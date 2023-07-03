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«Это было большой ошибкой»: В РВИО выступают за возвращение российских военных на Кубу

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«Это было большой ошибкой»: В РВИО выступают за возвращение российских военных на Кубу

Возвращение российских военных на Кубу позволило бы "контролировать" часть территории США, что очень актуально в сегодняшней ситуации. Закрытие центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе является большой ошибкой. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.


Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, Россия вывела своих военнослужащих с Кубы, тем самым значительно охладив отношения с Гаваной. Но в то время власти новой России об этом не думали, Москва во всю "дружила" с Вашингтоном, уничтожая все, что было создано во времена Советского Союза, включая военные базы за рубежом. Впереди был развал армии, промышленности и почти полная потеря суверенитета. На этом фоне станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе продержалась до 2002 года, но тоже была закрыта.

Сейчас вопрос возвращения российских военных на остров Свободы на повестке дня официально не стоит, хотя его давно уже нужно было поднять, иначе нас опередят китайцы, весьма активно сотрудничающие с кубинцами. США уже обвинило Пекин в намерении построить военную базу на Кубе, но пока в Китае все отрицают.

Благодаря нашему радиоэлектронному центру в Лурдесе мы "видели" весь юго-восток США, и то, что мы оттуда ушли, я считаю ошибкой (...) Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть

- приводит РИА Новости слова Мягкова.

Между тем, как утверждает западная пресса, Россия явно готовится к возвращению на Кубу, потихоньку засылая на остров военных под видом российских дипломатов. Хотя никаких доказательств этому нет, но исключать ничего нельзя. Тем более, что вопрос работы центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе явно обсуждался в ходе визита кубинского президента в Россию в прошлом году и министра обороны Кубы в конце июня уже этого года.
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34 комментария
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 09:41
    +17
    и то, что мы оттуда ушли, я считаю ошибкой

    Какая же это ошибка? Это самое, что ни на есть, предательство.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 10:16
      0
      Цитата: Aken
      и то, что мы оттуда ушли, я считаю ошибкой

      Какая же это ошибка? Это самое, что ни на есть, предательство.
      Прямо у меня с языка сняли!
      Скажу больше!

      Эпоха Горбачёва-Ельцина не закончится до ткх пор, пока не помрёт та же "царица" Наина i - Наина Ельцина, которая умело "руководила" царём Борисом!

      А пока Наина Ельцина живёт - будет работать и Ельцин-центр, и будут жить и так или иначе реализовываться на свете слова её муженька - проедателя и алкаголика: "Боже! Благословави Америку!"

      Вот Наина Ельцина помрёт с её заявлением, что "1990-е годы были СВТЯТЫМИ годами для страны!" - и кое-кому её смерть, может быть, окончательно и развяжет руки от благлдарных клятв Ельцинюге!

      Эпоха неоконсерваторов уходит! Правда, она может унести с собою и весь мир в могилу!
      Этого нельзя допустить.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:39
        +1
        Цитата: Татьяна
        А пока Наина Ельцина живёт - будет работать и Ельцин-центр, и будут жить и так или иначе реализовываться на свете слова её муженька - проедателч и алкаголика: "Боже! Благословави Америку!"

        Всегда были предатели на Руси, Андрей Курбский, Лжедмитрий, Андрей Власов, но Ельцын всех перещеголял. Во всем мире такого не найдёшь.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 10:50
          +1
          Цитата: carpenter
          Всегда были предатели на Руси, Андрей Курбский, Лжедмитрий, Андрей Власов, но Ельцын всех перещеголял. Во всем мире такого не найдёшь.

          Чем выше во власти оказывается ничтожный по своей сути человек, так сказать, "из грязи в князи" - тем маштабнее оказывается он самовлюблённым предателем и само его предательство!
          И если бы только это! Он, как грязная отхожая яма, разлагает всё и всех вокруг, заражая своими нечистотами!

          Борис Ельцин Выступление в конгрессе США. 1992 год. Господи благослови Америку!
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:57
        0
        Цитата: Татьяна
        Эпоха Горбачёва-Ельцина не закончится до ткх пор, пока не помрёт та же "царица" Наина i - Наина Ельцина, которая умело "руководила" царём Борисом!

        Эпоха буржуазности России кончится не на этом!
        Цитата: Татьяна
        будут жить и так или иначе реализовываться на свете слова её муженька - проедателя и алкаголика: "Боже! Благословави Америку!"

