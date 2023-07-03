Российские РСЗО уничтожили пытавшиеся ночью выдвинуться для атаки подразделения ВСУ под Угледаром

В ночное время суток противник попытался скопить силы для прорыва российской обороны в районе Угледара (ДНР). Напомним, что к настоящему моменту Угледар оккупируется вооружёнными силами Украины, и это направление выбрано командованием ВСУ как одно из направлений для контрнаступления. Сегодня, 3 июля, контрнаступление противника длится ровно месяц.Как только ВСУ скопили бронетехнику и личный состав на ограниченной территории в районе Угледара, последовал шквальный огонь со стороны российских войск.Подразделения ВСУ были накрыты с применением реактивных систем залпового огня. Причём для противника ночной массированный удар стал явной неожиданностью. Как только началась работа РСЗО, техника противника, которая перебрасывалась для последующего участия в наступательных действиях, частично была подбита, частично попыталась отойти на прежние позиции, оставив без прикрытия пехоту. В результате у противника - десятки «двухсотых» и «трёхсотых».После разгрома собравшихся наступать российская реактивная артиллерия отработала и по позициям, с которых выдвижение сил и средств ВСУ начиналось. Снарядами «Градов» ровнялись с землёй окопы и наблюдательные пункты противника, в том числе в лесопосадках близ Угледара. Огневое поражение отрядам ВСУ наносилось и в черте города, где враг оборудовал укреплённые позиции и вёл оттуда огонь по российским войскам, используя в том числе многоэтажки как высоты для расположения огневых точек.