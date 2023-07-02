Главком ВМСУ Неижпапа подтвердил планы принятия в боевой состав украинского флота корвета «гетман Иван Мазепа»

Все вооружение, предназначенное для корабля, будет поставлено своевременно, и уже в следующем году этот корабль должен войти в состав ВМС

Первый украинский корвет типа Ada под название "гетман Иван Мазепа", построенный в Турции, должен поступить на вооружение ВМС Украины в 2024 году, как и планировалось. Об этом заявил главком украинского флота Алексей Неижпапа.На сегодняшний день в составе ВМС Украины нет ни одного корабля, последний средний десантный корабль "Юрий Олефиренко" был поражен российскими ракетами в порту Одессы в конце мая и затонул, оставив Киев только с катерами. Однако, как заявил Неижпапа, в следующем году украинский флот получит корвет "гетман Иван Мазепа", построенный турками, который заложит основу нового "мощного флота". По его словам, строительство корабля идет с опережением графика.Церемония закладки корабля прошла в сентябре 2021 года, в августе 2022-го Зеленский подписал указ о присвоении корвету названия "гетман Иван Мазепа" для увековечивания памяти "выдающегося украинского политического деятеля" и с учетом " исторических традиций" Украины. После спуска на воду корабль должен был достраиваться и оснащаться на одном из судостроительных заводов Украины, но сделать это не удалось из-за СВО. Сейчас Киев судорожно ищет место, где бы достроить корвет, поскольку турки свою работу выполнили.Как ранее сообщалось, корвет должен получить ПКР Harpoon, ЗРК VL MICA, артиллерийские установки OTO Melara Super Rapid (76-мм) и Millennium (35-мм), а также пулеметные установки 12,7-мм Aselsan STAMP. Противолодочное вооружение будет состоять из 324-мм торпедного аппарата или аппаратов с торпедами Murene 90 Impact.- добавил Неижпапа.