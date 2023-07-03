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Зампред Совбеза РФ рассказал о том, как может разрешиться «тектонический цивилизационный разлом» с учетом интересов России

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Зампред Совбеза РФ рассказал о том, как может разрешиться «тектонический цивилизационный разлом» с учетом интересов России

В настоящее время на Западе превратили Россию в главного «врага», и такая политика западных государств чревата большой опасностью для человечества в целом. Об этом пишет заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье в «Российской газете».


Как отмечает российский политик, на Западе продолжают заявлять о необходимости членства Украины в НАТО и требуют заключения мира исключительно на условиях киевского режима. Почему-то на Западе решили, что Россия уже «проиграла», следовательно, есть основания для выдвижения заведомо неприемлемых для нашей страны требований. Медведев считает, что образовался «тектонический цивилизационный разлом», и противостояние будет долгим.

Однако, пишет Медведев в «Российской газете», Запад ошибается. Во-первых, от России не отвернулся «весь мир». Страны Азии, Африки, Латинской Америки активно развиваются и сотрудничают с Россией. Впереди – конец гегемонии американского доллара.

Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний

- подчеркивает Медведев.

Россия демонстрирует высокие темпы экономического роста, несмотря на санкции. В этом и коренятся причины негодования Запада – сломить Россию не удалось, антироссийский фронт «провалился». Но глобальное противостояние России и Запада имеет определенные риски.

Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, - их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние

- подчеркивает Медведев.

Новое поколение западных политиков не понимает, чем чревато усугубление такого противостояния. Это делает вполне реальным сценарий «ядерного апокалипсиса».

Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию

- отмечает Медведев.

Единственным вариантом дальнейшего сохранения мира в глобальном масштабе является разработка и принятие новых контуров безопасного мира, в том числе и посредством заключения соглашений типа Хельсинского акта. Конечно, отмечает Медведев, потребуется «пересборка» ООН. Но и то не факт, что эти шаги приведут к урегулированию ситуации в глобальном масштабе.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 08:33
    +1
    Новый миропорядок создается уже сейчас.А "Хельсинки2.0" в настоящее время невозможен,ибо нет баланса сил и идет война.
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 08:39
      +1
      В данный момент договариваться не с кем, ведь
      Новое поколение западных политиков
      воспитаные на русофобии не помнят историю. Им её преподносили в искажённом виде.
      Им в голову не заходит, что Россия хочет мира и партнёрства на равных условиях. А они, как и многие века до этого, нас равными себе не считают.
      Они нас не могут понять. И боятся всего необъяснимого.
      1. военком Котёнок
        военком Котёнок Сегодня, 08:43
        +3
        Из всей его статьи следует вывод, что планов побеждать в СВО нет. Наиболее непосредственным образом это сформулировано, пожалуй, вот в этом тезисе:

        Сегодня даже обкуренные вожаки киевского режима признали - в состоянии конфликта Бандерокраину (или как там теперь принято называть ее гниющие останки) в альянс не примут. Отсюда, правда, очень простой и грустный вывод: если конфликтующие страны не принимают в НАТО, значит, конфликт будет перманентным, ведь это вопрос существования России.

        Осталось понять, почему в его представлении перманентный конфликт более выгоден в контексте существования России. На настоящий момент он уже привёл к успешном военному мятежу, и со временем просто приведёт к успешному военному перевороту.
  2. Million
    Million Сегодня, 08:37
    +3
    Единственным вариантом дальнейшего сохранения мира в глобальном масштабе является разработка и принятие новых контуров безопасного мира, в том числе и посредством заключения соглашений типа Хельсинского акта.