        Будте, ПЛЗ, точны в цитатах.
        "Боже благослови Америку и Россию!"
        При всём своём негативе к Ельцину вынужден поправить т.к. видеозаписи выступления легко доступны. hi
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:36
          0
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Будте, ПЛЗ, точны в цитатах.
          "Боже благослови Америку и Россию!"

          Немного не так. А именно.
          Ельцин сказал: "Господи! Благослави Америку! - и через паузу, - И добавлю к этому, и Россию!"
          Америка у Ельцина именно на 1-м месте. Россия - на втором! И ведь именно так у него по делам его правления и было!!!

          Россия была нужна Ельцину только для того, чтобы ему было где царствовать! И царствовал он именно под патронажем из Вашингтона!

          См. эти его слова на видео полного текста выступления Ельцина в Конгрессе США 1992 года. на 29:59 мин.

          Полное выступление Бориса Ельцина в Конгрессе США в 1992 году.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:26
      +1
      Цитата: Aken
      Какая же это ошибка? Это самое, что ни на есть, предательство.

      Это было прямым следствием разрушения Союза Советских Социалистических Республик к которому социалистическая Республика Куба была близка и которую СССР "прикрывал".
      Сейчас по социальному устройству и идеологии Куба ближе к КНР чем к буржуазной России и ожидать/мечтать что Куба предпочтёт связи с нами связям с КНР как минимум наивно.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 09:42
    +16
    Сегодня кстати День Беларуси.Поздравляю белорусов с Праздником.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:45
    +7
    А когда в РВИО признают ошибкой упорное сохранения "ельцинского наследия"?Или это-"совсемдругоеинашевсе#"?И "слово офицера"?
  4. al3x
    al3x Сегодня, 09:47
    +4
    А причастные к этим историческим событиям будут в конечном итоге названы предателями, ну хотя бы ради всё той же исторической справедливости для начала? Если нет, то это очередное газопускание в лужу.
  5. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:49
    0
    Закрытие центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе является большой ошибкой.

    Ещё-бы у нас в верхах это осознали....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:34
      +2
      Цитата: Alexandr2637
      Ещё-бы у нас в верхах это осознали....

      Ещё бы у нас в низах осознали буржуазные верхи истинные интересы народов принять и реализовывать не могут.
  6. иван2022
    иван2022 Сегодня, 09:54
    +5
    Это не было ни ошибкой ни предательством.

    Как говорил в свое время генерал Лебедь :"Глупость не отсутствие ума. Это такой ум".
    Любопытно, что примерно то же самое говорил в 1918 академик Павлов в своей лекции на тему об уме.

    То, что делал Ельцин при поддержке многих миллионов в народе, которые носились с Ельциным, как с писаной торбой и орали:" А за кого ещё?... А отделимся, чтоб никого не кормить... "-ничем иным объяснить нельзя.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 10:07
      +4
      Цитата: иван2022
      То, что делал Ельцин при поддержке многих миллионов в народе, которые носились с Ельциным, как с писаной торбой и орали:" А за кого ещё?... А отделимся, чтоб никого не кормить... "-ничем иным объяснить нельзя.


      На этом фоне станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе продержалась до 2002 года, но тоже была закрыта.


      Тут уже Ельцина не было) как и дальнейшие договоры между НАТО и Россией после 90х годов (СНП,СНВ-III и т.д.) + то что мы не вернулись за 20+ лет в Латинскую Америку (в военном плане), это заслуга исключительно нашей нынешней власти.



      А Ельцина (после выступления в США... "боже храни Америку и т.п.") при жизни, нужно было посадить как предателя... а ему Ельцин центр воздвигли).
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 11:29
        0
        Цитата: Aleksandr21
        А Ельцина (после выступления в США... "боже храни Америку и т.п.") при жизни, нужно было посадить как предателя... а ему Ельцин центр воздвигли).

        Посадить нужно было задолго до выступления в США.
    2. Denis812
      Denis812 Сегодня, 10:12
      +4
      Лурдес закрыл вовсе не Ельцин, а Путин.
      Опять его обманули.
      Что же за человек такой невезучий. Вечно его все обманывают.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 10:18
        +2
        Если так, то я своё предположение о предательстве снимаю. Предательства не было. Был хитрый план, смысл которого понятен только посвящённым.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 10:04
    +1
    Страной стал править бизнес, а там тотальная экономия, вот и сэкономили, что сейчас за все платим в разы больше, экономика должна быть экономной, все с Брежнева пошло, Андропов продолжил, Горбачев закончил, Ельцин завершил...
    1. neri73-r
      neri73-r Сегодня, 10:10
      +1
      Цитата: air wolf
      Страной стал править бизнес, а там тотальная экономия, вот и сэкономили, что сейчас за все платим в разы больше, экономика должна быть экономной, все с Брежнева пошло, Андропов продолжил, Горбачев закончил, Ельцин завершил...

