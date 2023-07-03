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В результате ночных ударов поражение нанесено объектам в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой областях и на других подконтрольных ВСУ территориях

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В результате ночных ударов поражение нанесено объектам в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой областях и на других подконтрольных ВСУ территориях

Ночь на понедельник 3 июля не обошлась без ударов ВС РФ по тыловым объектам противника. Были нанесены комбинированные удары, эффективность которых в последнее время значительно возросла, что в свою очередь может свидетельствовать о снижении эффективности работы украинской ПВО. И причин может быть несколько: поражение значительного количества зенитных ракетных комплексов в результате предыдущей серии ударов, увеличившиеся потери среди наиболее подготовленных военнослужащих войск противовоздушной обороны ВСУ.


Стало известно, что в ночное время суток удары с использованием дронов-«камикадзе» «Герань» были нанесены по целям в Днепропетровской и Кировоградской областях, а также на других подконтрольных войскам киевского режима территориях.

Не обошлось без ударов по объектам противника в западных регионах Украины. Поражены использующиеся в военных целях объекты в Винницкой и Хмельницкой областях Украины. По некоторым данным, в результате одного из ударов уничтожены средства боевой авиации, включая как минимум один бомбардировщик Су-24 ВС ВСУ, который в последнее время использовался как носитель франко-британских ракет Storm Shadow.

Цели поражены также в Николаевской, а также в оккупированных противником частях Херсонской и Запорожской областей.

Ударом накрыт очередной пункт дислокации резервов противника в донецкой Константиновке. В результате этого удара поражение нанесено одной из бригад, которая проходила доукомплектование для новой волны активизации боевых действий в районе Артёмовска.
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4 комментария
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  1. Orso
    Orso Сегодня, 06:38
    +4
    И причин может быть несколько: поражение значительного количества зенитных ракетных комплексов в результате предыдущей серии ударов, увеличившиеся потери среди наиболее подготовленных военнослужащих войск противовоздушной обороны ВСУ.

    Ну раз открылось такое "окно возможностей", грех им не воспользоваться, и не увеличить кратно интенсивность атак, главное, чтобы разведка не подкачала.
    1. Комментарий был удален.
  2. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 06:38
    +1
    это им ответка за вчерашнюю атаку на Краснодар
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:51
      0
      А что в Краснодаре случилось то?Или Вы имеете в виду Приморско-Ахтарск?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:41
    +5
    Не обошлось без ударов по объектам противника в западных регионах Украины... уничтожены средства боевой авиации, включая как минимум один бомбардировщик Су-24 ВС ВСУ
    Хорошо, что не забывают про западную часть и как видим аэродромы. И конечно радуют удары по ближним тылам где концентрируются резервы ВСУ, которые ежедневно прореживаются еще не вступив в бой.