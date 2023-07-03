Марочко: Пытавшийся атаковать на Луганском тактическом направлении противник понёс большие потери

Луганское тактическое направление, где в активной обороне находятся войска "Южной" группировки российской армии, стало для противника еще одним местом, где ВСУ несут большие потери. Попытки ВСУ проломить оборону российских войск не привели ни к чему. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Анрей Морочко.
По данным эксперта, в течение прошлой недели противник предпринял 56 попыток прорыва обороны российских войск, но отступил, понеся большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Только убитыми ВСУ потеряли порядка 3 тысяч человек, о раненых сведений нет.
В течении минувшей недели Вооруженными Силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника, ликвидировано порядка 3000 украинских боевиков и наемников
- написал эксперт в своем ТГ-канале.
Кроме того, нейтрализованы 14 украинских ДРГ, уничтожено 10 танков, в том числе иностранных, 45 различных бронемашин, 40 артиллерийских систем, включая буксируемые и самоходные. Да еще под 80 различных автомобилей.
Судя по последним сводкам Минобороны, Красно-Лиманское направление становится доя ВСУ одним из основных, где украинское командование пытается реализовать замысел с прорывом российской обороны. Весьма активные боевые действия здесь идут уже на протяжении недели, акцент сместился на данное направление после того, как на Запорожском ВСУ, понеся очень большие потери, начали перегруппировку.
Между тем, в Генштабе ВСУ заявляют, что на Лиманском направлении украинская армия находится в обороне, "героически" отражая атаки российских войск. Впрочем, все может быть, активная оборона подразделений ВС России не исключает продвижение вперед.