      Пошло не с Брежнева а сразу после смерти И.В. Сталина! С Хруща. Велики сапоги Красного Императора оказались, попытались их одеть, да утонули в них. Мелкие и не дальновидные после него руководители были.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:44
      0
      Цитата: air wolf
      Страной стал править бизнес, а там тотальная экономия, вот и сэкономили, что сейчас за все платим в разы больше, экономика должна быть экономной, все с Брежнева пошло, Андропов продолжил, Горбачев закончил, Ельцин завершил...

      С тех пор идёт консервация.
      И нюанс: hi платится высокая цена не в тех же целях и не в те карманы.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 10:04
    +3
    Наивные
    Никакого РЭР на Кубе уже небудет , и можно забыть.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 10:20
      +1
      Цитата: ximkim
      Наивные
      Никакого РЭР на Кубе уже небудет , и можно забыть.

      Ни когда не говори , ни когда ... Жизнь штука интересная . Ты планируешь одно , а получается по другому ...
  9. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:05
    +1
    То что это ошибка было ясно в момент когда Путин объявлял о закрытии наших точек присутствия на Кубе и во Вьетнаме. Заигрывать с "бешенным псом западом" (Милошевич) не имеет смысла. Было бы здоров вернуться на Кубу.
  10. Torins Narkuas
    Torins Narkuas Сегодня, 10:14
    +2
    А Кубу спросили надо ли им это? По моему они явно не горят желанием возвращаться к прошлому.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 10:19
      +3
      И правильно делают, я считаю. Предавший раз предаст и дважды.
    2. Aken
      Aken Сегодня, 10:26
      0
      Если пошли такие разговоры, следовательно спросили и получили согласие.
  11. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 10:16
    0
    Согласиться ли Куба сейчас ? Если согласиться, то что получит взамен ? В 62-м был смысл размещать ракеты поближе к территории США, т.к. у СССР в то время было очень мало МБР.
    Возможно, будет дешевле снова разместить ракеты средней дальности на Чукотке, чтобы держать под прицелом Аляску, значительную часть Канады и западное побережье США
  12. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 10:18
    +5
    Базу закрыли при обнуленном,когда он активно подмахивал западу,продолжая политику ебн.аоееные кстати были против.сейчас вернуть на Кубу просто не реально,да и сами кубинцев не захотят,особенное на фоне бездарной сво и всяких жестов доброй воли и зерновых сделок.а Китая там явно будет присутствовать.беда ВВП что он никогда не признает своих ошибок и считает себя великим геополитики(с точностью наоборот)
  13. Million
    Million Сегодня, 10:19
    0
    Ельцин постарался...........А где его потомки сейчас живут,уж не в Америке ли?
    1. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 11:29
      0
      [quote=Million]Ельцин постарался...........А где его потомки сейчас живут,уж не в Америке ли?[quote]

      Не в Америке. Большинство наследников в РФ. Живут не тужат.
      Но вот Татьяна Юмашева (Дьяченко) (та, что дула в уши папе хотелки "ржавого Толика"), ныне живет с мужем у себя дома, в Австрии (гражданка Австрии).
      После ухода отца с поста президента оставила политическую деятельность, стала главой «Фонда Ельцина». В 2020 году поддержала протестное движение в Беларуси, в целом выступает против нынешней политики российских властей. Замужем была, минимум, трижды, каждому из официальных супругов родила по ребенку.
      Старший сын учился в трёх вузах РФ, Великобритании и США, но диплома не имеет. По поведению сильно напоминает сынка Байдена.
      Средний - даун. Блещет талантами на этом уровне.
      Младшая - дочь. Плохого говорить не хочется, а хорошего ничего не знаю.
  14. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 10:27
    +1
    Как будто мы норм контролируем Чёрное и Баренцево море. Бюджет не резиновый, и РВИО хочет буквально за счёт школ и больниц удовлетворить свои амбиции. Не надо этого счастья.
  15. MaxKruh
    MaxKruh Сегодня, 10:32
    +2
    А Куба согласие давала?Как то странно,захотели вывели,захотели ввели.
  16. vet
    vet Сегодня, 10:36
    +3
    И, обратим внимание, наши базы на Кубе и во Вьетнаме закрыл не алкоголик Ельцин, а дзюдошахматист Путин.
  17. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:45
    +3
    Кстати, наши откололи знатно)))))))))