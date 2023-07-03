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Источник сообщил о планах создания новой общевойсковой армии в составе Северного флота

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Источник сообщил о планах создания новой общевойсковой армии в составе Северного флота

В составе Северного флота появится новая общевойсковая армия, решение о формировании нового оперативного соединения принято в связи с усилением позиций НАТО на северном направлении. Министерство обороны отреагировало на вступление в альянс Финляндии и скорое принятие Швеции.


Военное ведомство приняло решение о формировании новой общевойсковой армии, основной задачей которой будет прикрытие Кольского полуострова вместе со всеми находящимися там военными базами и производством. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, армию развернут на основе армейского корпуса, входящего в состав Северного флота. Армия будет общевойсковой, т.е. в ее состав войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Поскольку основным направлением для нового оперативного соединения останется северное, военнослужащих обучат вести боевые действия в условиях Заполярья.

Ранее в Минобороны сообщали о планах создания новой армии, но без уточнений, на каком направлении и в каком военном округе. В 20-х числа июня глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже к концу месяца планируется сформировать резервную армию, помимо этого в ближайшее время будет сформирован армейский корпус. Эти соединения будут оснащены более 3,7 тысячами единиц военной техники. Осталось только разобраться, речь идет о новой армии в составе Северного флота, или все же принято решение сформировать две армии.

В начале года сообщалось, что в составе Минобороны появятся два военных округа - Московский и Ленинградский, вернее они будут восстановлены. Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии. Также будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.

Все масштабные изменения, включая увеличение численности ВС РФ, пройдут не одномоментно, а в течение 2023-2026 годов.
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12 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:05
    +2
    Похоже,что новые армии нужны теперь везде.По границе России.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:06
    +2
    Осталось только разобраться, речь идет о новой армии в составе Северного флота, или все же принято решение сформировать две армии.
    Таки да. "Осталось только разобраться" . request Предполагаю, что речь все таки идет об одной армии.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 07:44
      -1
      И это подвиг.
      Сначала освоили на сокращении, теперь....
      А подсобные хозяйства будут воссоздавать?
      Жуков и впсилевский - памятники, их опыт не пригодился.
      Так бы от своих особняков избавлялись.
  3. Румит
    Румит Сегодня, 07:09
    +2
    Я очень надеюсь,что при создании новых армий,дивизий и частей будет применен опыт сво,и новое будет создаваться не с нуля а с костяком опытных солдат прошедших много боёв
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:40
      +2
      будет применен опыт сво

      Война на севере сильно отличается от войны на юге. Поэтому бездумно переносить опыт СВО для применения на севере вряд ли стоит.
    2. mag nit
      mag nit Сегодня, 07:52
      -1
      Значит обеспечение этой армии также ляжет на волонтеров, как в ВСО?
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 07:12
    +2
    А почему в составе СФ? Надежда на то, что адмиралы будут командовать лучше, чем генералы?
    Есть у Ивана Сергеевича Крылова басня "Щука и Кот". Написана она в 1813 году после изгнания Наполеона из России. Начало всем известно:
    "Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник:
    ...
    Что кто за ремесло чужое браться любит,
    Тот завсегда других упрямей и вздорней;
    Он лучше дело всё погубит
    Басня написана, применительно к конкретному случаю, связанному с неудачным участием в Отечественной войне 1812 года адмирала Павла Васильевича Чичагова.
    1. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:38
      0
      А почему в составе СФ? Надежда на то, что адмиралы будут командовать лучше, чем генералы?

      Как показывает история России адмиралы также прекрасно справляются с командованием, как и генералы.
      Справка: обороной Севастополя во время всех войн России в Крыму командовали адмиралы.
      Обороной Одессы во время ВОВ командовал адмирал.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:19
    +3
    Наш "ответ Чемберлену", что бы слишком губу не раскатывали проводя учения у наших границ и усиливая "восточный фланг НАТО".
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:30
    0
    Новая армия, новые штабы, новые должности, новые генералы.... в юбках.
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:34
    0
    Не могу понять: почему в составе СФ? У на, что Западный округ прекратил своё существование или трудно придумать название типа Полярный?
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:40
    +1
    В составе Северного флота появится новая общевойсковая армия, решение о формировании нового оперативного соединения принято в связи с усилением позиций НАТО на северном направлении.
    . Никто не скажет, что это стало неожиданность, не логичным решением.