3 или 4 орудия, связанные вместе», и мы знаем из других источников, что оно имело форму ряда небольших орудий, установленных на двух- или четырехколесной тележке (которую Фруассар уподобляет средневековой повозке), с фиксированным щитком для защиты стрелков. Называли такое устройство char de guerre или «военная повозка». Стволы соединялись таким образом, чтобы можно было стрелять либо всеми одновременно, либо в быстрой последовательности поочередно из каждого.
14-ствольный рибодекин из кинофильма «Пан Володыевский» (1969)
Известно три совершенно чудовищных итальянских изобретения 1387 года, каждое из них имело до 144 отдельных стволов в трех ярусах, сгруппированных по 48 стволов, из которых можно было стрелять группами по 12 стволов. Вероятно, изначально рибодекен был разработан для защиты узких мест в замках, таких как ворота, проходы и проломы. Но потом его потенциал в качестве источника мобильной огневой мощи в полевых условиях был вскоре также признан, и в течение короткого времени рибодекин начали в большом количестве использовать и в полевых сражениях, особенно в Нидерландах.
В 1382 году у повстанцев Гонтуа перед Брюгге было до 200 таких вот char de guerre, которые описываются как высококолесные повозки с длинными выступающими вперед железными пиками для защиты. По-видимому, они в большом количестве использовались при Роозебеке, а в 1411 году в армии герцога Бургундского, блокировавшей Париж, как говорят, она имела 2 000 таких повозок, что либо было преувеличением, либо является не столько ссылкой на количество установок, сколько на количество стволов в них.
Однако вскоре после этого рибодекен начал терять популярность, несомненно, из-за широкого распространения пистолета. Тем не менее слово «органное ружье», употреблявшееся вместо рибодекена с конца XIV века и далее, свидетельствует о продолжающемся выживании такого оружия. Есть изображения орудий конца XV века, захваченных во время бургундских войн, так вот, среди них есть несколько колесных лафетов, несущих на себе по нескольку небольших стволов. Кстати, чаще всего таких стволов было три.
Многоствольная турецкая пушка начала XVI в. Музей армии в Париже. Фотография автора
Такие многоствольные разновидности легкой артиллерии не следует путать с пушками, которые тоже иногда имели два-три ствола. Главное отличие здесь в том, что такие орудия заряжались с казны и имели клиновое запирание. А вот рибодекины заряжались с дульной части, подобно аркебузам. Однако утечка порохового газа через неплотности соединения сделала этот метод заряжания опасным, и вскоре большинство даже крупнокалиберных орудий тоже стали заряжать с дула.
Существовали даже легкие орудия, сделанные из дерева, с металлическим стволом внутри. Петрарка, например, писал, что такая деревянная пушка была изготовлена в 1343 году. Затем широкое распространение получили кованые орудия со стволами, укрепленными обручами. Правда, как сообщает нам один летописец, служили такие орудия недолго и требовали замены через каждые 3–4 дня.
Самые ранние упоминания о колесных лафетах относятся к XIV веку и, опять-таки, применительно к упомянутым выше рибодекинам. Более тяжелые орудия на колесных лафетах появились лишь немного позже. Например, в итальянском источнике называются двухколесные лафеты, использовавшиеся при осаде Керо в 1376 году. Однако они оставались крайне редкими вплоть до XV века, когда получили свое дальнейшее развитие во время гуситских войн 1420-х и 1430-х годов, но вряд ли их было много в Западной Европе вплоть до середины XV века.
Следующим этапом в их развитии был подъемный лафет, который был средством опускания или подъема ствола, использовавшимся до повсеместного введения цапф (впервые появившихся около 1400 г.) во второй половине XV века. Сегодня его обычно называют «бургундским» лафетом из-за того, что он часто встречается среди многих артиллерийских орудий, захваченных швейцарцами во время бургундских войн, и которые до сих пор можно увидеть в швейцарских музеях.
Как бы там ни было, к началу уже XV века существовало достаточное количество пушек, чтобы стало очевидным их разделение на разные категории. Бомбарды в то время были самыми большими орудиями из всех. Они иногда весили более 10 000 фунтов и могли стрелять ядрами весом во многие сотни фунтов. Бордо в 1420 году, например, имел большую бомбарду, способную стрелять каменным ядром весом 7 центнеров (784 фунта), и делал еще одну, которая могла стрелять ядрами весом 5–5,25 центнера.
Османская литая бронзовая пушка конца XVI века. Длина 385 см, калибр 178 мм, вес 2 910 кг. Захвачена в Алжире в 1830 г. Музей армии в Париже. Фотография автора
Вторым по величине типом орудия был фоулер или вейглер, который впервые появился в Нидерландах в самом начале XV века. Он мог достигать 8 футов в длину и варьироваться в весе от 300 фунтов до нескольких тысяч, но, как правило, находился в нижней части этой шкалы. Обычно он заряжался с казенной части, и иногда его можно было найти установленным рядом с рибодекинами. Пушки, называвшиеся краппод или крапудин, были несколько меньше, всего 4–8 футов в длину, в то время как кулеврина и серпантина были самыми маленькими типами орудий, хотя у них обычно были довольно длинные стволы по сравнению с их калибром. Отсюда и их «змеевидные» названия. Так, кулеврина происходит от «колубра», что означает змея.
