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Французская пресса пишет о портящейся репутации Франции в связи с протестами и погромами

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Французская пресса пишет о портящейся репутации Франции в связи с протестами и погромами

Французская пресса пишет о продолжающихся протестах и погромах в стране после того, как полицейский застрелил молодого человека, отказавшегося выполнить его требования. С начала протестов более 3000 человек задержаны, сотни получили ранения и травмы. Много раненых и со стороны правоохранителей.


Митингующие жгут полицейские участки, автомобили, автобусы, ведут стрельбу из захваченного у полиции и после разграбления оружейных магазинов оружия.

Репортёр издания «Фигаро» Франсуа-Ксавье Бурмо пишет о портящейся репутации Франции. В своё материале он обращает внимание на тот факт, что из-за массовых протестов в своё время отменил свой визит в Париж король Британии Карл III, теперь президент Макрон вынужден отменять свои зарубежные визиты, включая визит в Германию.

Из статьи:

И это притом, что глава государства на минувшей неделе прервал свой визит в Брюссель, где проходил саммит ЕС по Украине. Президент дал журналистами понять, что намеревается в ближайшие несколько дней оставаться во Франции. В Берлин для преодоления шероховатостей во франко-германских отношениях он намерен отправиться в среду, хотя собирался лететь туда в понедельник.

Эммануэль Макрон тем временем провёл встречу с главами 220 французских муниципалитетов, столкнувшихся с погромами. В ходе встречи выступил и глава МВД республики, заявивший, что только за 4 суток беспорядков были задействованы более 45 тысяч сотрудников полиции. Это рекорд за последнее время.

В минувшее воскресенье в разных городах Франции были арестованы 78 человек. Для того, чтобы утихомирить протестующих власти пошли на такой шаг как привлечение матерей мигрантов. Те в итоге выступили с обращением, в котором призвали всех манифестантов разойтись по домам. Однако к настоящему моменту протесты во Франции не угасли.
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37 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:18
    +7
    Французская пресса пишет о портящейся репутации Франции в связи с протестами и погромами
    Она у них испортилась 14 июля. В день взятия Бастилии. laughing Пора мусульманам брать власть в свои руки. И помочь бы им не мешало бы.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 07:32
      +3
      Эх, нету во Франции генерала Бонапарта, который приказал во время мятежа зарядить пушки картечью и открыть огонь...

      Меня другое беспокоит...В нашей стране мигрантов навалом...К чему идем?

      Не пора бы превентивно всех мигрантов депортировать?
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 07:39
        -1
        Цитата: Ilya-spb
        В нашей стране мигрантов навалом.

        Посещаю больницу, приболел малость, полно мигрантов -проходят комиссию, по-русски: мала-мала.... belay
      2. Велобосс
        Велобосс Сегодня, 07:44
        +4
        Для начало, надо разработать жёсткую миграционную политику. Провести чистку в структурах МВД (где уже засели кланы мигрантов). Ну и ужесточить порядок получения гражданства.
      3. Aken
        Aken Сегодня, 08:47
        +1
        Не пора бы превентивно всех мигрантов депортировать?

        Мысль здравая.
        Но некому. Просто некому.
        Армия воюет, Золотов под это не подпишется. Он и так в героях ходит.
        Месяц назад я сказал бы - нужны ЧВК. Но после известных событий ни одно ЧВК на это не пойдёт. Дураков больше нема. Потом их же во всех смертных грехах и обвинят. В ЧВК скажут - пусть Кадыров выгоняет.
        Однако Кадыров, скорее всего, будет на стороне мусульман азиатов.
        Остаётся вооружённый народ - милиция.
        Вы в милицию пойдёте?
    2. rocket757
      rocket757 Сегодня, 07:33
      +5
      Был у них де Голль, как говорили, спас остатки французской чести...
      Вряд ли теперешние правители берут с него пример.
    3. Наган
      Наган Сегодня, 08:51
      +2
      Цитата: a.s.zzz888
      Пора мусульманам брать власть в свои руки. И помочь бы им не мешало бы.

