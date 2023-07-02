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Главком ВМСУ Неижпапа подтвердил планы принятия в боевой состав украинского флота корвета «гетман Иван Мазепа»

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Главком ВМСУ Неижпапа подтвердил планы принятия в боевой состав украинского флота корвета «гетман Иван Мазепа»

Первый украинский корвет типа Ada под название "гетман Иван Мазепа", построенный в Турции, должен поступить на вооружение ВМС Украины в 2024 году, как и планировалось. Об этом заявил главком украинского флота Алексей Неижпапа.


На сегодняшний день в составе ВМС Украины нет ни одного корабля, последний средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" был поражен российскими ракетами в порту Одессы в конце мая и затонул, оставив Киев только с катерами. Однако, как заявил Неижпапа, в следующем году украинский флот получит корвет "гетман Иван Мазепа", построенный турками, который заложит основу нового "мощного флота". По его словам, строительство корабля идет с опережением графика.

Церемония закладки корабля прошла в сентябре 2021 года, в августе 2022-го Зеленский подписал указ о присвоении корвету названия "гетман Иван Мазепа" для увековечивания памяти "выдающегося украинского политического деятеля" и с учетом "исторических традиций" Украины. После спуска на воду корабль должен был достраиваться и оснащаться на одном из судостроительных заводов Украины, но сделать это не удалось из-за СВО. Сейчас Киев судорожно ищет место, где бы достроить корвет, поскольку турки свою работу выполнили.

Как ранее сообщалось, корвет должен получить ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.

Все вооружение, предназначенное для корабля, будет поставлено своевременно, и уже в следующем году этот корабль должен войти в состав ВМС

- добавил Неижпапа.
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23 комментария
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  1. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 21:38
    +4
    Я думаю на такое бастиона не жалко будет или калибра good drinks
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:40
      +4
      В коим то веке будет на чём ПКР испытать. yesЯ бы противокорабельную версию ракеты Х-69 испытал на Мазепе.Изделие 720 если память не изменяет.
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 21:43
        +6
        Весьма пророческое название.
        Мазема - последний гетман.
        Вот и этот корабль станет последним.
        1. invisible_man
          invisible_man Сегодня, 21:56
          +2
          Последним гетманом был ген. Павел Скоропадский (если признавать т.н. "Второй Гетманат") или граф Кирилл Разумовский (если не признавать).
        2. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 22:50
          0
          Цитата: Anarchist
          Весьма пророческое название.
          Мазема - последний гетман.
          Вот и этот корабль станет последним.

          Пророческое в том плане, что х@хлам его доводку и вооружение самостоятельно не потянуть, для НАТЫ этот корвет в Черном море под украинским флагом - учебная цель для ВМФ России.
          Поэтому он как "гетЬман - Иуда" окончит свои дни где-нибудь у причальной стенки в холодном отстое, завшивленный, ой ... ржавый...
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 21:38
    +3
    На сегодняшний день в составе ВМС Украины нет ни одного корабля, последний средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" был поражен российскими ракетами в порту Одессы в конце мая и затонул, оставив Киев только с катерами.


    Однако, как заявил Неижпапа, в следующем году украинский флот получит корвет "гетман Иван Мазепа", построенный турками, который заложит основу нового "мощного флота".

    Надо понимать что корвет гетман Иван Мазепа заложит основу мощного (как они любят это слово) подводного донного флота наряду со СРК Юрий Олефиренко и Гетманом Сагайдачным.
  3. mc1aren
    mc1aren Сегодня, 21:40
    +4
    вот интересно, он так в турции и будет базироваться??...
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:44
      +9
      На дне Чёрного моря,где то под Одессой будет базироваться.Должок за ракетный крейсер Москва.Поквитаться дело чести.
  4. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 21:40
    +2
    Что то терзают меня мутные сомнения, а доплывет ли эта посудина до берега назначения.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:46
    0
    Корвет " Гетьман Мазепа" имеет шанс быть первым кораблём в мире уничтоженных РСЗО. laughing
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 21:50
    0
    Главком ВМСУ Неижпапа подтвердил планы принятия в боевой состав украинского флота корвета «гетман Иван Мазепа»
    . Прикольно... они все там на белом сидят или ещё как?
  7. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:50
    +1
    ЧФ, надеюсь, услышал эти планы и будет ждать такую "жирную" цель. yes
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:55
      0
      На каждую жирную гайку есть свой жирный болт.Жирная ПКР.Может ПКР Х-32 зафигачить по Ивану Мазепе для наглядности?Такая 5,8- тонная махина почти на гиперзвуковой скорости влетит в кораблик да ещё с 500 кг боевой частью,то от него фиг что останется.
      https://vvs.moscow/weapon/krylataja-raketa-h-32/
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:55
    0
    Вообще-то Эрдоган наверно готов передать в состав ЧФ РФ ,корвет турецкой постройки?Для нас это лучший вариант.
  9. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 22:00
    +1
    А будут корабли в честь Стёпы, Ромы и Симона ??? Это ж главные национальные герои укропии
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 22:10
    0
    Вот, можно открыть подписку на сбор средств на премию расчету или экипажу который его уничтожит. Желательно, на переходе из Турции. Думаю, что сумму можно собрать более чем внушительную. Равнодушных будет не много. Имя "мазапа"- синоним предателю.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 22:16
      0
      Двойная премия тем, кто захватит.....
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 22:16
      +1
      Экипаж ПЛ ЧФ на счёт премии ничего против не имеет,но хочет после похода " поросёнка".Как гласит легенда ,после слов подводников: Мы подложили немцам - свинью.
  11. al3x
    al3x Сегодня, 22:13
    0
    Утопить, как только покинет террводы Турции!
  12. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 22:19
    +1
    Я думаю надо дать потренироваться на нём нашим подводникам: торпеды тоже испытать.
  13. Andrey “andrewTSO” D
    Andrey “andrewTSO” D Сегодня, 22:30
    0
    Мдя уж..., ну и фамилия-то канеш..
    "Мощный флот"???????????????)))
    Наебапа
  14. carpenter
    carpenter Сегодня, 22:32
    0
    "гетман Иван Мазепа", построенный турками, который заложит основу нового "мощного флота".
    А дойдёт ли "гетьман" до Одессы ?
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 22:34
    0
    Честно говоря турки не идиоты перегонять своей командой Мазепу в Одессу ,нарушая все конвенции .А с украинским экипажем Мазепа после выхода из тервод Турции не жилец,потопим в даже в терводах Болгарии,и её ещё обвиним её в пособничестве.Столтенберг только сглотнёт.