Спустя месяц с начала многократно анонсированного контрнаступления украинские власти собирают его «портфолио». С пакетом «достижений» представители киевских властей (возможно и лично президент Зеленский) планируют отправиться в Вильнюс, где 11 июля будет открыт саммит НАТО.
Украинские политтехнологи, как стало известно, в случае отсутствия сколько-нибудь значимых успехов на поле боя готовятся представить значимыми успехами то, что можно будет попытаться использовать в качестве аргумента для предоставления Киеву новых пакетов военной и финансовой помощи.
В украинском «портфолио» несколько позиций, которые режим Зеленского собирается представить как «важный актив». Среди прочего это позиции о «ведении боевых действий на левом берегу Днепра». Речь в первую очередь идёт о высадке украинского десанта в районе Антоновского моста и боях за район дач на левобережье Херсонской области. Несмотря на то, что высаживающиеся в этом месте десантные группы ВСУ уничтожаются российской артиллерией, авиацией и ракетными ударами, у Зеленского пытаются занести сам факт боёв на левом берегу Днепра в своё так называемое «портфолио успеха».
Также украинское политическое руководство попытается использовать в качестве аргумента необходимости дальнейшей поддержки активизацию своих войск в районе Артёмовска, где подразделения ВСУ стараются пробить оборону ВС РФ на флангах, в том числе в районе Клещеевки.
При этом в Вильнюсе, где будет дан старт работе совету Украина-НАТО (вместо одноимённой комиссии), представители Киева, как сообщает украинская пресса, «акцентирует внимание западного сообщества на угрозе, которая возникает в отношении такого критически важного объекта как Запорожская АЭС».
Ранее эксперты высказывали мнение о том, что киевский режим, высказывая череду обвинений в адрес России в плане якобы подготовки к подрыву ЗАЭС, сам может готовиться устроить на крупнейшей атомной станции Европы провокацию. Например, это может быть использование «грязной бомбы» или её аналога, чтобы оказалось зафиксировано повышение уровня радиационного фона, в чём, конечно же, будет обвинена Россия.