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В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД

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В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД

Снайперская винтовка Чукавина СВЧ принята на вооружение российской армии для замены уже устаревшей винтовки Драгунова СВД, с момента принятия на вооружение которой прошло уже 60 лет. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев.


Снайперская винтовка Драгунова была принята на вооружение советской армии 3 июля 1963 года. За все годы эксплуатации винтовка неоднократно подвергалась модернизации, но потенциал для улучшений оказался исчерпан, после чего было принято решение о замене СВД на более современную снайперскую винтовку такого же класса. Так появилась снайперская винтовка Чукавина. В Ростехе планируют, что снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) прослужит так же долго, как и легендарная СВД.

СВД – надежная, отлично зарекомендовавшая себя винтовка, она до сих пор остается актуальной. Однако прогресс не стоит на месте. Специалисты "Калашникова" постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Результатом стала винтовка СВЧ, которая вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД

- приводит РИА Новости слова Оздоева.

В настоящее время СВЧ активно используется нашими бойцами в зоне СВО, нареканий к оружию нет.

Новая снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была разработана концерном "Калашников" по заданию Министерства обороны для замены уже устаревшей снайперской винтовки Драгунова (СВД). Впервые СВЧ была показана публике в 2017 году на форуме "Армия-2017". Винтовка изначально реализована в трех калибрах – 7,62х54R, 7,62х51 NATO (также известен как .308 Win), а также .338 Lapua Magnum (8,6х70 мм). При этом в калибре 7,62х54R винтовка СВЧ полностью совместима с магазинами от снайперской винтовки СВД.

Длина СВЧ в зависимости от версии составляет от 995 до 1015 миллиметров, а масса — 4,2 килограмма с пустым магазином и установленным оптическим прицелом. Оружие комплектуется стволом длиной 410 миллиметров. Прицельная дальность - 1000 метров, хотя в некоторых источниках указывается 1200.
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22 комментария
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 07:32
    0

    Такая большая разница ? Есть ли смысл ?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:39
      +1
      Вниматеььно смотрите.На фото у Вас -СВД.А характеристики от СВЧ..
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:41
        0
        Вниматеььно смотрите.На фото у Вас -СВД.А характеристики от СВЧ..

        Если присмотреться, то там две характеристики, для СВД и для СВЧ для сравнения.
        1. Комментарий был удален.
        2. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:49
          0
          Да,увидел.Сайт странно открывается.Фото отобразилось у меня кусками поначалу
      2. Маз
        Маз Сегодня, 07:51
        -5
        Нам продаютто , что свч прошлый век, она уже не актуальна. На передовой нужны винтовки с дальность 1500м и выше. Лобаев такие делает. И 99% лобаевских винтовок поставляется спонсорами и добровольцами. Позор и ростеху и мо рф, которые просрали не только сво, но и перевооружение армии и снайперов в частности. Кроме того патроны для снайперских винтовок наша промка не выпускает, современные прицелы не выпускает, отечественные приборы ночного видения отсутствуют, даже оборудование Лобаева получено им в частном порядке. Порох
        , Дальномеры и метеостанции то же самое дело рук волонтёров и кулибиных. Так что по результату, нам вписываются то что уже не нужно, устарело не родившись и приведёт лишь к дополнительным потерям в войсках. Зато будет распилен бюджет, вон как её распиарили, как покойника, на свадьбе в роли жениха. А наших солдатов и офицеров расстреливают с безопасных дистанции целевым патронами из дальнобойных винтовок иностранного образца.
        1. igorbrsv
          igorbrsv Сегодня, 08:05
          +2
          Лобаев пока не может товарное количество обеспечить. Чтобы тендор выиграть нужно уже производство иметь. Я думаю с этим связано. Лобаеву бы деньги выделить от МО. Они и оптику свою пытаются наладить производство
        2. Dmitriy Zadorozhniy
          Dmitriy Zadorozhniy Сегодня, 08:21
          0
          То то амеры конкурс на полуавтомат в 308w замутили. Ну и прицепом 6,5 кридмор, полуавтомат для соком.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 07:39
      -2
      Такая большая разница ? Есть ли смысл ?

      Есть. Продать в два раза дороже и в таком же количестве. Бизнес, ничего личного.
    3. -sa-
      -sa- Сегодня, 07:40
      +4
      А почему нет?свч более компактная,удобная и вроде кучность лучше
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 07:45
        -1
        А почему нет?свч более компактная,удобная и вроде кучность лучше

        Концерн Калашников мухлюет. У СВД характеристики для патрона 7,62х54, а СВЧ характеристики для патрона 7,62х51 американского производства для снайперского оружия. Очень сильно зависит кучность от качества патрона. Кучность СВД для обычного патрона раньше была лучше, но изменили характеристики нарезов для улучшения кучности стрельбы бронебойно-зажигательной пулей.

