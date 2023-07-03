Если у нас это не получится (одолеть Россию), то она снова станет преобладать в нашей части Европы

Многие страны хотят наладить отношения с Россией, так как она им нужна, и поэтому они всё больше стремятся к тому, чтобы Киев пошел на заключение соглашения с Москвой. Такое мнение высказал бывший глава МИД Польши, а ныне евродепутат от партии «Право и справедливость» Витольд Ващиковский.По словам польского политика, ситуация после окончания украинского конфликта всё равно изменится в пользу России. Ващиковский уверен, что, несмотря на утверждения западных лидеров о том, что с сотрудничеством с Россией покончено, в конце концов победит подход «business as usual», т.е. ситуация, которая снова вернулась в свое обычное состояние после неприятного или неожиданного события.Евродепутат считает, что слишком многим странам нужна Россия, особенно Германии. Уже сейчас слышны призывы к снижению военной помощи Украине и замораживании конфликта, как это было в 2015 году, заявил Ващиковский. Однако экс-глава польского МИД призвал продолжить помогать Киеву, что не удивительно, так как отношения поляков к России известно.— сказал Ващиковский.Напомним, что Польша с самого начала конфликта стоит в первых рядах среди стран проводящих крайне антироссийскую политику и призывающих оказывать Украине всестороннюю поддержку.