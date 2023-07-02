Германия и Польша никак не могут договориться о ремонте подбитых танков Leopard украинской армии

Скандал в Европе, Германия и Польша не могут договориться об обслуживании немецких танков Leopard, переданных Украине. По данным немецкой прессы, Польша требует слишком больших средств для ремонта.
Украина уже направила несколько подбитых в ходе контрнаступления немецких танков Leopard на ремонтные предприятия Польши, но за их ремонт никто не берется, так как соглашение между Варшавой и Берлином до сих пор не подписано, стороны не могут договориться между собой по обслуживанию бронетехники ВСУ. Хотя сам завод в Польше был открыт еще месяц назад.
Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта
- пишет немецкая пресса.
Все дело в том, что в Германии и Польше по-разному оценивают стоимость работ. Если немцы оценивают первичную диагностику танков в 12 тысяч евро, то поляки хотят не менее 100 тысяч за аналогичную процедуру. Кроме того, Польша не хочет давать никакой гарантии на отремонтированную технику.
Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000
- заявил немецкий источник.
Масла в огонь подливают и политики. Ни для кого не секрет, что у Польши и Германии отношения не ахти, поэтому польские политики не упускают возможность вставить палку в колеса и обвинить немецких. В общем, пока ремонтировать украинские танки негде.