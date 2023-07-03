Военное обозрение
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Ходаковский рассказал, как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других

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Ходаковский рассказал, как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других

Очень часто при провалах операций или прочих неудачах во время боевых действий, некоторые военнослужащие, в том числе и командиры подразделений, винят в произошедшем кого угодно, но только не себя. Об этом в очередной публикации в своем Telegram-канале рассказывает заместитель начальника Управления Росгвардии по Донецкой Народной Республике, бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР полковник Александр Ходаковский.


Как рассказывает офицер на примере боев на востоке Мариуполя, когда российские и донецкие силы подошли к городу, в его распоряжении были 2 стрелковые роты и минометная батарея из трех минометов. Понятно, что таких сил было мало для штурма города. Поэтому Ходаковский поручил офицерам взять одно из близлежащих зданий. Дом заняли и затем три недели отбивали атаки противника. Затем добровольцев, отправленных на захват здания, из него вывели на отдых.

В момент, когда "тепленькая пошла", я уловил фразу про пушечное мясо. Вот с этого места поподробнее, - настойчиво попросил я брякнувшего, - кто там вас отправлял, как пушечное мясо?

- рассказывает Ходаковский в своем Telegram-канале.

Один из добровольцев, который произнес фразу про «пушечное мясо», стушевался и замолчал. Но затем, рассказывает полковник Ходаковский, именно этот человек после ротации не сдал оружие и ушел в город в Волновахе, за ним отправили бойцов, а он открыл по ним огонь. Приятель этого бойца спустя время пытался саботировать задачу по эвакуации раненых, опять рассуждая про «пушечное мясо». В итоге первого бойца посадили в тюрьму, второго изолировали от подразделения.

Приводит Ходаковский и другой пример. Доброволец из Москвы так хотел записаться в батальон, что даже подключил «связи». Однако после второго выезда подвернул ногу на позиции и стал требовать оформить ему травму как ранение.

Это примеры того, какими способами часто военные люди прикрывают свои трудности во взаимоотношениях с войной. Тот, первый, на кураже полез в добровольцы, а потом спекся и пошёл молоть языком

- пишет Ходаковский в своем Telegram-канале.

Но многие люди, даже струсив, поступают честнее – по крайней мере, они винят в происходящем себя, признают свою слабость и не пытаются перекладывать ответственность на других. А вот те бойцы и командиры, что «с гордынькой», начинают искать виноватых вокруг – это могут быть и вышестоящие командиры, и непосредственные командиры, и сослуживцы.
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18 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:53
    +6
    Да разные люди.И мне,кажется тогда на волне эйфории были люди,пошедшие за славой.А она такая,эта слава.За нее биться надо ,в грязи и копоти.Зачастую погибая.Есть ,кто и не выдерживает.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:55
      +2
      Украинские боевики активизировались на границе Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Враг пошёл в наступление на Приютное.

      "Враг не оставляет попыток прорваться к населённому пункту Приютное на острие Времевского выступа (недалеко от Великой Новоселки). Утром бронегруппа и штурмовые подразделения из 31 омбр, 36 обрмп ВСУ при поддержке артиллерии попытались прорваться к Приютному с линии Левадное - Ровнополь. Бойцы 34 бригады встретили их огнём. Командир одной из рот уничтожил танк ПТУРом, пехота была частично уничтожена, выжившие бежали", - пишут авторы телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

      В Сети добавили, что артиллерия наносит удары по посадкам "впритык к селу, где расположены окопы".

      По оценкам наблюдателей, несмотря на значительные потери, ВСУ раз за разом перебрасывают на позиции резервные подразделения. Важность данного направления высока, и к тому же осталось слишком мало времени до саммита НАТО. К 11 июля киевскому режиму нужно показать хоть какие-то успехи, чтобы отчитаться перед западными кураторами и попросить ещё военной помощи.

      При этом не исключено, что боевики Зеленского пытаются осуществить отвлекающий манёвр: в то время как на Запорожье идут жестокие бои, подразделения ВСУ рискнут организовать рейд в район Энергодара и Запорожской АЭС.

      Идут бои и на прочих направлениях СВО. Так, северо-восточнее Бахмута украинские войска прорвали первую линию обороны и вышли на окраины Берховки. "Русские войска провели ряд контратак и вернули утраченные позиции, обстановка на участке в целом контролируемая", - отмечает "Рыбарь".

      Продолжаются ожесточённые боестолкновения на линии Клещеевка - Курдюмовка. К югу от Авдеевки предпринимаются попытки обеих сторон закрепиться в "серой зоне". Однако наступательные действия "осложнены плотно выстроенной обороной и многолинейной системой минных заграждений".

      "На Времевском участке фронта ВСУ продолжают атаковать небольшими группами на рубеже Приютное - Старомайорское. Русским подразделениям пока удаётся сдерживать противника, ежедневно уничтожая десятки боевиков", - сказано в соцсети.

