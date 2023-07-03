Картаполов: Необходимости во второй волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» нет

Второй волны мобилизации, о которой неоднократно заявляли западные и украинские ресурсы, в России не будет, уход ЧВК "Вагнер" никак не повлиял на ситуацию. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Необходимости в новой мобилизации для замены подразделений ЧВК "Вагнер" на фронте нет и в ближайшем будущем не будет. По словам Картаполова, российская армия обладает достаточным потенциалом для ведения боевых действий, приток военнослужащих в зону СВО обеспечивается набором на контракт, идет формирование новых войсковых соединений. Резервы у военного ведомства есть.
Не потребуется никакая новая волна мобилизации. (...) Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет
- завил депутат в интервью ТАСС.
Также Картаполов подчеркнул, что уход ЧВК "Вагнер" не привел к снижению боевого потенциала российской армии, также не существует такой угрозы ни в среднесрочной перспективе, ни в долгосрочной. "Оркестр" не участвует в боевых действиях с начала июня 2023 года, отражение контрнаступления ВСУ ведет российская армия. Бойцы компании находились в резерве, но теперь они будут заменены.
На момент мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК "Вагнер" не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить
- добавил политик.
Ранее ЧВК "Вагнер" приостановила работу региональных центров набора сроком на один месяц. Как говорится в объявлении, причиной послужил переезд компании в Белоруссию. Куратор ЧВК Евгений Пригожин также сворачивает свой бизнес в России.