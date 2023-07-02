Германия и Польша никак не могут договориться о ремонте подбитых танков Leopard украинской армии

Контракт между польским оборонным концерном Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и немецкими компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall до сих пор не заключен. При этом несколько танков уже доставлены в Польшу для ремонта

Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую "первоначальную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000