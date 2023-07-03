Львовский военком: Мобилизация может оказаться под угрозой, если сотрудники военкоматов перестанут ходить по улицам

Остальных нам приходится добирать на улице.

Военкоматы не могут отказаться от практики, которую в СМИ называют «облавами». Это не облавы, это вручение повесток на улицах, в общественных местах, уточнение данных, на основании чего человек может быть доставлен в военкомат.

Своё подтверждение нашла информация, которая касается сложностей с проведением мобилизации на Украине. На фоне объявленной всеобщей мобилизации военнообязанных в Ивано-Франковске, Черновцах, Чернигове и Киеве, озвучиваются цифры набора в украинские войска (в процентном отношении).Глава Львовского областного территориального центра комплектации Александра Тищенко (должность, аналогичная должность областного военкома) заявил украинским СМИ о том, что самостоятельно в военкоматы приходят лишь 20 процентов от мобилизационного плана.Тищенко:По заявлению львовского военкома, мобилизация может оказаться под угрозой, если сотрудники военкоматов перестанут ходить по улицам и осуществлять в буквальном смысле «отлов» лиц, подлежащих мобилизации.Львовский военком:По сути же, это и есть облава.Ранее сообщалось, что после объявления всеобщей мобилизации в Ивано-Франковске в военкоматы самостоятельно явились менее 14% лиц из списочного состава. Поэтому слова Тищенко о том, что во Львовской области самостоятельно приходящих в военкоматы – 20%, могут быть ещё и значительным преувеличением.