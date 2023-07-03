Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

12
Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

Очередная, прошедшая с разрешения властей, акция, в ходе которой возле мечети в Стокгольме был публично сожжен Корана, и последующая за этим резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ставят под угрозу шансы Швеции на вступление в военный блок НАТО.


Как сообщает турецкое издание Milliyet, фактор, что многие представители турецких властей, включая главу государства, крайне негативно отреагировали на публичное сожжение в Стокгольме священной книги мусульман, значительно уменьшает вероятность одобрения вступления Швеции в блок НАТО во время июльского мероприятия альянса, в ходе которого среди прочего планируется рассмотреть этот вопрос. Помимо саммита в Вильнюсе, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе планируется проведение еще одной встречи с участием глав МИД и представителей спецслужб Турции, Финляндии и Швеции.

28 июня текущего года шведская полиция выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам возле здания главной мечети Стокгольма был публично сожжен Коран. Организаторы акции сначала вырвали из священной книги мусульман несколько страниц, затем вытер ими свою обувь, после чего положил на них кусок свинины и поджег, то есть, постарались максимально оскорбить религиозные чувства последователей ислама.

Акцию осудили официальные лица Евросоюза, однако с оговоркой, что отстаивают свободу выражения любых мнений.
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
12 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Red Hunter
    Red Hunter Сегодня, 10:31
    +5
    Может быть шведы специально это делают, чтобы Турция блокировала их вступление в НАТО ? Пойти наперекор американцам, сохранив нейтралитет, шведы опасаются, но вполне могут устроить спектакль с турками. Часть шведской элиты прекрасно видит весьма нерадужные перспективы своей страны в случае полномасштабной войны НАТО с Россией, поэтому старается как можно дольше сохранять нейтралитет
    1. grem
      grem Сегодня, 10:36
      +1
      Цитата: Red Hunter
      Может быть шведы специально это делают, чтобы Турция блокировала их вступление в НАТО ? Пойти наперекор американцам, сохранив нейтралитет

      Неплохая версия и вполне такая правдоподобная .. hi Но в то же время ,это все очень не правильно и грозит терактами Нельзя этого делать и жестко нужно пресекать .
      1. Red Hunter
        Red Hunter Сегодня, 11:15
        0
        Угроза терактов - ничто на фоне угрозы получить по голове ядеркой в ходе большой войны. Шведы почти 200 лет сохраняют нейтралитет, который до недавнего времени позволял им зарабатывать бабло на воинах в Европе, но не принимать в них участия
    2. barclay
      barclay Сегодня, 10:40
      +1
      Какой там нахрен "нейтралитет"!? Для шведов вступление в НАТО - это чистая формальность. Фактически Швеция давно уже является частью НАТО, как организационно, так и идеологически.
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:45
        +2
        Может быть шведы специально это делают, чтобы Турция блокировала их вступление в НАТО ?
        Хм. Вполне себе версия.Отсюда вопрос, а в правительстве Швеции точно шведы сидят? laughing Стратегия по хитропопости очень напоминает еврейскую: америкосы тащат в НАТО, отказаться - могут быть санкции. Бюджет страны не резиновый, расходы на членство придется брать из социалки, а это никогда народу не нравилось, чревато бурлениями дерьма в будущем.
        Ну и нашли прекрасную отмазку: по вашим правилам (согласие всех членов организации) мы не можем быть туда приняты, а так мы бы со всей душой. bully
        И невинность соблюли, и капитал приобрели.
      2. Red Hunter
        Red Hunter Сегодня, 11:27
        0
        Чисто формально Швеция до недавнего времени являлась нейтральным государством, что давало ей возможность вести торговлю одновременно с обеими воюющими сторонами. Чего только стоят поставки железной руды и легирующих присадок Третьему рейху во время 2МВ, заправка/ремонт немецких подлодок и транзит военных грузов по железной дороге в интересах рейха.
        Шведы изначально строили свою армию по стандартам НАТО, потому как далеко не весь спектр вооружений могут произвести самостоятельно. Это было вполне логичным шагом с их стороны - никаких обязательств перед НАТО не иметь, но в любой момент иметь возможность подать заявку на вступление в альянс
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:32
    +3
    В мою бесхитростную душу закрадывается смутное подозрение, что это тщательно срежиссированный спектакль, нацеленный на то, чтобы и рыбку съесть и кости сдать - и лояльность гегемону выразить и в натовское ярмо не влезть. Молодцы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    0
    затем вытер ими свою обувь, после чего положил на них кусок свинины и поджег
    Акция провокационная и, что самое отвратительное с разрешения властей. Естественно мусульманский мир возмущен и оскорблен. Не желают в Швеции жить спокойно, очень хочется пару терактов, публичное убийство организаторов акции. И что-то подсказывает не очень горят желанием вступать в НАТО.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 10:37
    +1
    Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

    Вообще считаю, что это было преднамеренно, но не с целью провокации как таковой, а чтобы Турции не дала "добро" на вступление швеции в нату.
    Так как у них не хватает духу напрямую противостоять втягиванию страны в нату, то решили таким образом откосить.
    Видимо слишком толстый крючок на политическую верхушку у пин дос ников, вот они и выдумывают, чем бы откосить и на "подсечку" не попасть. ИМХО.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:37
    0
    Шведы 200 лет, как нейтральны: Великой Швеции XVII-XVIII вв больше нет. Они это прекрасно понимают, вот и жгут Коран, а финны и эстонцы пусть отдуваются.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:13
    -1
    А в это время финны чешут репу. А что, так можно было?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:16
    +1
    Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО
    . Как вариант... им того и нужно?