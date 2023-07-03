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Картаполов: Необходимости во второй волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» нет

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Картаполов: Необходимости во второй волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» нет

Второй волны мобилизации, о которой неоднократно заявляли западные и украинские ресурсы, в России не будет, уход ЧВК "Вагнер" никак не повлиял на ситуацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.


Необходимости в новой мобилизации для замены подразделений ЧВК "Вагнер" на фронте нет и в ближайшем будущем не будет. По словам Картаполова, российская армия обладает достаточным потенциалом для ведения боевых действий, приток военнослужащих в зону СВО обеспечивается набором на контракт, идет формирование новых войсковых соединений. Резервы у военного ведомства есть.

Не потребуется никакая новая волна мобилизации. (...) Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет

- завил депутат в интервью ТАСС.

Также Картаполов подчеркнул, что уход ЧВК "Вагнер" не привел к снижению боевого потенциала российской армии, также не существует такой угрозы ни в среднесрочной перспективе, ни в долгосрочной. "Оркестр" не участвует в боевых действиях с начала июня 2023 года, отражение контрнаступления ВСУ ведет российская армия. Бойцы компании находились в резерве, но теперь они будут заменены.

На момент мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК "Вагнер" не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить

- добавил политик.

Ранее ЧВК "Вагнер" приостановила работу региональных центров набора сроком на один месяц. Как говорится в объявлении, причиной послужил переезд компании в Белоруссию. Куратор ЧВК Евгений Пригожин также сворачивает свой бизнес в России.
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20 комментариев
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  1. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 07:50
    0
    Мнение лично мое.
    Это жжж не спроста.
    Раз начали тему поднимать, значит к этому и придут. Не сразу, конечно
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 07:58
      -3
      Ну не болтуны-депутаты решают вопрос о мобилизации.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 08:02
        +1
        Ну не болтуны-депутаты решают вопрос о мобилизации.
        Вы бы хотя бы для интереса почитали послужной список генерал-полковника Картаполова, которого к болтунам даже при желании отнести трудно.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:07
          +4
          А я вот другое вижу..Люди в прошлом-заслуженные.Артисты,военные,космонавты,спортсмены..На Своих Местах ,наверное были.Как попадают во власть,начинают нести такое...Неужели,место-проклятое..? belay
          1. литий17
            литий17 Сегодня, 08:15
            0
            Цитата: dmi.pris1
            А я вот другое вижу..Люди в прошлом-заслуженные.Артисты,военные,космонавты,спортсмены..На Своих Местах ,наверное были.Как попадают во власть,начинают нести такое...Неужели,место-проклятое..? belay

            Все очень просто, там за правду... Это как с войск попадаешь в штаб служить! Там любая ситуация имеет вид проституции! Я лично взвыл после трех месяцев и удрал в войска!
          2. carpenter
            carpenter Сегодня, 08:43
            0
            Цитата: dmi.pris1
            .Как попадают во власть,начинают нести такое...Неужели,место-проклятое..?

            Власть меняет людей не в лучшую сторону.
        2. Бородач
          Бородач Сегодня, 08:51
          0
          Цитата: rotmistr60
          Ну не болтуны-депутаты решают вопрос о мобилизации.
          Вы бы хотя бы для интереса почитали послужной список генерал-полковника Картаполова, которого к болтунам даже при желании отнести трудно.

