Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, инцидент на станции может быть использован Западом в качестве повода для введения войск на Украину. С таким заявлением выступил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
О том, что Зеленский и его клика готовят провокацию на Запорожской АЭС с целью обвинить Россию в якобы применении ядерного оружия на Украине, сообщалось не раз. На Западе об этом прекрасно знают, но Киев действует в интересах США и Европы, для которых поражение России является целью, поэтому вмешиваться не будет, а используют инцидент в свою пользу. Как заявил Карчаа, основной задачей Запада является легализация присутствия иностранных военных на Украине, а также ввод дополнительных сил, провокация на ЗАЭС для этого подходит больше всего.
По мнению представителя "Росэнергоатома", украинская армия больше не вывозит, контрнаступление захлебнулось, а Вашингтон требует побед. В этой ситуации нужен только повод для ввода войск НАТО на Украину. Поэтому Запад может пойти на провокацию.
Для западных стран поражение Украины в конфликте — это их поражение. Сейчас точка невозврата уже пройдена, Запад сам взвинтил ставки
- заявил Карчаа в беседе с ТАСС.
Между тем, украинские источники сообщают, что в офисе Зеленского уже спланировали провокацию на ЗАЭС, которую планируется провести перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, там самым сместив все акценты на Украину и добиться от Запада вмешательства в конфликт. Как ранее сообщалось, Киев планирует ударить по сухому хранилищу отходов ядерного топлива, тем самым вызвав выброс радиации. По мнению киевского режима, установленная российскими войсками защита хранилища не выдержит удара.