      Немного продвинулись боевики на Ореховском участке. Они вклинились в русскую оборону примерно на 300 метров севернее Работино. Но ВС России удалось отбить большую часть утраченных позиций. Идут бои и в прибрежной зоне у Антоновского моста на Херсонском направлении. "Полная зачистка местности осложнена активной работой артиллерии противника с противоположного берега Днепра", - уточнил "Рыбарь".
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 09:57
        +4
        Если честно, то не совсем понятно про что материал. Короткий текст.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 10:19
          +5
          Видимо Ходаковский накосипорил где то конкретно, теперь про трусов рассказывает. Он же не рассказывает как опорники брали без разведки, по пристреленным направлениям, волна за волной месяцами, те герои в большинстве своем уже ни кому ни чего не расскажут.
      2. SwR9
        SwR9 Сегодня, 10:02
        +5
        Отписался от Рыбаря, очень уж скользкий тип.
      3. monetam
        monetam Сегодня, 10:06
        0
        При чем тут это ? Тема заявлена совсем про другое.
        1. Neo-9947
          Neo-9947 Сегодня, 11:05
          0
          А может этого оффтопыча Оранжа в новостники не берут. Только банят. Но он не сдается. lol
      4. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 10:11
        0
        В этой непростой ситуации нам остается только удачи и стойкости пожелать нашим воинам...
    2. grem
      grem Сегодня, 10:16
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Да разные люди.И мне,кажется тогда на волне эйфории были люди,пошедшие за славой.А она такая,эта слава.За нее биться надо ,в грязи и копоти.Зачастую погибая.Есть ,кто и не выдерживает.

      Я с вами согласен ..Война это кровь грязь страх голод предательство ..Не каждый это все может выдержать достойно ,многие на вдохнении патриотичном идут и потом других подставляют ..А боевое братство сколачивается именно в боях ,кто не выдерживает уходят или убегают и т.д.
      Героями не рождаются ,героями становятся ..Сработать должно ,что то в душе и тогда уже легче становится и спокойнее на душе и воевать уже не так страшно ..И даже азарт появляется soldier
    3. Чёрный
      Чёрный Сегодня, 10:23
      +1
      Война это кровь грязь страх голод предательство ..Не каждый это все может выдержать достойно
      Согласен. Сделав выбор, приходится нести ответственность за его последствия. Погибнуть или перешагнуть грань морали, потеряв себя — это выбор каждого.Всё старо как мир.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:00
    +3
    некоторые военнослужащие, в том числе и командиры подразделений, винят в произошедшем кого угодно, но только не себя

    А в гражданской жизни таких мало?
    Не работает, жена ушла, дети не звонят, друзьям надоел, а спросишь - виноваты все и всё, от погоды до президента лично, но только не он
  3. monetam
    monetam Сегодня, 10:00
    +6
    Верно Ходаковский пишет - могу подтвердить как отслуживший срочную службу. Заурядное дело, когда в подразделении находится боец. который начинает разводить гнусь про то, какие гады командиры, как они обкрадывают и обманывают, ты тут пот-кровь за их благополучие проливаешь... равно как достаточно и ловкачей, стремящихся хитро попасть отдыхать в госпиталь, пристроиться на безопасную и несложную тыловую должность, да ещё и похваляющихся такими своими умениями.
    От командира зависит побыстрее таких выявлять, и изживать, пока они коллектив не разложили.
  4. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:04
    +2
    Цитата: Orange-Bigg
    Немного продвинулись боевики на Ореховском участке. Они вклинились в русскую оборону

    Интересно из какой страны вещает этот автор? Явно не из России и не россиянин.
  5. Master2030
    Master2030 Сегодня, 10:10
    +4
    как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других
    например сам
    Ходаковский
    .
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:11
    0
    На Руси говорят: "В семье не без у.рода". Вот поэтому таких конечно желательно выявлять, как можно раньше и изолировать от подразделения, чтобы не вносили смуту.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 10:28
      0
      Выявлять, да. А изолировать как? В санаторий отправлять?
  7. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:33
    0
    Как рассказывает офицер на примере боев на востоке Мариуполя, когда российские и донецкие силы подошли к городу, в его распоряжении были 2 стрелковые роты и минометная батарея из трех минометов.Понятно, что таких сил было мало для штурма города. Поэтому Ходаковский поручил офицерам взять одно из близлежащих зданий. Дом заняли и затем три недели отбивали атаки противника. Затем добровольцев, отправленных на захват здания, из него вывели на отдых.


    Ну вот наконец и проговорился как "героически" батальон Восток освобождал Мариуполь. Когда ВС РФ уже подошли к Азовстали, этот Восток топтался у одного дома на окраине. Зато сколько сообщений было потом с Азовстали...
  8. valera75
    valera75 Сегодня, 10:35
    +1
    А зачем он это рассказывает?И толком не понял к чему этот текст? Или это автор выложил не полный рассказ?