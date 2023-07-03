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Власти Украины собирают «портфолио» с «успехами» контрнаступления ВСУ для предъявления на саммите НАТО в Вильнюсе

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Власти Украины собирают «портфолио» с «успехами» контрнаступления ВСУ для предъявления на саммите НАТО в Вильнюсе

Спустя месяц с начала многократно анонсированного контрнаступления украинские власти собирают его «портфолио». С пакетом «достижений» представители киевских властей (возможно и лично президент Зеленский) планируют отправиться в Вильнюс, где 11 июля будет открыт саммит НАТО.


Украинские политтехнологи, как стало известно, в случае отсутствия сколько-нибудь значимых успехов на поле боя готовятся представить значимыми успехами то, что можно будет попытаться использовать в качестве аргумента для предоставления Киеву новых пакетов военной и финансовой помощи.

В украинском «портфолио» несколько позиций, которые режим Зеленского собирается представить как «важный актив». Среди прочего это позиции о «ведении боевых действий на левом берегу Днепра». Речь в первую очередь идёт о высадке украинского десанта в районе Антоновского моста и боях за район дач на левобережье Херсонской области. Несмотря на то, что высаживающиеся в этом месте десантные группы ВСУ уничтожаются российской артиллерией, авиацией и ракетными ударами, у Зеленского пытаются занести сам факт боёв на левом берегу Днепра в своё так называемое «портфолио успеха».

Также украинское политическое руководство попытается использовать в качестве аргумента необходимости дальнейшей поддержки активизацию своих войск в районе Артёмовска, где подразделения ВСУ стараются пробить оборону ВС РФ на флангах, в том числе в районе Клещеевки.

При этом в Вильнюсе, где будет дан старт работе совету Украина-НАТО (вместо одноимённой комиссии), представители Киева, как сообщает украинская пресса, «акцентирует внимание западного сообщества на угрозе, которая возникает в отношении такого критически важного объекта как Запорожская АЭС».

Ранее эксперты высказывали мнение о том, что киевский режим, высказывая череду обвинений в адрес России в плане якобы подготовки к подрыву ЗАЭС, сам может готовиться устроить на крупнейшей атомной станции Европы провокацию. Например, это может быть использование «грязной бомбы» или её аналога, чтобы оказалось зафиксировано повышение уровня радиационного фона, в чём, конечно же, будет обвинена Россия.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:53
    +2
    Интересно,а натовцы сами не видят обстановку?С их разведкой?А!Ну конечно.Джентельмены аерят на слово
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:00
      +5
      А НАТОвцам зачем палить шароварных? Признаться в том что всё вваленное оборудование и техника и деньги - не в коня овес пошло? Думаю что будут поддакивать шароварным.....
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 08:19
      +2
      ВСУ удалось прорваться в Берховку, идут тяжёлые бои
      Украинские военные перешли в наступательные действия на село Берховка, расположенное на фланге Артёмовска. По данным «Военкоров Русской весны», бронегруппа 57-ой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) неожиданно прорвала первую линию обороны и проникла на территорию стратегически важного населённого пункта.
      После того, как украинские войска прорвали оборону, их встретили контрударом. В результате схватки, часть наступающих войск была уничтожена. В настоящее время боевые действия продолжаются на окраинах села, где идут ожесточённые бои.
      По словам военкоров, наблюдается активная артиллерийская активность. С обеих сторон ведется интенсивная артиллерийская стрельба. Напряжённая обстановка в районе Берховки продолжает нарастать.
      Украинские военные, стремясь овладеть Артёмовском (Бахмутом), направляют свои усилия на прорыв фланговых оборонительных рубежей. Особый интерес вызывают Клещеевка и Берховка - стратегические высоты, которые позволят контролировать ситуацию в окрестностях города. Помимо этого, ВСУ также пытаются прорываться и в Курдюмовку.

      Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно наступают на ореховском направлении Запорожской области и уже подошли к первой линии обороны российских войск, заявил член главного совета администрации региона и глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
      «Очень горячо. Активно работает вражеская артиллерия. Под её прикрытием и при поддержке танков противник снова пошел на штурмовые действия в районе Работино», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
      1. Дилетант
        Дилетант Сегодня, 08:40
        -1
        бронегруппа 57-ой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) неожиданно прорвала

        Для кого неожиданно? Опять "разведка доложила НЕ точно", у генералов "руки не дошли из-за взаимных разборок" или очередные "байки из пальца"?
        Сколько можно!
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:28
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Интересно,а натовцы сами не видят обстановку?

