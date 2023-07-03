Украинский пропагандист обвинил Россию в «спецоперации» по наводнению Европы африканскими и азиатскими мигрантами

Массовые беспорядки во Франции после убийства полицейским молодого мигранта прокомментировал один из главных украинских пропагандистов Дмитрий Гордон. Он считает, что в них косвенно «виновата Россия».
По мнению украинского пропагандиста, Россия в нулевые-десятые годы XXI века якобы «провела грандиозную спецоперацию в Европе», наводнив европейские страны сотнями тысяч нелегальных мигрантов.
Это российская спецоперация, это была мина замедленного действия под европейскую демократию
- подчеркнул украинский пропагандист.
То есть, не колониальная политика европейских стран в свое время, включая ту же самую Францию, не миграционная политика руководства Евросоюза, не развязанные США и НАТО войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а Россия якобы виновна в том, что в европейских государствах появились сотни тысяч нелегальных мигрантов из африканских и азиатских стран.
Но кто заставлял США и НАТО ломать политические системы в Сирии, Ливии, Ираке? Миграционная политика Евросоюза также способствовала привлечению сотен тысяч африканцев и азиатов в европейские государства, и, кстати, противники этой политики вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наиболее лояльны и к России.
Если Гордон и хочет кого-то обвинить в сложившейся в Европе ситуации с мигрантами, то вопросы надо задавать европейскому руководству, включая тех самых Урсулу фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Шарля Мишеля и других политиков, которые покровительствуют киевскому режиму. Заодно стоит задавать вопросы и руководству США, которое прямо повинно в многочисленных вооруженных конфликтах в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а сейчас способствует усугублению украинского конфликта, из-за которого едут миллионы уже украинских беженцев в Европу.