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Telegram-канал: Украинские формирования подвергли приграничные сёла Белгородской области массированной атаке

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Telegram-канал: Украинские формирования подвергли приграничные сёла Белгородской области массированной атаке

Ряд населенных пунктов Белгородской области опять подвергся массированной атаке украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.


ВСУ атаковали несколько сел и автомобильные пункты пропуска в Белгородской области. К счастью, в результате атак со стороны украинских боевиков никто из российских граждан не пострадал.

Первые удары ВСУ пришлись на автомобильные пункты пропуска «Нехотеевка» и «Шебекино». Противник выпустил пять мин калибра 120 миллиметров по пункту «Нехотеевка» и две мины такого же типа по пункту «Шебекино».


Затем ВСУ атаковали населенный пункт Лозовая Рудка. Здесь украинские формирования использовали беспилотный летательный аппарат. Дрон залетел в село и сбросил три гранаты ВОГ-17. Еще 20 гранат выпустили по селу Щетиновка, в ту же сторону украинские боевики 250 раз стреляли из стрелкового оружия.

Утром 3 июля ВСУ с помощью беспилотника осуществили сброс взрывчатки на населенный пункт Цаповка Борисовского района. В Дроновке Грайворонского округа Белгородской области из-за взрыва беспилотника-камикадзе была повреждена местная вышка сотовой связи.

Как мы видим, ВСУ продолжают регулярно атаковать мирные населенные пункты приграничных областей России. Более всего страдает от обстрелов противника Белгородская область, но также украинские формирования обстреливают приграничные населенные пункты Брянской и Курской областей, а также постоянно запускают дроны с взрывчаткой.

Только за июнь 2023 года Белгородскую область не менее 7800 раз обстреливали и атаковали с помощью дронов украинские формирования. Не случайно ранее президент России Владимир Путин говорил о возможности создания «санитарной зоны» вглубь украинской территории, чтобы исключить или, по крайней мере, свести к минимуму подобные обстрелы.
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4 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:57
    +1
    К счастью, в результате атак со стороны украинских боевиков никто из российских граждан не пострадал.
    Хоть в этом повезло, что обошлось без жертв. По поводу обстрелов можно сказать только одно - пока украинские войска стоят в Сумской и Харьковской обл. вблизи с нашей границей обстрелы и попытки прорыва границы будут продолжаться. Когда ВСУ не чем похвастаться на поле боя остается одно - бить где это возможно по мирному населению на территории России.
  2. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 10:17
    +2
    "... Не случайно ранее президент России Владимир Путин говорил о возможности создания «санитарной зоны» вглубь украинской территории, чтобы исключить или, по крайней мере, свести к минимуму подобные обстрелы... "
    И что? Возможность есть, - необходимости нет?
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: A.A.G.
      "... Не случайно ранее президент России Владимир Путин говорил о возможности создания «санитарной зоны» вглубь украинской территории, чтобы исключить или, по крайней мере, свести к минимуму подобные обстрелы... "
      И что? Возможность есть, - необходимости нет?

      Вы свой вопрос неправильно сформулировали. Пока всё ровно наоборот. Необходимость есть - возможности нет. Никто сейчас, накануне обострения б/действий на линии соприкосновения, не будет снимать с фронта действующие части и подразделения, для того, что бы выдавить бандерлога из Харьковской и Сумской областей, а посему на этих направлениях РФ действует ограниченными силами.
  3. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 10:32
    +1
    "Владимир Путин говорил о возможности создания «санитарной зоны» вглубь украинской территории" - он много чего говорил, либо память плохая или чего только не скажешь ради красного словца.