      Мечеть Парижской богоматери?wassat
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:55
        0
        К тому идёт. Я книгу не читал. Но чувствую - надо поискать.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:19
    +10
    Посеевший ветер, да пожнет бурю. Меньше Франции надо было совать нос в дела других государств.
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 07:25
      +7
      Все смеялись, никто не верил...
      Но Франция смогла - таки стать второй Украиной!
      Зато теперь, дамы и господа, я могу вам почти со стопроцентной уверенностью назвать следующего президента Франции...
      Мари Ле Пен.
      Вуаля... good
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:26
        +2
        Для этого Ле Пен надо будет как-то утихомирить ситуацию, показать реальную власть в своих руках. Станут ли её слушать силовики и армия в такой ситуации ?
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 07:44
          +1
          Цитата: Nexcom
          Для этого Ле Пен надо будет как-то утихомирить ситуацию, показать реальную власть в своих руках. Станут ли её слушать силовики и армия в такой ситуации ?

          Говорят, совет военачальников предъявил Макарону ультиматум (свечку не держал) - либо он в течении 48 часов наводит порядок в стране, либо армия сама наведёт порядок в Президентском дворце...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 07:55
            0
            Ну нехай там веселятся.... Бастилию второй раз не пойдут штурмовать? laughing
            1. Наган
              Наган Сегодня, 08:31
              +1
              Цитата: Nexcom
              Ну нехай там веселятся.... Бастилию второй раз не пойдут штурмовать? laughing

              Да пошли бы, вот только Бастилию снесли после первого взятия, так что, чтоб ее штурмовать, надо сперва восстановить, а на это погромщики не способны. Вот че-нить разломать, поджечь, снести - это про них.
      2. kebeskin
        kebeskin Сегодня, 07:57
        -4
        Я бы насчет Ле Пен переживал еще больше. Учитывая что ее отец был ярым антикоммунистом, отличался весьма фашисткими возрениями. Учитывая что сама Ле Пен ни раз заявляла что еще перещеголяет своего отца. То Францию может ждать веселая история как из борьбы против мигиантов и борьбой якобы за социальные праава граждан вырастит еще 1 фашисткое государство наравне с Украиной. И кстаи далеко не факт что нам от этого будет плюс ведь как говорят сейчас в европе плохие были коммунисты, а все коммунисты были русскими.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 08:05
          -3
          И кстати далеко не факт что нам от этого будет плюс ведь как говорят сейчас в европе плохие были коммунисты, а все коммунисты были русскими.

          В Баварии после революции 1918 года появился напиток "Русский". История напитка началась в обычном для Германии судьбоносном заведении, пивной. Там собирались сторонники Баварской республики и пили пиво, а когда пиво стало кончаться хозяин пивной стал разбавлять пиво лимонадом. Так как Бавария на тот момент была советской, этот напиток до сих пор называют "Русским".
          1. Болторез
            Болторез Сегодня, 08:12
            +1
            этот напиток до сих пор называют "Русским".
            Сами немцы эту смесь называют shandy yes .
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 08:16
              0
              Сами немцы эту смесь называют shandy

              Это международное название пива с лимонадом, неужели и здесь легли под англосаксонское.
              Неужели меня баварцы обманули в 86-м году?
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 08:33
                0
                меня баварцы обманули
                Скорее да чем нет- сколько с немцами выпивал,"русским" это пойло не называл никто. А вот что оливье в Италии и Франции называют "русским салатом"-вполне себе правда.
        2. Наган
          Наган Сегодня, 08:40
          +1
          Цитата: kebeskin
          Я бы насчет Ле Пен переживал еще больше. Учитывая что ее отец был ярым антикоммунистом, отличался весьма фашисткими возрениями.

          Не переживайте. Она, возглавив партию, выгнала из неё ccaнными тряпками папашу и его последователей, в основном пенсионного возраста, за экстремизм и антисемитизм. Так что теперь это вполне респектабельная партия правого толка, не сильно правее американских трампистов. И, кстати, из всех французских политиков, достаточно крупных, чтоб быть на виду, Ле Пен самая пророссийская.
          Цитата: kebeskin
          Учитывая что сама Ле Пен ни раз заявляла что еще перещеголяет своего отца.

          А отца она уже перещеголяла по количеству собранных голосов, и соответственно занятых партией выборных должностей в центре и на местах.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 07:20
    +7
    С начала протестов более 3000 человек задержаны, сотни получили ранения и травмы. Много раненых и со стороны правоохранителей.


    Митингующие жгут полицейские участки, автомобили, автобусы, ведут стрельбу из захваченного у полиции и после разграбления оружейных магазинов оружия.