    Какие же они наивные!Любым соглашением можно подтереться.За примерами далеко ходить не надо.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 08:40
      +1
      Не думаю, что это наивность. Одно дело в кино "никаких компромиссов даже перед лицом ядерного апокалипсиса", а другое в жизни смотреть в это "лицо". Да и капиталистам с обоих сторон, такое себе удовольствие, уничтожать рынки сбыта.
  3. evgenii67
    evgenii67 Сегодня, 08:38
    +2
    Вот читаешь Межведева и вроде бы всё ну или очень многое правильно говорит и прям действительно хочется его назвать "железный Димон", но кто нибудь вообще в курсе, что этот человек с момента начала СВОйны конкретное сделал для страны помимо громких слов?
    1. mag nit
      mag nit Сегодня, 08:49
      +1
      Должность у него такая, - выдуманная.
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 08:38
    +1
    их инвестиции сгорели
    с чего они сгорели?!!
    насколько понял они тупо продали свой бизнес и в убытках не остались
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:39
    +1
    Единственным вариантом дальнейшего сохранения мира в глобальном масштабе является разработка и принятие новых контуров безопасного мира, в том числе и посредством заключения соглашений типа Хельсинского акта.

    Медведев совсем не понял что происходит ? Какие гарантии он хочет получить от Запада .Заморозить украинский конфликт ,что бы его получить через 10 лет .............
    Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получает и войну, и позор.
    — Уинстон Черчилль
    1. народник
      народник Сегодня, 08:47
      -1
      Цитата: APASUS
      Медведев совсем не понял что происходит ?

      Медведев всё прекрасно понимает. Он является лидером местных либерастов и в данном случае выразил их предательскую позицию. negative
  6. народник
    народник Сегодня, 08:41
    +2
    Хорошо пиарят айфончика. Неужели кто-то хочет его в президенты нам на голову посадить? negative
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:45
    -1
    Никакого Хельсинского акта 2 не должно быть в принципе.
    Как только Россия ослабела Запад немедленно выкинул на помойку все договора с Россией.
    Наша безопасность целиком зависит от нашей армии, флота, ВКС и экономики.
    Полагаться на какие то липовые акты и договора с мошенниками и шулерами с Запада полнейшая глупость.
    Мало ДАМа и ВВП кидали в ООН, в ЕС, США ...кинут еще раз.
    Забыл Дмитрий Анатольевич когда его с Ливией и Каддафи развели как лоха.
  8. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:46
    +5
    Россия демонстрирует высокие темпы экономического роста, несмотря на санкции.

    В прошлом году я тебе продал кирпич за 100 рублей. В этом году я тебе продал такой же кирпич за 150 рублей, но.... товарооборот между нами вырос на 50%!
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:49
    +1
    Цитата: народник
    Хорошо пиарят айфончика. Неужели кто-то хочет его в президенты нам на голову посадить? negative

    Только не я. smile
    1. народник
      народник Сегодня, 08:59
      0
      У него сверху крыша и полно либерастных подпорок на всех уровнях.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:50
    +2
    Как же был прав Ю.Семенов!

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  11. Комментарий был удален.
  12. seamen2
    seamen2 Сегодня, 08:52
    0
    *Об этом пишет заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в статье в «Российской газете».
    то есть он думает, что вражины ее читают. вот прям с утра под кофий.
  13. Наган
    Наган Сегодня, 08:55
    +1
    Единственным вариантом дальнейшего сохранения мира в глобальном масштабе является разработка и принятие новых контуров безопасного мира, в том числе и посредством заключения соглашений типа Хельсинского акта.
    Эти соглашения будут действовать ровно до того момента, пока одна из сторон не решит, что она достаточно сильна чтоб его разорвать. Был у СССР с Германией пакт о ненападении, и что???
  14. t-12
    t-12 Сегодня, 08:56
    +1
    и такая политика западных государств чревата большой опасностью для человечества

    Чревата политика буйных телеграмных угроз, надувных ракет у посольства США и многочисленных красных линий. И если однажды возникнет настоящая красная линия, в неё уже никто не поверит, её безо малейшей опаски перейдут. И тогда кто-то попадёт в рай, а кто-то просто сдохнет.
  15. Deon59
    Deon59 Сегодня, 09:03
    0
    Экономика России на подъёме, это как , рубль в глубоком пике . Цены за предельные ,тазики с болтами от ваз дороже авто в в Европе . Денег у олегархов много их не вкладывают в производство, но готовы к приватизации 2.0 ,что купить ,а потом продать .ЧТО КУПИТЬ И ПРОДАТЬ ВОТ ЭКОНОМИКА России. А СВО в ней про Победу уже молчать .Главное гарантии для так называемых ,,элит ,, ,а для нас ,а для нас денег нет но вы терпите .