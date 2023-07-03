«Это было большой ошибкой»: В РВИО выступают за возвращение российских военных на Кубу

Благодаря нашему радиоэлектронному центру в Лурдесе мы "видели" весь юго-восток США, и то, что мы оттуда ушли, я считаю ошибкой (...) Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть

Возвращение российских военных на Кубу позволило бы "контролировать" часть территории США, что очень актуально в сегодняшней ситуации. Закрытие центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе является большой ошибкой. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 30 лет назад, 3 июля 1993 года, Россия вывела своих военнослужащих с Кубы, тем самым значительно охладив отношения с Гаваной. Но в то время власти новой России об этом не думали, Москва во всю "дружила" с Вашингтоном, уничтожая все, что было создано во времена Советского Союза, включая военные базы за рубежом. Впереди был развал армии, промышленности и почти полная потеря суверенитета. На этом фоне станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе продержалась до 2002 года, но тоже была закрыта.Сейчас вопрос возвращения российских военных на остров Свободы на повестке дня официально не стоит, хотя его давно уже нужно было поднять, иначе нас опередят китайцы, весьма активно сотрудничающие с кубинцами. США уже обвинило Пекин в намерении построить военную базу на Кубе, но пока в Китае все отрицают.- приводит РИА Новости слова Мягкова.Между тем, как утверждает западная пресса, Россия явно готовится к возвращению на Кубу, потихоньку засылая на остров военных под видом российских дипломатов. Хотя никаких доказательств этому нет, но исключать ничего нельзя. Тем более, что вопрос работы центра радиоэлектронной разведки в Лурдесе явно обсуждался в ходе визита кубинского президента в Россию в прошлом году и министра обороны Кубы в конце июня уже этого года.