Варианты скорострельных орудий (рисунок Леонардо да Винчи)
Карл Смелый, например, имел одну 30-футовую кулеврину и еще шесть кулеврин длиной 8–11 футов при осаде Нейса в 1474 году. Для отличия от ручных кулеврин их называли «большими кулевринами». По словам сьера де Сен-Реми, очевидца, у французов были серпантины в Азенкуре в 1415 году.
Мортиры также появились в конце XIV века, сначала короткие и тяжелые большого калибра, но в XV веке их калибр уменьшился.
Самые ранние пушки стреляли либо маленькими железными ядрами, либо тяжелыми стрелами, как это изображено на известной миниатюре Милемете. У них обычно были дубовые древки, железные наконечники и железные, стальные или латунные лопасти, и они могли весить 15–30 фунтов, а иногда и больше. Фруассар, например, несколько раз упоминает тяжелые стрелы, якобы весившие 200 фунтов, которые использовались при осаде Ардра в 1377 году. Стрелы были наиболее распространенным типом артиллерийских снарядов до начала 1340-х годов.
Свинцовые пули, используемые в самых маленьких орудиях, и железные пушечные ядра, упоминавшиеся во флорентийском отчете 1326 года и использовавшиеся в Креси в 1346 году, были позднее заменены каменными по мере увеличения калибра орудий во второй половине XIV века.
Первое упоминание о каменных ядрах встречается в Пизанских хрониках в 1364 году. В течение нескольких лет они использовалась во Франции и в Германии, а в Англии начинают появляться только в 1380-е гг. Такие ядра изготавливались высокооплачиваемыми резчиками по камню и часто, если не обычно, покрывались тонким слоем свинца, чтобы предотвратить чрезмерный износ внутренней части ствола орудия. Как мы уже видели, они могли иметь значительный вес. Например, ядро весом 200 фунтов использовалось задолго до конца XIV века, а в 1451 году в отчетах Филиппа Доброго Бургундского упоминаются три пушечных ядра весом до 900 фунтов каждый.
Большим любителем всевозможных стреляющих диковин был король Англии Генрих VIII. Ханс Лиефринк (1538–1599). «Король Англии Генрих VIII на коне». Рейксмюсеум – художественный музей в Амстердаме, Нидерланды
Транспортировка таких ядер, как и столь массивных орудий, из которых ими стреляли, была главной заботой полководцев XIV и XV веков. Бургундский источник 1470-х годов сообщает, что для перевозки большой бомбарды требовалось 24 лошади, для краппода – восемь лошадей, среднего серпентина – четыре лошади и даже малой серпентины – две лошади.
В 1388 году для перевозки одной немецкой бомбарды, принадлежавшей городу Нюрнбергу, потребовалось 12 лошадей, чтобы вести ствол, еще 20 лошадей для перевозки принадлежностей и деталей лафета, а ещё 20 лошадей для перевозки боеприпасов. Причем на одну повозку помещалось всего три каменных ядра весом 560 фунтов каждое. Нужна была также лошадь для главного артиллериста и фургон для его шести помощников и их инструментов.
Перевозка тяжелого орудия в начале XVI века. Фрагмент картины Ханса Крелла (1490–1565). «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года». Написана около 1525–1530 г. Национальный музей, Варшава
Вес пушек был так велик, что дороги и особенно мосты часто требовали подкрепления, чтобы их выдерживать. В 1453 году, например, Филиппу Доброму из Бургундии пришлось доставить из Монса в Лилль 17-футовую бомбарду весом 7 764 фунта, что требовало дополнительного укрепления каждого моста на пути её движения железными опорами. Когда в какой-то момент этот монстр съехал в кювет, потребовалось целых два дня, чтобы вернуть его обратно на дорогу. Вот почему пушки и боеприпасы в то время часто перевозились по реке, как это делали англичане в Нормандии и Гаскони в 1420-х годах и бургундцы во Фландрии в 1453 году.
Наконец, следует отметить, что более старые типы артиллерии – требушеты и баллисты, продолжали использоваться наряду с орудиями вплоть до XV века. Например, французы, осаждавшие Ренн в 1370 году, использовали требушеты. Византийцы также использовали требушеты во время последней осады Константинополя в 1453 году, в то время как османы применяли «пращи» против Родоса вплоть до 1480 года».
P. S.
Мне не раз задавали вопросы, как исследуют находки средневековых металлических изделий, и исследуют ли вообще, поскольку, мол, историки «с современными точными науками не дружат». Ну так вот, специально для тех, кто желал бы познакомиться с тем, как берут анализы металла у найденного артиллерийского ствола и рассматривают структуру его поверхности под микроскопом, нашел вот этот материал.
Когда начал читать его сам, просто в голову ударило от обилия формул и всякой цифири, в которой я не понял ни слова. Но, может быть, среди читателей ВО найдется энтузиаст, который все это осилит? Так сказать, овладеет «настоящей наукой», а потом познакомит с ней и всех нас? Вот этот материал: «A late medieval or early modern light gun barrel from the Castle Museum in Malbork – typology, technology of manufacture and identification of the smelting process». Авторы: Grzegorz Żabiński, Mateusz Biborski & Ewelina A. Miśta-Jakubowska. Archaeological and Anthropological Sciences.
P. S. S. Удивительно, но интерес к артиллерии у меня пробудился очень рано, где-то до 1962 года, когда я посмотрел кинофильм 1938 года «Доктор Айболит», где у пиратов была ну просто замечательная пушка, которую перед выстрелом требовалось ещё и обязательно смазывать, а то она не стреляла!