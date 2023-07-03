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В ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT для сохранения зерновой сделки

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В ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT для сохранения зерновой сделки

18 июля может стать последним днем действия зерновой сделки, которая почти год назад была заключена между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Все дело в том, что по истечении вышеупомянутого, немалого, срока не было выполнено ни одного условия, предусмотренного меморандумом Россия-ООН.


Напомним, что последний рассчитан на три года и предусматривает разблокировку экспорта удобрений и продовольствия из РФ, возвращение «Россельхозбанку» доступа к SWIFT, восстановление работы аммиакопровода «Тольятти – Одесса», а также ряд других мер.

В связи с этим, глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что не видит оснований для дальнейшего продления сделки.

В свою очередь, в ООН призвали западные страны снять с России санкции, препятствующие выполнению черноморской инициативы. На возобновление переговоров касательно продления сделки рассчитывают и в Турции.

В то же время в ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT, о чем пишет газета Financial Times. В материале со ссылкой на осведомленные источники говорится, что вопрос может быть решен путем создания российским банком дочерней компании, против которой не будут вводиться санкции.

Стоит отметить, что, идя на вышеупомянутые уступки (или делая вид) для продления зерновой сделки, Запад беспокоится отнюдь не о голодающих странах Ближнего Востока и Африки, для которых, собственно, и предназначено украинское зерно. Все дело в том, что большая часть продовольствия попадает не в бедствующие регионы, а на европейский рынок, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.

Таким образом, если российские власти сохранят текущую позицию относительно зерновой сделки, то вполне вероятно, что, спустя год, Запад и ООН таки выполнят свои обязательства в рамках черноморской инициативы.
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11 комментариев
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  1. Чёрный
    Чёрный Сегодня, 10:39
    +2
    В связи с этим, глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что не видит оснований для дальнейшего продления сделки.

    Нюанс в том, что отказ от сделки сразу создаст очаг напряженности с Турцией. Именно турки, как посредники, являются первыми ее выгодополучателями. Условия России, о которых постоянно говорят российские официальные лица, не являются частью сделки и представляют из себя в чистом виде пожелания, к которым Турция отношения не имеет.При этом Турция - один из последних каналов "серого импорта", позволяющего получать западные товары как бы в обход санкций, что, кстати, туркам удается делать ценой напряженности с европейцами и американцами. И теперь вот отказ от сделки по независящим от Турции причинам - есть отчего обидеться.Так что эти слова вызывают очень большие сомнения. Вангую, что продлим к сожалению.
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 10:49
      +1
      А вы читали текст договора "сделки"? Что в ней прописано и что не прописано? И почему Лавров говорит о гарантиях России как о части сделки?
      1. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 10:55
        0
        Ну, если коротко, то суть зерновой сделки состоит в том, что Россия открывает безопасные морские коридоры в Чёрном море, по которым из трёх портов Украины (Одессы, Черноморска и Южного) будут вывозить зерно. Россия в этом случае не будет препятствовать вывозу и гарантирует безопасность.
        Обязательства запада - введенные против России санкции, которые ограничивают экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, будут отменены. Пока этого не произошло, но мы все таки её уже продлили.Сдаётся мне, что опять продлим.Причины я изложил выше.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:44
    +3
    вполне вероятно, что, спустя год, Запад и ООН таки выполнят свои обязательства в рамках черноморской инициативы
    Значит год мурыжили обещаниями, цинично издеваясь над Россией и при этом обвиняя ее чуть ли не в создании искусственного голода, а когда почувствовали, что ее терпение действительно закончилось решили пойти на уступки. А если честно, оно нужно сегодня России? Африке зерно пообещали дать свое, Эрдоган выборы выиграл... Да и пора о престиже своего государства думать, а не давать повод издеваться европейским недоделкам.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:51
      +1
      Цитата: rotmistr60
      а когда почувствовали, что ее терпение действительно закончилось решили пойти на уступки.

      Да опять обманут. Что бы запад да не обманул, такого еще не бывало.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:09
    +1
    Минские 8 лет терпели, ждали, уговаривали, а тут всего год, другой.....
    1. Мельциар
      Мельциар Сегодня, 11:12
      +1
      Ещё 7 лет значит осталось зерновой сделке.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:11
    +1
    В ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT для сохранения зерновой сделки
    . Морковка на верёвочке, очередная туфта.
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:14
    +1
    "в ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT..."
    Хм... Ишь ты! Рассматривают они...
    Голодные люди так себя не ведут.
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 11:24
    0
    В ЕС рассматривают варианты предоставления «Россельхозбанку» доступа к SWIFT для сохранения зерновой сделки

    Типа вы там накопите по больше денюжек, а мы потом их снова засанкционируем, а то предыдущие мы уже про того, кончились они вообщем? what belay
  7. vet
    vet Сегодня, 11:30
    +1
    В случае разрыва Зерновой сделки, правительство России обещает БЕСПЛАТНО! отправить свое зерно в страны Африки. Вот так, не для своих граждан хлеб бесплатным сделать, а негров подкормить.