Турецкая пресса: Сожжение Корана в Стокгольме ставит под угрозу членство Швеции в НАТО

Очередная, прошедшая с разрешения властей, акция, в ходе которой возле мечети в Стокгольме был публично сожжен Корана, и последующая за этим резкая реакция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ставят под угрозу шансы Швеции на вступление в военный блок НАТО.Как сообщает турецкое издание Milliyet, фактор, что многие представители турецких властей, включая главу государства, крайне негативно отреагировали на публичное сожжение в Стокгольме священной книги мусульман, значительно уменьшает вероятность одобрения вступления Швеции в блок НАТО во время июльского мероприятия альянса, в ходе которого среди прочего планируется рассмотреть этот вопрос. Помимо саммита в Вильнюсе, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе планируется проведение еще одной встречи с участием глав МИД и представителей спецслужб Турции, Финляндии и Швеции.28 июня текущего года шведская полиция выдала разрешение на проведение акции протеста, в ходе которой в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам возле здания главной мечети Стокгольма был публично сожжен Коран. Организаторы акции сначала вырвали из священной книги мусульман несколько страниц, затем вытер ими свою обувь, после чего положил на них кусок свинины и поджег, то есть, постарались максимально оскорбить религиозные чувства последователей ислама.Акцию осудили официальные лица Евросоюза, однако с оговоркой, что отстаивают свободу выражения любых мнений.