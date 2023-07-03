В результате ночных ударов поражение нанесено объектам в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой областях и на других подконтрольных ВСУ территориях

Ночь на понедельник 3 июля не обошлась без ударов ВС РФ по тыловым объектам противника. Были нанесены комбинированные удары, эффективность которых в последнее время значительно возросла, что в свою очередь может свидетельствовать о снижении эффективности работы украинской ПВО. И причин может быть несколько: поражение значительного количества зенитных ракетных комплексов в результате предыдущей серии ударов, увеличившиеся потери среди наиболее подготовленных военнослужащих войск противовоздушной обороны ВСУ.
Стало известно, что в ночное время суток удары с использованием дронов-«камикадзе» «Герань» были нанесены по целям в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на других подконтрольных войскам киевского режима территориях.
Не обошлось без ударов по объектам противника в западных регионах Украины. Поражены использующиеся в военных целях объекты в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. По некоторым данным, в результате одного из ударов уничтожены средства боевой авиации, включая как минимум один бомбардировщик Су-24 ВС ВСУ, который в последнее время использовался как носитель франко-британских ракет Storm Shadow.
Цели поражены также в Николаевской, а также в оккупированных противником частях Херсонской и Запорожской областей.
Ударом накрыт очередной пункт дислокации резервов противника в донецкой Константиновке. В результате этого удара поражение нанесено одной из бригад, которая проходила доукомплектование для новой волны активизации боевых действий в районе Артёмовска.