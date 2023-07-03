Военное обозрение
Войти Регистрация

Львовский военком: Мобилизация может оказаться под угрозой, если сотрудники военкоматов перестанут ходить по улицам

2
Львовский военком: Мобилизация может оказаться под угрозой, если сотрудники военкоматов перестанут ходить по улицам

Своё подтверждение нашла информация, которая касается сложностей с проведением мобилизации на Украине. На фоне объявленной всеобщей мобилизации военнообязанных в Ивано-Франковске, Черновцах, Чернигове и Киеве, озвучиваются цифры набора в украинские войска (в процентном отношении).


Глава Львовского областного территориального центра комплектации Александра Тищенко (должность, аналогичная должность областного военкома) заявил украинским СМИ о том, что самостоятельно в военкоматы приходят лишь 20 процентов от мобилизационного плана.

Тищенко:

Остальных нам приходится добирать на улице.

По заявлению львовского военкома, мобилизация может оказаться под угрозой, если сотрудники военкоматов перестанут ходить по улицам и осуществлять в буквальном смысле «отлов» лиц, подлежащих мобилизации.

Львовский военком:

Военкоматы не могут отказаться от практики, которую в СМИ называют «облавами». Это не облавы, это вручение повесток на улицах, в общественных местах, уточнение данных, на основании чего человек может быть доставлен в военкомат.

По сути же, это и есть облава.

Ранее сообщалось, что после объявления всеобщей мобилизации в Ивано-Франковске в военкоматы самостоятельно явились менее 14% лиц из списочного состава. Поэтому слова Тищенко о том, что во Львовской области самостоятельно приходящих в военкоматы – 20%, могут быть ещё и значительным преувеличением.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
2 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 08:56
    +1
    1. Уход за родственником-инвалидом отменили как причину для освобождения от мобилизации.
    2. Верхнюю планку призывного возраста снизили с 27 до 25 лет, чтобы можно было мобилизовать начиная с 25 лет.

    Постепенно мобилизация охватывает все большие и большие слои населения, причины для освобождения от мобилизации упраздняют, возраст снижают. Уже были призывы запретить выезд с Украины 15-16-летним.

    Все это говорит об ужасающем уровне безвозвратных потерь ВСУ, что даже постоянная непрекращающаяся мобилизация не может их перекрыть и приходится ужесточать правила мобилизации.
  2. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 08:56
    +1
    Таки шо?
    Военкомам теперь СТРАШНО ходить по улицам?
    Або сЫдЫт бандеровсий хлопчик с колом в подворотне (или калашом) - хлоп, и нет военкома!