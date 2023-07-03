Ходаковский рассказал, как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других

Очень часто при провалах операций или прочих неудачах во время боевых действий, некоторые военнослужащие, в том числе и командиры подразделений, винят в произошедшем кого угодно, но только не себя. Об этом в очередной публикации в своем Telegram-канале рассказывает заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР полковник Александр Ходаковский.
Как рассказывает офицер на примере боев на востоке Мариуполя, когда российские и донецкие силы подошли к городу, в его распоряжении были 2 стрелковые роты и минометная батарея из трех минометов. Понятно, что таких сил было мало для штурма города. Поэтому Ходаковский поручил офицерам взять одно из близлежащих зданий. Дом заняли и затем три недели отбивали атаки противника. Затем добровольцев, отправленных на захват здания, из него вывели на отдых.
В момент, когда "тепленькая пошла", я уловил фразу про пушечное мясо. Вот с этого места поподробнее, - настойчиво попросил я брякнувшего, - кто там вас отправлял, как пушечное мясо?
- рассказывает Ходаковский в своем Telegram-канале.
Один из добровольцев, который произнес фразу про «пушечное мясо», стушевался и замолчал. Но затем, рассказывает полковник Ходаковский, именно этот человек после ротации не сдал оружие и ушел в город в Волновахе, за ним отправили бойцов, а он открыл по ним огонь. Приятель этого бойца спустя время пытался саботировать задачу по эвакуации раненых, опять рассуждая про «пушечное мясо». В итоге первого бойца посадили в тюрьму, второго изолировали от подразделения.
Приводит Ходаковский и другой пример. Доброволец из Москвы так хотел записаться в батальон, что даже подключил «связи». Однако после второго выезда подвернул ногу на позиции и стал требовать оформить ему травму как ранение.
Это примеры того, какими способами часто военные люди прикрывают свои трудности во взаимоотношениях с войной. Тот, первый, на кураже полез в добровольцы, а потом спекся и пошёл молоть языком
- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.
Но многие люди, даже струсив, поступают честнее – по крайней мере, они винят в происходящем себя, признают свою слабость и не пытаются перекладывать ответственность на других. А вот те бойцы и командиры, что «с гордынькой», начинают искать виноватых вокруг – это могут быть и вышестоящие командиры, и непосредственные командиры, и сослуживцы.