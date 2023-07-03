Ходаковский рассказал, как некоторые военнослужащие пытаются оправдывать свою трусость, обвиняя других

В момент, когда "тепленькая пошла", я уловил фразу про пушечное мясо. Вот с этого места поподробнее, - настойчиво попросил я брякнувшего, - кто там вас отправлял, как пушечное мясо?

Это примеры того, какими способами часто военные люди прикрывают свои трудности во взаимоотношениях с войной. Тот, первый, на кураже полез в добровольцы, а потом спекся и пошёл молоть языком