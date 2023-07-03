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В «Росэнергоатоме» не исключают, что Запад готовится использовать возможную провокацию на ЗАЭС для ввода войск НАТО на Украину

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В «Росэнергоатоме» не исключают, что Запад готовится использовать возможную провокацию на ЗАЭС для ввода войск НАТО на Украину

Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, инцидент на станции может быть использован Западом в качестве повода для введения войск на Украину. С таким заявлением выступил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.


О том, что Зеленский и его клика готовят провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в якобы применении ядерного оружия на Украине, сообщалось не раз. На Западе об этом прекрасно знают, но Киев действует в интересах США и Европы, для которых поражение России является целью, поэтому вмешиваться не будет, а используют инцидент в свою пользу. Как заявил Карчаа, основной задачей Запада является легализация присутствия иностранных военных на Украине, а также ввод дополнительных сил, провокация на ЗАЭС для этого подходит больше всего.

По мнению представителя "Росэнергоатома", украинская армия больше не вывозит, контрнаступление захлебнулось, а Вашингтон требует побед. В этой ситуации нужен только повод для ввода войск НАТО на Украину. Поэтому Запад может пойти на провокацию.

Для западных стран поражение Украины в конфликте — это их поражение. Сейчас точка невозврата уже пройдена, Запад сам взвинтил ставки

- заявил Карчаа в беседе с ТАСС.

Между тем, украинские источники сообщают, что в офисе Зеленского уже спланировали провокацию на ЗАЭС, которую планируется провести перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, там самым сместив все акценты на Украину и добиться от Запада вмешательства в конфликт. Как ранее сообщалось, Киев планирует ударить по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, тем самым вызвав выброс радиации. По мнению киевского режима, установленная российскими войсками защита хранилища не выдержит удара.
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5 комментариев
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 08:50
    -2
    Владимир Владимирович, как то уже высказался по поводу войск НАТО - кратко говоря "Дедушка станет (после определенной операции) бабушкой!" wassat
  2. SwR9
    SwR9 Сегодня, 08:53
    -1
    Надеюсь, что все топливо (ядерные отходы) с ЗАЭС уже тайно вывезено.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:04
    -1
    А в Росатоме не учитывают,что всуки готовятся к захвату станции?Не к провокации,впрочем,это как смотреть.На Кипр прибыл специальный самолет для отслеживания радиоактивной ситуации
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 09:06
    -1
    Вполне логично, что поляки введут свои войска на западную Украину и объяснят это защитой АЭС на западе Украины. Тем более Зеленский приравнял в правах поляков с украинцами.
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:08
    -1
    Запад готовится использовать возможную провокацию на ЗАЭС для ввода войск НАТО на Украину
    СВО идет по плану.