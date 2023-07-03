ЧВК «Вагнер» временно приостанавливает работу всех региональных центров набора на территории России

В связи с временным не участием ЧВК Вагнер в специальной военной операции и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК Вагнер сроком на 1 месяц

ЧВК "Вагнер" приостанавливает набор новых сотрудников, все региональные центры временно останавливают свою работу. Соответствующее объявление накануне появилось на всех ресурсах, связанных с "музыкантами".На данный момент ЧВК "Вагнер" не участвует в боевых действиях, но судя по опубликованному объявлению, планирует снова вернуться на поле боя примерно через месяц. Работу центров набора новых сотрудников на территории России также приостанавливают сроком на один месяц, причиной называется переезд компании в Белоруссию.- говорится в объявлении.Ранее куратор "Оркестра" Евгений Пригожин заявлял, что выведенные из Бахмута в полевые лагеря штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" проведут там два месяца, во время которых пройдут доукомплектование и перефомирование, а также дополнительное обучение. Возвращение "музыкантов" на линию боевого соприкосновения планировалось в начале августа. Судя по объявлению, планы командования группы не поменялись.О переезде ЧВК "Вагнер" в Белоруссию заявил Александр Лукашенко после "демарша Пригожина". Судя по тому, что куратор "Оркестра" сворачивает всю свою предпринимательскую деятельность в России, компания переезжает в соседнюю республику окончательно.Между тем, в Киеве и Варшаве бьют во все колокола и в срочном порядке укрепляют границу в связи с появлением в Белоруссии ЧВК "Вагнер".