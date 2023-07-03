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Экс-разведчик США: Россия действует взвешенно, а Украина спешит и совершает ошибки

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Экс-разведчик США: Россия действует взвешенно, а Украина спешит и совершает ошибки

Начавшееся месяц назад украинское контрнаступление далеко от того, что обещали в Киеве, утверждая, что вскоре будут в Крыму. О том, что действия украинской стороны малоэффективны, говорят и многие западные эксперты.


Своим мнением относительно действия сторон в украинском конфликте поделился в сети бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, Украина спешит и допускает много ошибок в отличие от России, действия которой в конфликте носят объективный и взвешенный характер.

При этом Риттер поделил действия Москвы в конфликте на два периода. С начала конфликта и до апреля 2022 года в действиях России прослеживалось стремление заставить Украину «прийти к урегулированию путём переговоров».
Начиная же с первого апреля 2022 года, Москва руководствуется объективностью, отметил экс-разведчик США. Риттер также подчеркнул, что на данный момент Россия «контролирует поле боя».

Ранее Риттер заявлял, что западное оружие никак не поможет ВСУ и Россия всё равно победит, так как для неё это борьба не на жизнь, а на смерть.

Несмотря на всё это, Запад продолжает толкать Киев на самоубийство, вселяя в него несбыточные надежды.

Скотт Риттер прослужил 12 лет офицером разведки в Корпусе морской пехоты США, начиная с 1984 года.
Использованы фотографии:
Википедия/David Shankbone
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8 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 09:25
    +2
    Украина не спешит ...Ее буквально кнутами гонят на убой на русские штыки ..Англосаксам нужна кровь славян и как можно больше .
    И они это уже не скрывают с ехидными усмешками,зеля вообще на иглу подсел от страха ..
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:41
    +1
    Украина спешит и допускает много ошибок в отличие от России, действия которой в конфликте носят объективный и взвешенный характер.
    Хотя Риттер более лоялен к России чем остальные и поэтому его мнение многие считают предсказуемым, но здесь он прав. Киев действительно спешит и спешит показать хоть какой-то результат к саммиту НАТО, на который возлагает большие надежды. Отсюда и непонятные здравому уму "мясные штурмы", сотни разбитой техники, но любой ценой к поставленной цели по трупам своих солдат.
    1. grem
      grem Сегодня, 09:51
      -1
      Цитата: rotmistr60
      Киев действительно спешит и спешит показать хоть какой-то результат к саммиту НАТО, на который возлагает большие надежды. Отсюда и непонятные здравому уму "мясные штурмы", сотни разбитой техники, но любой ценой к поставленной цели по трупам своих солдат.

      11 июля саммит НАТО ,ну и очередной финансовый транш на кону ..А еще Зеленский просто жутко боится ,что его завалят ,его же хозяева ..У него страх в глазах ,страх СМЕРТИ !
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:26
      -1
      "непонятные здравому уму "мясные штурмы", "///
      ----
      ВСУ атакуют пехотными группами по 10 чел. не более
      (Вагнер действовал точно так же).
      Иногда такие группы громят, но
      назвать такую атаку "мясным штурмом" неверно.
      Дробят на мелкие группы, чтобы сократить потери от артиллерии. Среди "сотен разбитой техники" большинство - пикапы и броневики, задача которых только доставить пехоту к переднему краю.
      Тактика ВСУ пока что: прощупывание обороны рос.армии и медленное продавливание ее в слабых точках.
      Что будет дальше - посмотрим.
      1. rotmistr60
        rotmistr60 Сегодня, 11:13
        +1
        назвать такую атаку "мясным штурмом" неверно
        Когда они перешли к атакам небольшими группами? А до этого "прощупывали" батальонными, а потом ротными тактическими группами при поддержке танков, БМП, бронемашин. А ежедневно класть в среднем до батальона это, как можно назвать? Кстати определение"мясные штурмы" не раз звучало с украинской стороны. voyaka uh, я когда-то считал вас более адекватным по сравнению с некоторыми вашими земляками посетителем сайта. Но в последнее время вы очень разочаровываете не желая замечать, что происходит в реальности.
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:41
    -2
    Я смотрю новый финансовый транш риттер получил, опять начал делиться славословием и оптимизмом, когда же его заменят на более реалистичного "военного аналитика"?
    1. grem
      grem Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Владимир80
      Я смотрю новый финансовый транш риттер получил, опять начал делиться славословием и оптимизмом, когда же его заменят на более реалистичного "военного аналитика"?

      На фото у мужика ,очень хитрые глазенки и в них доллары светятся ..
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:21
      0
      Цитата: Владимир80
      Я смотрю новый финансовый транш риттер получил, опять начал делиться славословием и оптимизмом, когда же его заменят на более реалистичного "военного аналитика"?

      И что по вашему новый, "более реалистичный аналитик" должен вещать? То что Россия проиграет? Так они там об этом верещат всем скопом в режиме 24/7 но факты говорят об обратном. Я понимаю, вам, как адепту секты "украинапонадусе" и "амэрыказнами", не нравится то, о чём говорит Риттер Скотт, но он действительно ближе к истине, поскольку нет большей глупости, чем пытаться поставить в унизительное положение ядерную державу обладающую полноценной ядерной триадой с арсеналом равным, а то и превосходящим, арсенал противника как по количеству б/г, так и по средствам их доставки.
      В тот период, когда он служил (1984-1996гг) в разведку США дуpakов не брали, а стало быть он имеет способность к анализу и критическому мышлению, в отличие от большинства тех, кто сегодня в США позиционирует себя аналитиками и полностью зависят от политической конъюнктуры, поскольку знают, что выдавая "неправильную" аналитику можно запросто лишиться работы. Свобода слова у матрасов, знаете ли, на 100% зависит от цензуры.