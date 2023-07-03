Французская пресса пишет о портящейся репутации Франции в связи с протестами и погромами

И это притом, что глава государства на минувшей неделе прервал свой визит в Брюссель, где проходил саммит ЕС по Украине. Президент дал журналистами понять, что намеревается в ближайшие несколько дней оставаться во Франции. В Берлин для преодоления шероховатостей во франко-германских отношениях он намерен отправиться в среду, хотя собирался лететь туда в понедельник.

Французская пресса пишет о продолжающихся протестах и погромах в стране после того, как полицейский застрелил молодого человека, отказавшегося выполнить его требования. С начала протестов более 3000 человек задержаны, сотни получили ранения и травмы. Много раненых и со стороны правоохранителей.Митингующие жгут полицейские участки, автомобили, автобусы, ведут стрельбу из захваченного у полиции и после разграбления оружейных магазинов оружия.Репортёр издания «Фигаро» Франсуа-Ксавье Бурмо пишет о портящейся репутации Франции. В своё материале он обращает внимание на тот факт, что из-за массовых протестов в своё время отменил свой визит в Париж король Британии Карл III, теперь президент Макрон вынужден отменять свои зарубежные визиты, включая визит в Германию.Из статьи:Эммануэль Макрон тем временем провёл встречу с главами 220 французских муниципалитетов, столкнувшихся с погромами. В ходе встречи выступил и глава МВД республики, заявивший, что только за 4 суток беспорядков были задействованы более 45 тысяч сотрудников полиции. Это рекорд за последнее время.В минувшее воскресенье в разных городах Франции были арестованы 78 человек. Для того, чтобы утихомирить протестующих власти пошли на такой шаг как привлечение матерей мигрантов. Те в итоге выступили с обращением, в котором призвали всех манифестантов разойтись по домам. Однако к настоящему моменту протесты во Франции не угасли.