Ряд населенных пунктов Белгородской области опять подвергся массированной атаке украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
ВСУ атаковали несколько сел и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области. К счастью, в результате атак со стороны украинских боевиков никто из российских граждан не пострадал.
Первые удары ВСУ пришлись на автомобильные пункты пропуска «Нехотеевка» и «Шебекино». Противник выпустил пять мин калибра 120 миллиметров по пункту «Нехотеевка» и две мины такого же типа по пункту «Шебекино».
Затем ВСУ атаковали населенный пункт Лозовая Рудка. Здесь украинские формирования использовали беспилотный летательный аппарат. Дрон залетел в село и сбросил три гранаты ВОГ-17. Еще 20 гранат выпустили по селу Щетиновка, в ту же сторону украинские боевики 250 раз стреляли из стрелкового оружия.
Утром 3 июля ВСУ с помощью беспилотника осуществили сброс взрывчатки на населенный пункт Цаповка Борисовского района. В Дроновке Грайворонского округа Белгородской области из-за взрыва беспилотника-камикадзе была повреждена местная вышка сотовой связи.
Как мы видим, ВСУ продолжают регулярно атаковать мирные населенные пункты приграничных областей России. Более всего страдает от обстрелов противника Белгородская область, но также украинские формирования обстреливают приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, а также постоянно запускают дроны с взрывчаткой.
Только за июнь 2023 года Белгородскую область не менее 7800 раз обстреливали и атаковали с помощью дронов украинские формирования. Не случайно ранее президент России Владимир Путин говорил о возможности создания «санитарной зоны» вглубь украинской территории, чтобы исключить или, по крайней мере, свести к минимуму подобные обстрелы.