Российские танкисты используют различные варианты тактики для наибольшего эффекта в ходе ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. Минобороны России сообщает о том, что обновлённый вариант тактики применён на Краснолиманском направлении.
Информационная служба РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство приводит данные о боевой работе экипажей танков Т-90А. Новый тактический приём, как отмечено, состоит в выдвижении с использованием складок местности к опорным пунктам противника на дистанцию прямого выстрела с последующей отработкой по целям различными боеприпасами в сжатое время.
Сначала были использованы управляемые боеприпасы, с помощью которых была подбита вражеская легкобронированная техника. Затем по опорному пункту отработали осколочно-фугасными 125-мм снарядами, что довершило разгром противника на позициях. В частности, была уничтожена установка радиоэлектронной борьбы, наблюдательный пункт ВСУ, позиции «ПТУРщиков».
По последним данным, за минувшие выходные на Краснолиманском направлении были уничтожены до 195 военнослужащих ВСУ, а также 11 единиц бронетехники, включая бронемашины «Мастиф», поставленные британцами в интересах киевского режима.
Российская армия продолжает продвижение на этом направлении, что накануне подтвердили даже в Минобороны Украины.