          Ну, раз сам Картаполов сказал, тогда точно: второй волны мобилизации не будет.
          Мобилизованные уже почти год воюют. Взрослые мужчины уже год без женщин и алкоголя по краю ходят. Люди устают.
          У подруги сын танкист в госпитале лежит с контузией. Куда его после госпиталя? Обратно на фронт? Он что воевать лучше станет?
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 08:23
      0
      Как показывает опыт, если власти что-то говорят, то надо понимать все в противоположном значении. Почему? Потому, что обычно они говорят в ответ на "утечку", пытаясь успокоить общество. Ну и насколько известно -предыдущую "мобилизацию" никто не отменял. yes wink
  2. Derbes19
    Derbes19 Сегодня, 07:55
    -1
    Так еду понятно что Вагнер все. Без финансирования он сам разложится, властям даже ни чего предпринимать не нужно.
    1. литий17
      литий17 Сегодня, 08:11
      +4
      Д а причем тут Вагнер? Они деньги зарабатывают, и уж поверьте востребованы ... Или вы думаете что они патриотически примчались за наших буржуев воевать против ихних? Наши их наняли ввиду того что угробили армию своей бестолковостью. Или думаете что остальные воюют за великую идею? Кстати "Ахмат" получает в два раза больше чем наши. И откуда деньги? Тут бы нам не развалится с таким отношением к себе, что сами себя гробим!
  3. литий17
    литий17 Сегодня, 08:03
    -2
    Да неужели? На каждом углу вещают, тебя ждут...!!! Уже знаю знакомого, вызвали и на сборы после кафедры, и вперед! Чем мне нравится наша действительность, что у нас названиями убирают главную суть! Т.е. не война а СВО, не мобилизация а служба до особого указа (сына знакомых уже муражат уже год после окончания контракта) или призыв на военные сборы офицерского состава с последующем.... Театр прямо какой то!
  4. Вася связист
    Вася связист Сегодня, 08:05
    -2
    Стало появляться очень много некомпетентных болтунов! Как мы до этого дожили? Что будет дальше?
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 08:11
    +1
    Как раз Президент четко и конкретно не сказал, что мобилизация не нужна и ее не будет. Картаполов или невнимательно слушал Президента, или врёт.
  6. сапожник
    сапожник Сегодня, 08:11
    +4
    Численность ВСУ больше чем численности частей российской армии, участвующих в СВО. Если сидеть в обороне и ждать, когда Украину примут в НАТО, то может быть мобилизация не нужна. А если слушать не Кардаполова, а президента РФ, то мобилизация неизбежна, так как до демилитаризации и денацификации ещё далеко. И это с учётом того, что нужно время на переобучение мобилизованных - 2-3 месяца.
    1. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 08:41
      0
      Есть мнение, что как раз наши успехи на фронте усиливают диарею западных "партнеров" и в итоге разгоняют эскалацию конфликта. Все СВО должно было начинаться не так как началось, но "история не знает сослагательного наклонения".
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:19
    +5
    Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет

    Весь опыт общения с ним за четверть века чётко подсказывает - значит, нас железно скоро попросят отнестись с пониманием..
  8. dementor873
    dementor873 Сегодня, 08:29
    +2
    Мобилизовать нельзя проиграть. Так где же поставим запятую?
  9. valera75
    valera75 Сегодня, 08:34
    0
    Необходимости в новой мобилизации для замены подразделений ЧВК "Вагнер" на фронте нет и в ближайшем будущем не будет. По словам Картаполова, российская армия обладает достаточным потенциалом для ведения боевых действий, приток военнослужащих в зону СВО обеспечивается набором на контракт, идет формирование новых войсковых соединений. Резервы у военного ведомства есть.
    Надо запомнить его слова,добавить статью в избранные а позже напомнить.
    Также Картаполов подчеркнул, что уход ЧВК "Вагнер" не привел к снижению боевого потенциала российской армии
    Сидеть в обороне?Вагнера наступали и с января по май взяли две одни из самых укреплённых цитадели ВСУ это Соледар и Бахмут,причём Бахмут был мясорубкой по уничтожению опытных войск ВСУ и давало время для создания обороны.А что кроме Вагнера за это время январь-май было ещё захвачено?
    уход ЧВК "Вагнер" не привел к снижению боевого потенциала российской армии, также не существует такой угрозы ни в среднесрочной перспективе, ни в долгосрочной.
    ВС РФ ещё не наступали и контрнаступ ВСУ ещё даже не вошёл в острую фазу,и говорить такое ну мягко скажу глупо.
    идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка.

    как говорят 1300 в день набор контрактников,скорее всего хватает как раз заменить потери 200,300 и тех мобилизованных кто страдает разными заболеваниями и в связи с их обострениями.
    Ну для обороны хватит.
    Не потребуется никакая новая волна мобилизации. (...) Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет
    на встречи с военкорами президент как раз таки сказал что если брать Киев то потребуется мобилизация и если будут изменены планы.
    Или народ держит за дураков или сам не слушает президента.
  10. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 08:40
    +2
    У меня друг служит в 72 омсбр. Они под Артемовском уже долгое время. Говорит на днях из резерва их доукомплектовали мобиками. Мы говорит так были рады пополнению, но после первого обстрела они сказали: «вы контрактники, вы и воюйте». Вот и все. Это говорит о том что в основной массе от мобилизованных толку нет. Людей оторвали от семей, жизни. Они не хотят воевать. Только те кто сам изъявляет желание идти на контракт или добровольцем. Тогда будет успех в сво.
  11. Eroma
    Eroma Сегодня, 08:48
    0
    Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет


    Путин, сказал, что всё зависит от задач СВО! Сегодня в обороне мобилизация не нужна, а если нужно будет Киев брать, то нужна численность и тогда вполне вероятно и мобилизация потребуется!
    Весь вопрос в задачах СВО, которые кстати со слов Путина тоже меняются в зависимости от ситуации! Так что для сегодняшних оборонительных задач и попытке переговорами закончить СВО, численности хватает, а если появится задача масштабного наступления, то и появится потребность в масштабной мобилизации