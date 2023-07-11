Средневековая артиллерия по Йену Хиту



Трехствольная пушка из польско-советского кинофильма «Пан Володыевский» (1969)

«…и сделались град и огонь, смешанные с кровью,

и пали на землю; и третья часть дерев сгорела,

и вся трава зеленая сгорела».

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова, 9:17



14-ствольный рибодекин из кинофильма «Пан Володыевский» (1969)



Многоствольная турецкая пушка начала XVI в. Музей армии в Париже. Фотография автора



Османская литая бронзовая пушка конца XVI века. Длина 385 см, калибр 178 мм, вес 2 910 кг. Захвачена в Алжире в 1830 г. Музей армии в Париже. Фотография автора



Варианты скорострельных орудий (рисунок Леонардо да Винчи)



Большим любителем всевозможных стреляющих диковин был король Англии Генрих VIII. Ханс Лиефринк (1538–1599). «Король Англии Генрих VIII на коне». Рейксмюсеум – художественный музей в Амстердаме, Нидерланды



Перевозка тяжелого орудия в начале XVI века. Фрагмент картины Ханса Крелла (1490–1565). «Битва под Оршей 8 сентября 1514 года». Написана около 1525–1530 г. Национальный музей, Варшава

P. S.



P. S. S. Удивительно, но интерес к артиллерии у меня пробудился очень рано, где-то до 1962 года, когда я посмотрел кинофильм 1938 года «Доктор Айболит», где у пиратов была ну просто замечательная пушка, которую перед выстрелом требовалось ещё и обязательно смазывать, а то она не стреляла!