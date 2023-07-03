Зампред Совбеза РФ рассказал о том, как может разрешиться «тектонический цивилизационный разлом» с учетом интересов России

В настоящее время на Западе превратили Россию в главного «врага», и такая политика западных государств чревата большой опасностью для человечества в целом. Об этом пишет заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье в «Российской газете».
Как отмечает российский политик, на Западе продолжают заявлять о необходимости членства Украины в НАТО и требуют заключения мира исключительно на условиях киевского режима. Почему-то на Западе решили, что Россия уже «проиграла», следовательно, есть основания для выдвижения заведомо неприемлемых для нашей страны требований. Медведев считает, что образовался «тектонический цивилизационный разлом», и противостояние будет долгим.
Однако, пишет Медведев в «Российской газете», Запад ошибается. Во-первых, от России не отвернулся «весь мир». Страны Азии, Африки, Латинской Америки активно развиваются и сотрудничают с Россией. Впереди – конец гегемонии американского доллара.
Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний
- подчеркивает Медведев.
Россия демонстрирует высокие темпы экономического роста, несмотря на санкции. В этом и коренятся причины негодования Запада – сломить Россию не удалось, антироссийский фронт «провалился». Но глобальное противостояние России и Запада имеет определенные риски.
Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, - их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние
- подчеркивает Медведев.
Новое поколение западных политиков не понимает, чем чревато усугубление такого противостояния. Это делает вполне реальным сценарий «ядерного апокалипсиса».
Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию
- отмечает Медведев.
Единственным вариантом дальнейшего сохранения мира в глобальном масштабе является разработка и принятие новых контуров безопасного мира, в том числе и посредством заключения соглашений типа Хельсинского акта. Конечно, отмечает Медведев, потребуется «пересборка» ООН. Но и то не факт, что эти шаги приведут к урегулированию ситуации в глобальном масштабе.