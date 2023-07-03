Источник сообщил о планах создания новой общевойсковой армии в составе Северного флота

В составе Северного флота появится новая общевойсковая армия, решение о формировании нового оперативного соединения принято в связи с усилением позиций НАТО на северном направлении. Министерство обороны отреагировало на вступление в альянс Финляндии и скорое принятие Швеции.
Военное ведомство приняло решение о формировании новой общевойсковой армии, основной задачей которой будет прикрытие Кольского полуострова вместе со всеми находящимися там военными базами и производством. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны, армию развернут на основе армейского корпуса, входящего в состав Северного флота. Армия будет общевойсковой, т.е. в ее состав войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии. Поскольку основным направлением для нового оперативного соединения останется северное, военнослужащих обучат вести боевые действия в условиях Заполярья.
Ранее в Минобороны сообщали о планах создания новой армии, но без уточнений, на каком направлении и в каком военном округе. В 20-х числа июня глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что уже к концу месяца планируется сформировать резервную армию, помимо этого в ближайшее время будет сформирован армейский корпус. Эти соединения будут оснащены более 3,7 тысячами единиц военной техники. Осталось только разобраться, речь идет о новой армии в составе Северного флота, или все же принято решение сформировать две армии.
В начале года сообщалось, что в составе Минобороны появятся два военных округа - Московский и Ленинградский, вернее они будут восстановлены. Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии. Также будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.
Все масштабные изменения, включая увеличение численности ВС РФ, пройдут не одномоментно, а в течение 2023-2026 годов.