        из вики
        Изначально СВД выпускалась с шагом нарезов ствола 320 мм, аналогичным спортивному оружию и обеспечивающим наилучшую кучность стрельбы обычными и снайперскими патронами; однако при таком шаге рассеивание бронебойно-зажигательных пуль наоборот, резко увеличивается. Поэтому в 1975 году было решено изменить шаг нарезов на 240 мм, что ухудшило кучность стрельбы на 25 % (при стрельбе обычными патронами на дальность 100 м, допустимый диаметр круга попадания увеличился с 8 см до 10 см).
      2. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 07:48
        -2
        Дальность меньше - ствол то короче, да и легче всего на 100 грамм (длинна ствола?)
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 08:11
          -1
          Дальность меньше - ствол то короче, да и легче всего на 100 грамм (длинна ствола?)

          Она легче, да, но звук выстрела громче, вспышка ярче, а отдача больше из-за короткого ствола. Поэтому ее рекомендуют применять с "банкой" ДТК, с ней СВЧ становится тяжелее на 200 грамм и длиннее на 200 мм. Вот такие смухлеванные характеристики.
    4. Bingo
      Bingo Сегодня, 07:52
      +2
      Длина при переноске - 74 см против 120 у Весла. Еще какая, блин, разница!!! При полностью идентичных ТТХ, тут только за одно это надо без вопросов менять! Для примера посмотрите на М4 у матрасов - они поменяли М16, при том, что по ТТХ М4 заметно ХУЖЕ. но все равно поменяли, и именно из-за того, что М4 короче. С Веслом просто не везде пролезешь.
      1. Простой
        Простой Сегодня, 08:04
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Есть ли смысл ?


        Винтовка общевойскового боя.
        Осталось патрон с лучшей кучностью боя внедрить ( или сначало еще и создать?) в массовое ( это мероприятие посложнее будет провернуть,чем массовое производство новойснайперской винтовки) производство и подогнать под нее СВЧ.
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:22
        0
        Длина при переноске - 74 см против 120 у Весла. Еще какая, блин, разница!!!

        У СВДС 875 мм длина
        1. Bingo
          Bingo Сегодня, 08:38
          0
          Цитата: Konnick
          СВДС

          Их практически нет и все равно - 13 см разницы - это дохрена!
          Ну и куча полезных мелочей. Планка пикатини - это возможность ставить разные прицелы, опять-таки, возможно запустить на ее основе винтарь под мощный патрон Лапуа. Насколько я понял наконец разобрались с нарезами, но тут хрен пойми - кто во что горазд рассказывают.. Опять же, горловина под магазин - мелочь, а удобней.
          Ну и приклад у СВД-с - так себе, тоже. Хотя это как раз поменять можно. СВД хорошо послужила, но пора ей на пенсию.
    5. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 08:44
      0
      А какая разность в начальной скорости пули из СВД и СВЧ ? Вот только не говорите мне, что из ствола 400мм пуля полетит быстрее, чем из ствола 620мм!
    6. Aken
      Aken Сегодня, 08:58
      0
      Есть ли смысл ?

      Вы забыли указать кучность для СВД.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:38
    0
    В Ростехе планируют, что новая снайперская винтовка Чукавина СВЧ прослужит так же долго, как и легендарная винтовка Драгунова СВД
    . Огнестрельное оружие... сказать, что за достаточно длительный период стало сильно другим, это вряд ли...
    Скорее стало другим то, что используется дополнительно к оружию...
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 07:48
    -1
    Призрачно все в этом мире бушующем...
    Кто знает,может появится что-нибудь...ну...скажем-на основе принципов квантовой физики what winked
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:58
    +3
    СВД прекрасная винтовка и зарекомендовала себя прекрасно во многих вооруженных конфликтах. Сам будучи взводным, ротным любил из нее пострелять и отлично знаю ее характеристики. Для ВДВ была в исполнении со складывающимся прикладом. Большой разницы в характеристиках не вижу, но если решили, что СВД устарела исключительно "по возрасту", то даже не знаю, что и сказать. Конечно мечта любого конструктора, чтобы его оружие пошло в серию и здесь не только известность, но и материальные блага.
  5. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 08:45
    0
    А есть ли вообще смысл в замене СВД на новую винтовку без перехода на новый патрон ??? 7.62х54R не позволяет серьезно повысить кучность стрельбы, т.к. не обеспечивается однообразное позиционирование патрона в патроннике из-за выступающего ранта гильзы (упор обеспечивает рант, а не конус гильзы). Лишь частично проблему можно решить ужесточением допусков при производстве оружия и патронов.
    СВЧ в варианте под рантовый патрон имеет схожую с СВД кучность стрельбы, а более короткий ствол ещё и снижает начальную скорость пули. Есть некоторые опасения на счёт прочности ствольной коробки СВЧ в условиях низких температур, т.к. она сделала из полимера.
    Старая добрая СВД за полвека службы доказала свою надёжность и эффективность в самых суровых условиях. Если использовать качественные боеприпасы, современную оптику и установить на нее качественный обвес (чтобы вывесить ствол), то винтовка ещё долго будет актуальной