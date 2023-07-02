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Германия и Польша никак не могут договориться о ремонте подбитых танков Leopard украинской армии

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Германия и Польша никак не могут договориться о ремонте подбитых танков Leopard украинской армии

Скандал в Европе, Германия и Польша не могут договориться об обслуживании немецких танков Leopard, переданных Украине. По данным немецкой прессы, Польша требует слишком больших средств для ремонта.


Украина уже направила несколько подбитых в ходе контрнаступления немецких танков Leopard на ремонтные предприятия Польши, но за их ремонт никто не берется, так как соглашение между Варшавой и Берлином до сих пор не подписано, стороны не могут договориться между собой по обслуживанию бронетехники ВСУ. Хотя сам завод в Польше был открыт еще месяц назад.

Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта

- пишет немецкая пресса.

Все дело в том, что в Германии и Польше по-разному оценивают стоимость работ. Если немцы оценивают первичную диагностику танков в 12 тысяч евро, то поляки хотят не менее 100 тысяч за аналогичную процедуру. Кроме того, Польша не хочет давать никакой гарантии на отремонтированную технику.

Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000

- заявил немецкий источник.

Масла в огонь подливают и политики. Ни для кого не секрет, что у Польши и Германии отношения не ахти, поэтому польские политики не упускают возможность вставить палку в колеса и обвинить немецких. В общем, пока ремонтировать украинские танки негде.
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23 комментария
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  1. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 20:45
    0
    Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000

    Бизнес, просто бизнес.
    1. Комментарий был удален.
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:58
      +3
      Цитата: AlexGa
      Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000

      Бизнес, просто бизнес.

      Жадность, просто жадность...
      1. БойКот
        БойКот Сегодня, 21:18
        +2
        Да они просто давно требуемые с Германии репарации в прайс включили laughing Сколько за ремонт затребуют - озвучить стесняются?
  2. свой1970
    свой1970 Сегодня, 20:46
    +2
    Такое ощущение что наши втихушку полякам приплачивают....
    То они немчуре репарации выкатят, то за ремонт требуют "бабла не меряно, то про Волынь вдруг вспомнят....
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:50
      +1
      Цитата: свой1970
      Такое ощущение что наши втихушку полякам приплачивают....

      Гаррис сказал, что я науськиваю собаку. Я её не науськивал. Этого пса не надо науськивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врождённая склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери.
      Подробнее на livelib.ru:
      https://www.livelib.ru/quote/45316834-troe-v-lodke-ne-schitaya-sobaki-dzherom-k-dzherom
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 21:00
      +1
      Да им и приплачивать не надо, там жадность без меры....
    3. Lokis
      Lokis Сегодня, 21:08
      +1
      W ogóle nie moze być mowy o dopłacaniu. Patrz wyżej. Poprostu biznes. Podobno wojna to najlepszy biznes. Niemcy coś o tym wiedzą., Ukraińcy też. Na terenie Niemieckich obozów pracy i śmierci w Polsce stały osobne baraki dla Ukraińców którzy pod rozkazami Niemców obsługiwali te obozy. Ci Ukraińcy we własnym gronie często posługiwali się idisch.
    4. topol717
      topol717 Сегодня, 21:55
      0
      А почем у все решили что платить будут немцы? Танки то Украинские. и платить за ремонт.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 20:48
    0
    Немцы жгут-зер гут.
    Глупая мысль пришла в голову:ромаА вложился в акции амских сельхоз гмо концернов. Те в ухрии купили землицы, гонят с/хоз продукцию на экспорт. Пришли к роме и попросили решить вопрос всем и для него к выгоде-продолжить экспорт из страны при сво.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:50
    +4
    Что они там сабачатся,3 дня работы жестяншика в автосервисе.И "лёпа" как с завода,краска " металлик" в подарок. :wassat.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 21:18
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Что они там сабачатся,3 дня работы жестяншика в автосервисе.И "лёпа" как с завода,краска " металлик" в подарок. :wassat.

      "Не бит, не крашен, пробег не смотан, без пробега по РФ, зимние гусеницы в подарок"
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 20:51
    +2
    И это, помимо того, что танки уже притащили за сотни километров... Вот, что значит отсутствие собственной инфраструктуры и ремонтных средств. То ли ещё будет. Каждый ремонт будет выходить золотым.

    Если за первичную диагностику они будут брать 100 штук евро, то полноценный ремонт, видимо, перевалит за 0,5 млн. Стригут бабки не стесняясь, почти 1000 % прибыли на каждом этапе работ :)
    1. al3x
      al3x Сегодня, 20:54
      +2
      Если они только за первичную диагностику просят 100к евро, то ремонтировать смысла нет, дешевле будет сразу новый купить wassat
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 21:06
        0
        Смысл - понятие относительное. Украинцам - смысл есть, им танк отремонтируют, Полякам - смысл есть, они получат 750% прибыли. Немцам нет смысла оплачивать всё из своего кармана, но тут уж колониальный налог, кто же их спрашивает
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:52
    0
    в Германии и Польше по-разному оценивают стоимость работ. Если немцы оценивают первичную диагностику танков в 12 тысяч евро, то поляки хотят не менее 100 тысяч за аналогичную процедуру. Кроме того, Польша не хочет давать никакой гарантии на отремонтированную технику.
    Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000
    . МАЛАСЫ!!! Грабь всех вокруг, а уж германцев в первую очередь!
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:59
    +2
    Запад и бескорыстная помощь понятия не совместимые. Наивные украинцы этого понимать категорически не желают. request
  8. Lokis
    Lokis Сегодня, 20:59
    +1
    Dla Niemców UE to ich imperium ale świat według normalnych ludzi ma być wielobiegunowy. Chcesz naprawy płać, nie to zabieraj złom i nie płacz.
  9. faterdom
    faterdom Сегодня, 21:13
    +3
    Страшно подумать, сколько за коврики заломят. А немцы какие жадюги оказались! Ведь брекенбок сказала точно: немец их бин помирайт, а укронацист выручайт! Хоть проверни его на 360 градусов!
    И чего, где деньги, Зин? (Анален?)
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 22:13
      0
      Цитата: faterdom
      Страшно подумать, сколько за коврики заломят.

      Это наши вломят. Разговаривал со сборщикими Хавала...
  10. Napayz
    Napayz Сегодня, 21:37
    0
    "Милые" бранятся - только – . ̶ч̶е̶ш̶у̶т̶с̶я̶ тешатся...
  11. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 21:43
    0
    Не так уж и ладно всё в еарокоролевмтве.
  12. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 21:49
    0
    Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику

    Вот это расценочки...Наверное дефектоскопия каждого сварного шва, УЗИ всех подшипников и томография башни
  13. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 22:12
    0
    Так пусть договариваются с УВЗ, там за бесплатно примут леопердов