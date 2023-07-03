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Российские войска продвигаются на Краснолиманском направлении с использованием в том числе обновлённых тактических приёмов танкистами

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Российские войска продвигаются на Краснолиманском направлении с использованием в том числе обновлённых тактических приёмов танкистами

Российские танкисты используют различные варианты тактики для наибольшего эффекта в ходе ведения боевых действий в зоне специальной военной операции. Минобороны России сообщает о том, что обновлённый вариант тактики применён на Краснолиманском направлении.


Информационная служба РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство приводит данные о боевой работе экипажей танков Т-90А. Новый тактический приём, как отмечено, состоит в выдвижении с использованием складок местности к опорным пунктам противника на дистанцию прямого выстрела с последующей отработкой по целям различными боеприпасами в сжатое время.

Сначала были использованы управляемые боеприпасы, с помощью которых была подбита вражеская легкобронированная техника. Затем по опорному пункту отработали осколочно-фугасными 125-мм снарядами, что довершило разгром противника на позициях. В частности, была уничтожена установка радиоэлектронной борьбы, наблюдательный пункт ВСУ, позиции «ПТУРщиков».

По последним данным, за минувшие выходные на Краснолиманском направлении были уничтожены до 195 военнослужащих ВСУ, а также 11 единиц бронетехники, включая бронемашины «Мастиф», поставленные британцами в интересах киевского режима.

Российская армия продолжает продвижение на этом направлении, что накануне подтвердили даже в Минобороны Украины.
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