Военное обозрение
Войти Регистрация

Евродепутат от Польши: Всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву призывают его заключить соглашение с Москвой

10
Евродепутат от Польши: Всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву призывают его заключить соглашение с Москвой

Многие страны хотят наладить отношения с Россией, так как она им нужна, и поэтому они всё больше стремятся к тому, чтобы Киев пошел на заключение соглашения с Москвой. Такое мнение высказал бывший глава МИД Польши, а ныне евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.


По словам польского политика, ситуация после окончания украинского конфликта всё равно изменится в пользу России. Ващиковский уверен, что, несмотря на утверждения западных лидеров о том, что с сотрудничеством с Россией покончено, в конце концов победит подход «business as usual», т.е. ситуация, которая снова вернулась в свое обычное состояние после неприятного или неожиданного события.

Евродепутат считает, что слишком многим странам нужна Россия, особенно Германии. Уже сейчас слышны призывы к снижению военной помощи Украине и замораживании конфликта, как это было в 2015 году, заявил Ващиковский. Однако экс-глава польского МИД призвал продолжить помогать Киеву, что не удивительно, так как отношения поляков к России известно.

Если у нас это не получится (одолеть Россию), то она снова станет преобладать в нашей части Европы

— сказал Ващиковский.

Напомним, что Польша с самого начала конфликта стоит в первых рядах среди стран проводящих крайне антироссийскую политику и призывающих оказывать Украине всестороннюю поддержку.
Использованы фотографии:
minobrnauki.gov.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:07
    +2
    Ситуация никак не может вернутся в прежнее русло.Возможно,разве что через десятилетие.Есть там политики,трезвомыслящие..Но это-единичные случаи,и не они определяют повестку
    1. grem
      grem Сегодня, 10:45
      +1
      Всё больше стран вместо увеличения помощи Киеву призывают его заключить соглашение с Москвой

      Ну да ну да ..Проходила Россия все эти "мирные" соглашения с западом в Минске .. angry
      Прав был Милошевич на 100500 ..

      Никаких соглашений и прочих договоренностей ..Капитуляция и раздел !!!
      И репарации запада России !
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:12
    +1
    Если у нас это не получится (одолеть Россию), то она снова станет преобладать в нашей части Европы
    . А они надеятся, что у них получится???
    Не они первые, но могут и последними стать...
    1. grem
      grem Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: rocket757
      Если у нас это не получится (одолеть Россию), то она снова станет преобладать в нашей части Европы
      . А они надеятся, что у них получится???
      Не они первые, но могут и последними стать...

      История ничему их не учит ..Все опять повторяется !
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:02
        0
        Шайка обиженных /обделенных разумом и с отшибленной памятью, собираются в кучу и айда на восток, за очередным люлями...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:18
    0
    По словам польского политика, ситуация после окончания украинского конфликта всё равно изменится в пользу России
    Заметьте это говорит поляк и к тому же евродепутат.
    Если у нас это не получится (одолеть Россию), то она снова станет преобладать в нашей части Европы
    Вот отсюда и стремление еврочиновников и махровых русофобов "победить Россию на поле боя". Дуда, так тот прямо сравнил нашу страну с диким зверем, которого необходимо пристрелить. Но зря губу раскатали, закатывать придется через боль.
  4. михаилл
    михаилл Сегодня, 10:21
    0
    Обманчива наша земная стезя,
    идёшь то туда, то обратно,
    и дважды войти в ту же реку нельзя,
    а в то же говно — многократно.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:31
      0
      «Вбухивание денег в Украину - лучшее вложение, потому что умирают русские: Русские умирают… это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили» Линдси Грэм американский сенатор.
      Эти ребята будут делать это ровно столько, насколько им это будет выгодно.Так что не надо иллюзий.
      1. grem
        grem Сегодня, 11:00
        +1
        Цитата: Чёрный
        «Вбухивание денег в Украину - лучшее вложение, потому что умирают русские: Русские умирают… это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили» Линдси Грэм американский сенатор.

        Они это уже в открытую говорят с ухмылочками ..И это хорошо ,теперь легче с одной стороны "маски сброшены и цели поставлены" ..
        Кто еще там у нас адепты "амерской дерьмократии" ? Что заткнулись то падлы ? Вон во франции идут протесты и беспорядки жесткие ..ГДЕ ВОПЛИ либерды ,типо народ восстал и с плокатиками никто не выходит ???
        ЛЖИВЫЕ продажные вы либерда !!!!! Вас давить нужно нытиков ,за все страдания и кровь ,которую ВЫ принесли народам СССР и России !
        Горите в аду !
      2. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 11:00
        0
        Цитата: Чёрный
        Эти ребята будут делать это ровно столько, насколько им это будет выгодно

        Значит на зачинщиков нужно нам обратить все внимание.