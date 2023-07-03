Начавшееся месяц назад украинское контрнаступление далеко от того, что обещали в Киеве, утверждая, что вскоре будут в Крыму. О том, что действия украинской стороны малоэффективны, говорят и многие западные эксперты.
Своим мнением относительно действия сторон в украинском конфликте поделился в сети бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Украина спешит и допускает много ошибок в отличие от России, действия которой в конфликте носят объективный и взвешенный характер.
При этом Риттер поделил действия Москвы в конфликте на два периода. С начала конфликта и до апреля 2022 года в действиях России прослеживалось стремление заставить Украину «прийти к урегулированию путём переговоров».
Начиная же с первого апреля 2022 года, Москва руководствуется объективностью, отметил экс-разведчик США. Риттер также подчеркнул, что на данный момент Россия «контролирует поле боя».
Ранее Риттер заявлял, что западное оружие никак не поможет ВСУ и Россия всё равно победит, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.
Несмотря на всё это, Запад продолжает толкать Киев на самоубийство, вселяя в него несбыточные надежды.
Скотт Риттер прослужил 12 лет офицером разведки в Корпусе морской пехоты США, начиная с 1984 года.