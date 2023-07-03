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Российские РСЗО уничтожили пытавшиеся ночью выдвинуться для атаки подразделения ВСУ под Угледаром

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Российские РСЗО уничтожили пытавшиеся ночью выдвинуться для атаки подразделения ВСУ под Угледаром

В ночное время суток противник попытался скопить силы для прорыва российской обороны в районе Угледара (ДНР). Напомним, что к настоящему моменту Угледар оккупируется вооружёнными силами Украины, и это направление выбрано командованием ВСУ как одно из направлений для контрнаступления. Сегодня, 3 июля, контрнаступление противника длится ровно месяц.


Как только ВСУ скопили бронетехнику и личный состав на ограниченной территории в районе Угледара, последовал шквальный огонь со стороны российских войск.

Подразделения ВСУ были накрыты с применением реактивных систем залпового огня. Причём для противника ночной массированный удар стал явной неожиданностью. Как только началась работа РСЗО, техника противника, которая перебрасывалась для последующего участия в наступательных действиях, частично была подбита, частично попыталась отойти на прежние позиции, оставив без прикрытия пехоту. В результате у противника - десятки «двухсотых» и «трёхсотых».

После разгрома собравшихся наступать российская реактивная артиллерия отработала и по позициям, с которых выдвижение сил и средств ВСУ начиналось. Снарядами «Градов» ровнялись с землёй окопы и наблюдательные пункты противника, в том числе в лесопосадках близ Угледара. Огневое поражение отрядам ВСУ наносилось и в черте города, где враг оборудовал укреплённые позиции и вёл оттуда огонь по российским войскам, используя в том числе многоэтажки как высоты для расположения огневых точек.



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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:55
    -4
    Про Угледар последнее время скромно умалчивалось последнее время.Видимо нечего выложить позитивное.Хорошо,что сейчас вдарили.
    1. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:18
      -1
      Огневое поражение отрядам ВСУ наносилось и в черте города, где враг оборудовал укреплённые позиции..., используя в том числе многоэтажки
      Похоже, что спустя полтора года войны, в городе не осталось кого беречь. Хотя в Артемовске до последнего писали про укрывшееся в подвалах гражданское население, что сдерживало в применении ФАБ и Солнцепеков по городу. Угледар, судя по площади, равен одному московскому кварталу и сравнять его с землей не проблема. Неужели мы в каждом городе умышленно применяем "мясорубку", заманивая туда подкрепления ВСУ? В это можно поверить, если бы не Марьинка под Донецком, откуда летит и летит по городу. Для меня стало откровением три месяца назад, когда выбили из окопов на краю ВПП аэродрома в Донецке, последние подразделения ВСУ. Это как понимать, их не могли выбить в чистом поле целый год? "Солнцепеки" в этом месте не "зажигаются"? Чую, что ничего не соображаю в боевых действиях на суше. Ну что взять с подводника.... request
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 06:57
    +4
    Граждане прощения просим что не по теме это только у меня при отправке комментариев пульсар крутит а сообщение в воздухе? А отправляется только когда из ветки выходишь??? И так второй день.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 06:59
      +2
      То же самое.Уважаемые сотрудники сайта,разберитесь пожалуйста
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
        +2

        dmi.pris1 (дмитрий)
        Сегодня, 06:59

        0
        То же самое.Уважаемые сотрудники сайта,разберитесь пожалуйста
        нервотрепка идет вторые сутки. Кто там на сайте, дайте ответ людям!
    2. Галеон
      Галеон Сегодня, 07:00
      +2
      Аналогично, коллега.[
      quote=Ропот 55]Граждане прощения просим что не по теме это только у меня при отправке комментариев пульсар крутит а сообщение в воздухе? А отправляется только когда из ветки выходишь??? И так второй день.[/quote]
    3. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:01
      +2
      И так второй день.
      Да, у меня то же самое. Делаю команду "перезагрузить" и сразу вижу свой комментарий где надо....
    4. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 07:13
      +2
      И у меня
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    5. Victor777
      Victor777 Сегодня, 07:34
      +1
      У меня тоже. Сейчас посмотрю как сегодня.
    6. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 07:47
      +1
      Цитата: Ропот 55
      при отправке комментариев пульсар крутит а сообщение в воздухе? А отправляется только когда из ветки выходишь

      У меня тоже самое... request
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:12
    +1
    В результате у противника - десятки «двухсотых» и «трёхсотых».
    Мясо ещё есть в укрорейхе.
    По ТВ шел репортаж с линии СВО. В/корреспондент беседовал с захваченными пленными всушниками. Оказалось, они из главного резерва наркоты зе, т.е. президентская гвардия. Блин и клава не хочет выдвать такие словечки. Но так вот, без слез на этих "гвардейцев")) не глянешь. Один дед, видимо был главным прапором в столовой. Другой наоборот, лет под 18-20. Короче, насобирали на улицах, и в гвардию)) laughing
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:16
    +1
    Как только ВСУ скопили бронетехнику и личный состав на ограниченной территории в районе Угледара, последовал шквальный огонь со стороны российских войск.
    Выждали когда соберутся, ударили и ударили результативно. молодцы. В данном случае показательно на счет спешки, которая нужна при ловле блох.