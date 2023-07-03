Украинский пропагандист обвинил Россию в «спецоперации» по наводнению Европы африканскими и азиатскими мигрантами

Это российская спецоперация, это была мина замедленного действия под европейскую демократию

Массовые беспорядки во Франции после убийства полицейским молодого мигранта прокомментировал один из главных украинских пропагандистов Дмитрий Гордон. Он считает, что в них косвенно «виновата Россия».По мнению украинского пропагандиста, Россия в нулевые-десятые годы XXI века якобы «провела грандиозную спецоперацию в Европе», наводнив европейские страны сотнями тысяч нелегальных мигрантов.- подчеркнул украинский пропагандист.То есть, не колониальная политика европейских стран в свое время, включая ту же самую Францию, не миграционная политика руководства Евросоюза, не развязанные США и НАТО войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а Россия якобы виновна в том, что в европейских государствах появились сотни тысяч нелегальных мигрантов из африканских и азиатских стран.Но кто заставлял США и НАТО ломать политические системы в Сирии, Ливии, Ираке? Миграционная политика Евросоюза также способствовала привлечению сотен тысяч африканцев и азиатов в европейские государства, и, кстати, противники этой политики вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наиболее лояльны и к России.Если Гордон и хочет кого-то обвинить в сложившейся в Европе ситуации с мигрантами, то вопросы надо задавать европейскому руководству, включая тех самых Урсулу фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Шарля Мишеля и других политиков, которые покровительствуют киевскому режиму. Заодно стоит задавать вопросы и руководству США, которое прямо повинно в многочисленных вооруженных конфликтах в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а сейчас способствует усугублению украинского конфликта, из-за которого едут миллионы уже украинских беженцев в Европу.