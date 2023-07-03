Зампред Совбеза РФ рассказал о том, как может разрешиться «тектонический цивилизационный разлом» с учетом интересов России

Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались. Спасибо им за бесплатные или сильно подешевевшие мощности, которые перешли в собственность российских компаний

Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, - их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние

Мир находится в противостоянии гораздо худшем, чем в период Карибского кризиса, ибо наши противники решили реально разгромить крупнейшую ядерную державу – Россию