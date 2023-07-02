Военное обозрение
Войти Регистрация

Французская пресса: Украинские военные назвали колёсный танк AMX-10RC не пригодным к боевым действиям

13
Французская пресса: Украинские военные назвали колёсный танк AMX-10RC не пригодным к боевым действиям

Украинские военные раскритиковали французские колесные танки AMX-10RC, оказавшиеся совсем не приспособленными к боевым действиям из-за легкой брони и простоянных поломок. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявления военнослужащих ВСУ.


Французские колесные танки оказались "танками" только по названию. По словам украинских военных, они не предназначены для наступления, у них легкая броня, не защищающая даже от осколков крупнокалиберных снарядов, а также AMX-10RC не приспособлены для действий в условиях плохих дорог.

Французское издание приводит слова одного из офицеров 37-й бригады морской пехоты ВМСУ, который рассказал, что экипаж одного из колесных танков погиб от разорвавшегося недалеко от машины снаряда калибра 152 мм. Осколки боеприпаса прошили "танк" насквозь, заодно убив весь экипаж. Кроме тонкой брони, у AMX-10RC постоянно "клинит" коробку, особенно при движении по бездорожью. В общем, эти танки не предназначены для условий Украины, им нужно воевать на дорогах Европы, а не в полях.

Между тем, когда Макрон в начале года объявил о передаче АМХ-10RC Украине, в Киеве радости не было предела. Всевозможные эксперты пели дифирамбы французскому "танку", который танком называется только из-за своей 105-мм пушки, к тому же использующей специальные снаряды (105x527R), обычные 105-мм снаряды НАТО ей не подходят.

Впрочем, в Минобороны Франции и не скрывали, что просто избавляются от устаревшей бронетехники, которую очень тяжело утилизировать. АМХ-10RC во французской армии снимаются с вооружения, заменяясь новыми бронированными разведывательно-боевыми машинами (EBRC) Jaguar.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 20:08
    +6
    А вна думали, что им крейсеры межгалактической империи подгонят?
    С самого начала говорили, что в Европе избавляются от утиля.
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:09
    +5
    в Минобороны Франции и не скрывали, что просто избавляются от устаревшей бронетехники, которую очень тяжело утилизировать

    А скакуасы радовались! Как же - западная техника! Весь мир с нами!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:15
      +1
      Цитата: Егоза
      А скакуасы радовались! Как же - западная техника! Весь мир с нами!

      Мечта идиотов сбылась.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 20:18
        0
        Цитата: carpenter
        Цитата: Егоза
        А скакуасы радовались! Как же - западная техника! Весь мир с нами!

        Мечта идиотов сбылась.

        Не, не сбылась и теперь это будет видно/заметно все очевидное!
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:16
      +1
      Не долго радовались.
      Скорее всего, по мере убыли/могилизации, взбрыкивать будут все чаще, а лай в сторону всяких "радетелей" будет только нарастать!
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:13
    +3
    Французская пресса: Украинские военные назвали колёсный танк AMX-10RC не пригодным к боевым действиям
    . Чем больше их будут бить, тем больше они будут тявкать на хозяина... начнут ли кусать руку дающую??? Скорее всего начнут, поскольку им сдохнуть в полях не хочется... никому не хочется.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 20:14
    +1
    Впрочем, в Минобороны Франции и не скрывали, что просто избавляются от устаревшей бронетехники, которую очень тяжело утилизировать.

    Дикари довольны, стеклянные бусы аж из Франции подарили. А в итоге, как всегда обманули.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:15
    +1
    Имбу в тихую понерфили, и юзеры в печали.
  6. al3x
    al3x Сегодня, 20:17
    +1
    Не понимаю, почему его танком называют. Из-за особенностей управления что-ли? Типа разворот на месте может исполнить, как на гусянках? По сути что-то вроде БТР с пушкой увеличенного калибра.
  7. alexoff
    alexoff Сегодня, 20:20
    0
    Интересно, были ли во французской прессе статьи, что на российском сайте "Военное обозрение" комментаторы признали AMX-10RC вундерваффе?
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 20:20
    +1
    Французское изделие не прошло проверку реальными боевыми действиями.
  9. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:24
    +1
    Поторопились лягушатники, на улицах Парижа и прочих Марселей колёсные танки как раз в тему были бы laughing
  10. ANB
    ANB Сегодня, 20:26
    0
    . По словам украинских военных, они не предназначены для наступления, у них легкая броня, не защищающая даже от осколков крупнокалиберных снарядов, а также AMX-10RC не приспособлены для действий в условиях плохих дорог.

    Ай яй яй. Как они посмели хаять изделия белого господина?