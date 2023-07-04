Легализация марихуаны как средство спасения Украины

Когда украинцам станет жить хорошо?



Объект культурного наследия Украины – Институт лубяных культур и фитофармацевтитческого сырья НААН

«Каждый росток, который выйдет из земли, есть воплощение нашей свободы. От боли и депрессии, посттравматического стресса и расстройства сна, от рассеянного склероза и болезни Альцгеймера, от эпилепсии и деменции, диабета и онкологических заболеваний, от артритов и глаукомы и многих других болезней и состояний здоровья людей… Каннабис – это будущее нашей медицины, будущее лечение наших воинов и соотечественников».

«Объединив усилия, мы надеемся создать светлое будущее для всех украинцев и спасти нашу страну от репрессивных законов против народа по примеру цивилизованных стран мира, которые легализовали или декриминализировали каннабис, таких, как США, Канада, Израиль, Португалия, Австралия, Таиланд, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Испания, Нидерланды, Мексика, Уругвай, Ямайка и многие другие. Хватит терпеть издевательства над либеральными ценностями! В стране, позиционирующей себя как демократическое европейское государство, никому не должны угрожать тюремные сроки или огромные штрафы за употребление, хранение, транспортировку, пересылку, заготовку или выращивание лекарственного растения для собственных потребностей. Растения, данного природой и легального во многих странах мира».

Зеленский только за

«Все лучшие мировые практики, все наиболее эффективные политики, все решения, какими бы сложными или необычными они ни казались для нас, должны быть применены на Украине, чтобы всем нашим гражданам – украинцам и украинкам – не пришлось терпеть боль, стресс и травмы из-за войны. В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто этого требует, лекарства на основе каннабиса».

На Украине очень нездоровые отношения с коноплей. Отношения эти давние, но нездоровыми они стали при Зеленском. Он с завидным постоянством пытается легализовать марихуану в стране. Справедливости ради это не исключительно его инициатива – в стране давно и достаточно успешно культивируется каннабис. С начала прошлого века, если быть точным. Советская Украина была союзным лидером по производству конопли, которая шла на масло и волокно. Ни о каком медицинском использовании культивируемого растения и речи не шло, не говоря уже об обороте наркотиков.В Советском Союзе всё ставили на научную основу, и выращивание конопли не стало исключением. В 1931 году был основан Всесоюзный институт конопли, позже его переименовали в Институт лубяных культур, а в 2012 году добавили значимое дополнение – «и фитофармацевтического сырья». Новая Украина стремительно рвалась к мировому рынку каннабиса, пусть пока в фармацевтических целях. Размещен НИИ в Сумской области в городе Глухов. Выращивать каннабис на продажу наркоманам пока запрещено, и в начале текущего года исследователи отчитались в рекордном урожае «стеблей и волокон Глуховская 51».В институте нашли удивительное применение каннабису – оказывается, это отличный поглотитель углекислоты из атмосферы, топливо для неких энергетических целей и источник биомассы. Есть ощущение, что конопле в Глухове изо всех сил пытаются найти применение – в 2020 году на полном серьезе рассказывали «О возможности применения конопляного масла для профилактики заболевания и реабилитации от COVID-19».В то же время стоит подчеркнуть, в НИИ занимаются ненаркотическими сортами каннабиса. В основном работа ведется в интересах целлюлозно-бумажной промышленности, а также текстильной и трикотажной отрасли. Даже снасти для морских и речных судов когда-то делали из конопляного волокна. Но это временно. В любой момент немалые посевные площади переведут под забористую коноплю, исключительно для «фармацевтических целей». Об экологии и прочих изысках забудут вмиг.Главное, что можно понять из вышесказанного – на Украине есть все условия для превращения страны в настоящего донора наркотической марихуаны. Причем не только для внутреннего потребления, но и на экспорт. Более того, уже сформировалась индустрия каннабиса, спонсирующая общественно-политические движения и акции.Типичный пример – инициатива «Пусть растет Украина» (Нехай росте Украiна). Здесь не о духовном или интеллектуальном росте, а о выращивании марихуаны для свободной продажи. Умеют же там подобрать правильные лозунги.Активисты красноречивы:Здесь же упоминаются и потенциальные рынки сбыта:Контора, не стесняясь, с апреля 2023 года предлагает любому желающему приобрести семена той самой травы и совсем не для выращивания на нужды текстильной промышленности Украины. Экзальтированные курильщики травки демонстративно высаживают коноплю прямо в общественных местах – в парках, скверах и на клумбах.Пришедший к власти Владимир Зеленский собрал немалую часть молодого электората, пообещав легализовать марихуану в медицинских целях. Телодвижения в этом направлении были и раньше, но именно с его приходом к власти все обострилось – Украина стремительно захотела марихуану. Причем уже не только в медицинских целях, но и неких рекреационных. Для расслабления после тяжелого трудового дня, так сказать.28 июня Зеленский в очередной раз призвал Раду разрешить, наконец, наркотики:Похоже, президент нашел рецепт счастья для каждого украинца.Причин такого разрушительного поведения Зеленского несколько., президент Украины сам в той или иной степени зависим от химических стимуляторов. Необязательно от каннабиса, но со стрессом научился бороться эффективно. Моменты, когда Зеленский перебарщивает с зельем, легко найти в Интернете., индустрия марихуаны на Украине превратилась в значимую силу. Особенно на фоне спецоперации. Гектары конопли по всей Украине возделываются уже практически легально с соответствующими доходами. И это дает мощные рычаги влияния на власть. Что и озвучил Зеленский на заседании Рады Украины., как ни крути, но экспорт каннабиса может стать золотой жилой для киевского режима. Не случайно президент Украины упомянул о развертывании производства каннабиса внутри страны. Страна и до спецоперации не блистала промышленным потенциалом, а сейчас он совсем сник. Украинское зерно рано или поздно вытеснят с мировых рынков – часть европейцев это уже сделали. Поэтому экспортный каннабис там частично спасет ситуацию. С большой долей вероятности, у нас на западных рубежах появится новый Афганистан. Пока не героиновый, но конопляный., на Украине баланс между «зрадой» и «перемогой» постепенно смещается в сторону первой. Летняя наступательная кампания тому главная причина. И вообще в обществе накапливается усталость от событий на фронтах. Усталость эта, в конце концов, перейдет в недовольство, а что будет дальше – предположить сложно.Выдать каждому украинцу по спичечному коробку с дурманом кажется Зеленскому хорошей идеей. Впрочем, это всего лишь еще один шаг на пути постепенного разрушения страны, которая так трагично попала в руки этого комика в мае 2019 года.