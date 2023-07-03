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Концерн «Алмаз-Антей» выводит на международный рынок обновлённый ЗРК малой дальности «Комар»

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Концерн «Алмаз-Антей» выводит на международный рынок обновлённый ЗРК малой дальности «Комар»

Россия выводит на международный рынок вооружений обновленную версию зенитного ракетного комплекса малой дальности "Комар". Как заявил замглавы концерна ВКО "Алмаз Антей" Вячеслав Дзиркалн, комплекс можно устанавливать на катера и корабли малого водоизмещения.


"Алмаз-Антей" предлагает на экспорт ЗРК малой дальности "Комар" с двумя типами зенитных ракет. Российский флот этот комплекс уже получает, теперь его предложат иностранным покупателям. ЗРК предназначен для установки на катера и небольшие корабли, поскольку масса всего комплекса не превышает 1,5 тонны. Он предназначен для защиты надводных кораблей и судов от атак противокорабельных ракет, самолетов и вертолетов противника в условиях естественных и искусственных помех.

Обновленный комплекс получил ракеты "Игла-С" и "Атака", что позволяет ему не только отражать воздушное нападение, но и работать по морским или наземным целям, причем на относительно большой дальности. Да и по высоте поражения ЗРК также не уступает аналогам, позволяя сбивать воздушные цели на 3,5 км. В то же время "Комар" не является конкурентом корабельному зенитному комплексу "Панцирь-МЕ", поскольку у него предназначение другое, да и конструкция попроще.

Уникальность данного комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет "Игла-С", по воздушным целям до шести километров, и "Атака", по поверхностным целям на дальностях до шести километров

- приводит РИА Новости слова Дзиркална.

Ранее компания "РАТЕП", входящая в концерн "Алмаз-Антей", на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023) представила макеты двух вариантов комплекса "Комар" - 3М47-01 и 3М47-03. Первый имеет на вооружении ракеты ПЗРК "Игла" и "Игла-С", второй также оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".
Использованы фотографии:
Рособоронэкспорт
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3 комментария
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  1. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 08:29
    +1
    На данный момент на первое место выходит необходимость защиты от роя-массового применения беспилотников, причем небольшого размера. В этом плане более подходящи артиллерийские системы с корректируемыми боеприпасами, обладающие большим боезапасом. ИМХО.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 08:33
    +1
    Авторитет наших ПВОшных изделий в мире и так был высоким, а с ходом СВО, наверное, поднялся ни недосягаемую высоту в мире, так что брать будут.
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:35
    0
    Вообще-то ,как-то приходилось читать , что появилась тенденция -"межсредные" ракеты ;т.е. ,многоцелевые или универсальные... Применительно к данному сообщению ,ракета комплекса должна бы функционировать как в классе "земля(корабль)-земля(корабль)",так и в классе "земля(корабль)-воздух"... Это было бы "удобнее" !