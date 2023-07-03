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Марочко: Пытавшийся атаковать на Луганском тактическом направлении противник понёс большие потери

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Марочко: Пытавшийся атаковать на Луганском тактическом направлении противник понёс большие потери

Луганское тактическое направление, где в активной обороне находятся войска "Южной" группировки российской армии, стало для противника еще одним местом, где ВСУ несут большие потери. Попытки ВСУ проломить оборону российских войск не привели ни к чему. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Анрей Морочко.


По данным эксперта, в течение прошлой недели противник предпринял 56 попыток прорыва обороны российских войск, но отступил, понеся большие потери как в личном составе, так и в бронетехнике. Только убитыми ВСУ потеряли порядка 3 тысяч человек, о раненых сведений нет.

В течении минувшей недели Вооруженными Силами Российской Федерации на Луганском тактическом направлении отражено около 56 атак противника, ликвидировано порядка 3000 украинских боевиков и наемников

- написал эксперт в своем ТГ-канале.

Кроме того, нейтрализованы 14 украинских ДРГ, уничтожено 10 танков, в том числе иностранных, 45 различных бронемашин, 40 артиллерийских систем, включая буксируемые и самоходные. Да еще под 80 различных автомобилей.

Судя по последним сводкам Минобороны, Красно-Лиманское направление становится доя ВСУ одним из основных, где украинское командование пытается реализовать замысел с прорывом российской обороны. Весьма активные боевые действия здесь идут уже на протяжении недели, акцент сместился на данное направление после того, как на Запорожском ВСУ, понеся очень большие потери, начали перегруппировку.

Между тем, в Генштабе ВСУ заявляют, что на Лиманском направлении украинская армия находится в обороне, "героически" отражая атаки российских войск. Впрочем, все может быть, активная оборона подразделений ВС России не исключает продвижение вперед.
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5 комментариев
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  1. grem
    grem Сегодня, 10:29
    -1
    Вперед укросаксы !!! Скоро саммит нато и очередные транши Зеленскому !
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:54
    +1
    Только убитыми ВСУ потеряли порядка 3 тысяч человек...
    Цифры потерь ВСУ за неделю на одном направлении в живой силе и б/т впечатляют. А на Донецком направлении и того больше. А общие потери л/с с 04.06. уже перевалили за 10 тыс, сотни танков, БМП, бронемашин..., что пока не охлаждает пыл киевских стратегов.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:57
    0
    Если объединить потери укропа на всех направлениях цифры получаются катастрофическими для ВСУ. Но это никого не останавливает. Ладно руководству и кураторам начхать на солдат, но сами то бойцы должны иметь чувство самосохранения...
  4. SUKRAM
    SUKRAM Сегодня, 10:59
    -1
    the RU should be actively using the MOAB , or FOAB type bombs
    this would wipe out the nazis for a half mile radius, and save the RU troops from being shot at,or killed
    should be used very actively every where
  5. Jelezyakov
    Jelezyakov Сегодня, 11:22
    0
    Я даже стесняюсь спросить у светил медецынских наук, как эта болезнь называется? Про забористый укровский укроп не говорите даже.