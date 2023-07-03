18 июля может стать последним днем действия зерновой сделки, которая почти год назад была заключена между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Все дело в том, что по истечении вышеупомянутого, немалого, срока не было выполнено ни одного условия, предусмотренного меморандумом Россия-ООН.Напомним, что последний рассчитан на три года и предусматривает разблокировку экспорта удобрений и продовольствия из РФ, возвращение «Россельхозбанку» доступа к SWIFT, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса», а также ряд других мер.В связи с этим, глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что не видит оснований для дальнейшего продления сделки.В свою очередь, в ООН призвали западные страны снять с России санкции, препятствующие выполнению черноморской инициативы. На возобновление переговоров касательно продления сделки рассчитывают и в Турции.В то же время в ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT, о чем пишет газета Financial Times. В материале со ссылкой на осведомленные источники говорится, что вопрос может быть решен путем создания российским банком дочерней компании, против которой не будут вводиться санкции.Стоит отметить, что, идя на вышеупомянутые уступки (или делая вид) для продления зерновой сделки, Запад беспокоится отнюдь не о голодающих странах Ближнего Востока и Африки, для которых, собственно, и предназначено украинское зерно. Все дело в том, что большая часть продовольствия попадает не в бедствующие регионы, а на европейский рынок, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.Таким образом, если российские власти сохранят текущую позицию относительно зерновой сделки, то вполне вероятно, что, спустя год, Запад и ООН таки выполнят свои обязательства в рамках черноморской инициативы.