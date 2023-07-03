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Украинский пропагандист обвинил Россию в «спецоперации» по наводнению Европы африканскими и азиатскими мигрантами

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Украинский пропагандист обвинил Россию в «спецоперации» по наводнению Европы африканскими и азиатскими мигрантами

Массовые беспорядки во Франции после убийства полицейским молодого мигранта прокомментировал один из главных украинских пропагандистов Дмитрий Гордон. Он считает, что в них косвенно «виновата Россия».


По мнению украинского пропагандиста, Россия в нулевые-десятые годы XXI века якобы «провела грандиозную спецоперацию в Европе», наводнив европейские страны сотнями тысяч нелегальных мигрантов.

Это российская спецоперация, это была мина замедленного действия под европейскую демократию

- подчеркнул украинский пропагандист.

То есть, не колониальная политика европейских стран в свое время, включая ту же самую Францию, не миграционная политика руководства Евросоюза, не развязанные США и НАТО войны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а Россия якобы виновна в том, что в европейских государствах появились сотни тысяч нелегальных мигрантов из африканских и азиатских стран.

Но кто заставлял США и НАТО ломать политические системы в Сирии, Ливии, Ираке? Миграционная политика Евросоюза также способствовала привлечению сотен тысяч африканцев и азиатов в европейские государства, и, кстати, противники этой политики вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, наиболее лояльны и к России.

Если Гордон и хочет кого-то обвинить в сложившейся в Европе ситуации с мигрантами, то вопросы надо задавать европейскому руководству, включая тех самых Урсулу фон дер Ляйен, Жозепа Борреля, Шарля Мишеля и других политиков, которые покровительствуют киевскому режиму. Заодно стоит задавать вопросы и руководству США, которое прямо повинно в многочисленных вооруженных конфликтах в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а сейчас способствует усугублению украинского конфликта, из-за которого едут миллионы уже украинских беженцев в Европу.
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9 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:49
    +2
    Политика НАТО наводнила Европу мигрантами. Не лезли бы они по указке США на ближний Восток и Африку, то мигрантов принимать не пришлось бы.
    Нефтедоллары всему виной.
    А этот пропагОндист всё высосал из накокаининного пальца. И поверить в это может разве что... Да никто в это в здравом уме не поверит.
    1. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 08:56
      0
      Лысый , скользкий хлыщ. Типичный журнашлюх. Мнение этого ушлёпка лично меня никак не трогает.
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:59
      -2
      Странно - мы вот например Среднюю Азию и Кавказ ни фига не бомбили, и даже - не особо туда лезли, а мигранты с тех краёв один хрен на Русь целыми кишлаками прут... what
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:51
    0
    Шурик. Простите, часовню тоже я… развалил?
    Милиционер. Нет, это было до вас, в четырнадцатом веке. Затем на развалинах часовни…
    Классика!
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: Uprun
      Затем на развалинах часовни…


      Появился Гордон....
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 08:52
    0
    Это российская спецоперация, это была мина замедленного действия под европейскую демократию

    - подчеркнул украинский пропагандист.

    Кандом всё перепутал, это 10 миллионов сбежавших украинцев превратили Европу в Бедлам.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:58
    0
    Я так и знал! Ангела Меркель была завербована В.Путиным. Именно по его приказу она стала ввозить африканцев в Германию, а потом и остальную европу.

    Я так и знал настоящая фамилия гитлера - адик гусман
  5. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 09:05
    0
    Пусть этот укрогардон вспомнит(или прочитает) слова Каддафи о бомбёжке Ливии и её роли в сдерживании мигрантов
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:08
    0
    А пацанчик разве не "коренной" француз?