    И ни одного погибшего кроме первого? Они там пугают друг друга издали или французские СМИ толерантно молчат о погибших?
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:20
    +7
    Они не разойдутся уже просто так.... Про убитого пацанчика забыли, про пенсионку - тоже...
    Начались грабежи, а пока не награбятся до усера - не успокоятся, ибо вошли во вкус. Если власти используют помимо полиции армию - ну это начнется ещё более жёсткая заруба.
    Неисключено что и провокаторы появятся чтобы дополнительно дровишек подкинуть в топку.
    Макрон - полностью провалил свое президенство.

    зы странно что нет информации о погибших со стороны погромщиков - не верю что власти там аккуратно только арестовывают....
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 07:47
      0
      Цитата: Nexcom
      Они не разойдутся уже просто так.... Про убитого пацанчика забыли, про пенсионку - тоже...
      Начались грабежи, а пока не награбятся до усера - не успокоятся, ибо вошли во вкус.

      Вот! А не в пенсионке ли дело?! Бузу запустили как встречный пал - сбить наступающее пламя и, под шумок, зачистить основных бузотёров-противников власти.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:23
    +9
    он намерен отправиться в среду, хотя собирался лететь туда в понедельник
    Занимательный пассаж - намеревается в среду, но собрался в понедельник. Вот так все и везде раком в политике Макрона. По поводу репутации Франции. Саркози сильно подпортил бомбежками Ливии не желая отдавать долг Каддафи, а Олланд контрактом по "Мистралям" и не только. Макрон продолжил. Поэтому о репутации Франции лучше помолчать.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:26
    +4
    Французская пресса пишет о портящейся репутации Франции в связи с протестами и погромами
    У них ещё и РЕПУТАЦИЯ ЕСТЬ!?!?!?
    Да с такими президентикамни, микро наполеончиками... ха, ха, ха.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:31
      +2
      да какая теперь у действующей власти репутация то теперь? Макрону - финиш пришёл.
      ждём теперь появления альтернативного политика-управленца с его командой который возьмется разгребать весь это сабантуй.... Или жостко или пойдет обещать преференции погромщикам чтобы те угомонились.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:45
        0
        А что Макрон... он покомандовал, сколько мог, а дальше... выберут кого то ещё и сомневаюсь, что будет кто то ЗА ФРАНЦИЮ, там таких отсекают на подходе.
  7. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:32
    +4
    В будущем это ждёт все Европейские страны, пустившие к себе мигрантов. Помощь Украине, дефицит энергоресурсов, как следствие закрытие или перенос производств, безработица, ну и пособия сильно сократятся. Они это заслужили, с Россией надо было дружить.
  8. isv000
    isv000 Сегодня, 07:41
    +3
    Макарон! Лови привет от Каддафи! А ведь он вас, недоумков, предупреждал, перед смертью...
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:44
    -1
    Мам мигрантов к микрофонам притащили.
    В голову не приходит, что поводом погромов может стать "освобождение мам"....
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 07:46
    +1
    Зато весело... Особенно если вспомнить, что писал Макоарон про протесты например в Белоруссии. Помнится, призывал ЕС поддержать выступления, не? Теперь наша очередь посмеятся...
  11. uralex
    uralex Сегодня, 07:48
    0
    президент Макрон вынужден отменять свои зарубежные визиты, включая визит в Германию
    Нынче не дают спрятаться и отсидеться в других странах... ну, посмотрим как это бесхребетное создание выкрутится в этот раз.
  12. Million
    Million Сегодня, 08:06
    -1
    Вот они,последствия толерантности.Нашим властям тоже стоит задуматься над этим вопросом.
  13. Старый электрик
    Старый электрик Сегодня, 08:08
    +1
    Я не понял?! А как же толерантность и права человека? Где кривозащитники?!
  14. Хорон
    Хорон Сегодня, 08:25
    0
    Французская пресса пишет о продолжающихся протестах и погромах в стране

    Где же ты, тётушка нуланд и твои волшебные печеньки?
  15. Наган
    Наган Сегодня, 08:27
    -1
    Картинки горящих машин - красота. В 1991 когда устраивали голосование за незалежність, агитировали, что, избавившись от гнета клятих мoскaлів, будут жить как во Франции. Вот теперь, глядя на результаты погромов, оставшиеся в/на жители могут радоваться, что у них наконец не хуже чем во Франции.
    lol
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:54
      0
      «Бойтесь своих желаний, потому что они могут исполниться». (Цэ).