      Видят конечно, но у Байдена выборы на носу, нужна "перемога", если не реальная, то хотя бы устами обкуренного клоуна произнесённая.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 08:00
    +4
    Кстати, да, уже говорили, что режим будет лезть из кожи вон, чтоб как-то оправдаться, когда их на саммите НАТО разбирать будут. Вот оттуда и растут уши из бессмысленной бойни у Антоновского моста - ясно. что там просто гонят на убой, но все равно гонят
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:35
      0
      Цитата: Bingo
      Вот оттуда и растут уши из бессмысленной бойни у Антоновского моста - ясно. что там просто гонят на убой, но все равно гонят

      Ранее мы писали, что противник зачистил правый берег канала Северский Донец - Донбасс в районе Курдюмовки. До недавнего времени ВС РФ успешно отражали и продолжают отражать атаки ВСУ в районе Клещеевки, но украинцы пошли южнее, решив создать условия для удара по Клещеевке с фланга.
      Со стороны Ивановского в данный момент противник давит, опираясь на поддержку подразделений, закрепившихся на левом берегу у Курдюмовки. Таким образом, в случае успеха противника уместно будет говорить о создании угрозы охвата Клещеевки с юга.
      Дополнительная угроза возникает в связи с тем, что взятие Курдюмовки открывает ВСУ простор для броска к участку трассы, соединяющей Бахмут с Горловкой.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:06
    +5
    Какой к чёрту, актив? Там, что в НАТО; офицеры Генштаба закончились? Актив для НАТО это глубокий прорыв с захватом в Мелитополя. А пока это ремейк "Бойни Нивеля".
  4. ГГВ
    ГГВ Сегодня, 08:10
    +5
    Интересная ситуация.шумеры обвиняют СССР,в чём только можно.одно из обвинений,что брали к каким-то датам не жалея ЛС.теперь же чтобы показать хозяину какой то успех,отправляют каждую ночь мясо под Антоновский мост.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:13
    +2
    Спустя месяц с начала многократно анонсированного контрнаступления украинские власти собирают его «портфолио»
    Уж по поводу "портфолио" и с фотографиями они поднаторели слов нет. Умение зраду превратить в перемогу показывали не раз, а уж перед НАТОвцами расстараются и к маме не ходи. А поляки с прибалтами им в этом помогут и поддержат морально. Как это воспримет НАТО, советники которого в ВСУ занимаются планированием и в курсе реальных событий предсказать не трудно - поддержат расписанные "успехи" и выделят новую помощь.
  6. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:17
    0
    А зачем собирать "портфолио успехов", если они практически всю разведку получают от НАТО (группировки спутников, разведывательных дронов, агентов внутри России) и НАТО осведомлено об "успехах" ВСУ лучше самих ВСУ и Зеленского?
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:19
    +1
    Что там шаровары собирают и как будут отчитываться нам должно быть фиолетово. Запад с бандерогеями на саммите могут дружно заявить, что в очередной раз все разгромили и всех победили. Нашим парням нужно продолжать планомерно уничтожать бандерлогов при их попытках атаковать. Чем больше утилизируем сейчас тем проще будет наступать в последующем.
  8. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:20
    0
    Что зеля может там представить, если всю разведывательную информацию получают от НАТО? Хозяева очень хорошо знают о положении вещей на ЛБС и в уровермахте, тем более инструкторов и добровольцев, пока хватает.
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:24
    0
    Селфи с флажками готовят....от Белгорода до Владивостока.
  10. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 08:33
    0
    Все вышеперечисленное трудно представить, как успех наступления «территории украина». Единственное вызывает беспокойство, возможность проведения теракта на ЗАЭС. Хотя, возникает определенная мысль. «Территория украина», делает вид что побеждает в своем наступлении, а НАТО делает вид, что верит. Одним словом, снова дедушка русской словесной мысли Крылов: «Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он кукушку».
  11. HAM
    HAM Сегодня, 08:41
    0
    Неужели нельзя пугнуть зелю так,чтобы он забыл о поездках и гостях? Нет не надо прибивать его,а просто так пугнуть,чтобы он и телекамеры с мониторами боялся,сидя где нибудь в подвале....слишком он себя свободно чувствует,как на курорте..