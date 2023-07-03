Картаполов: Необходимости во второй волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» нет

Не потребуется никакая новая волна мобилизации. (...) Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет

На момент мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК "Вагнер" не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить