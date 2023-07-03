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Пресса Швеции: Восполнить запасы снарядов для шведской армии – задача не из лёгких

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Пресса Швеции: Восполнить запасы снарядов для шведской армии – задача не из лёгких

В последнее время шведская армия начала испытывать острый дефицит боеприпасов, что вынуждает её увеличить их производство. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter, ссылаясь на информацию, предоставленную министром обороны страны Полом Йонсоном. Как отмечает шведское издание, причиной этому послужила военная поддержка, оказываемая Стокгольмом Киеву.


С самого начала боевых действий на Украине ВС Швеции запросили у кабмина 5 тыс. боеприпасов. Так, если раньше это количество считалось довольно приличным, то на сегодняшний день приходится констатировать тот факт, что ВСУ их хватает не более чем на один день боя.

Также издание отмечает, что помимо артиллерийских снарядов шведские власти передали Киеву современное вооружение, среди которого – автоматические винтовки, гранатомёты, боевые машины пехоты (БМП). Более того, в скором времени Украина получит ещё и 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer шведского производства.

Кстати говоря, не так давно в ЕС было принято решение о предоставлении Украине гранат в количестве 1 млн штук, что подталкивает США и другие государства, оказывающие ей помощь, к пополнению собственных запасов. Вместе с тем страны-члены НАТО уже к следующему году намерены повысить расходы на оборону в размере 2% от ВВП.

Однако восполнить запасы снарядов для шведской армии – задача не из лёгких, которая, прежде всего, требует немало времени. На этот счёт уже высказался генсек шведской оборонной компании SOFF Никлас Альм, заявивший о том, что сроки поставок боеприпасов для нужд других стран растягиваются, вплоть до 2027-30 годов. Всё это объясняется очень просто: шведская промышленность после окончания холодной войны была рассчитана на мирное время, а не на условия военного времени.

Возвращаясь к САУ Archer, необходимо подчеркнуть, что боеприпасы к ним производятся лишь 4 компаниями в Европе, одна из которых – Nammo .

Сегодня мы испытываем нехватку как производственных мощностей, так и сырья. Речь идёт о порохе, взрывчатых веществах и даже стали

– заявил менеджер по развитию бизнеса вышеупомянутой компании в Швеции Бьёрн Андерссон.
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:08
    0
    Пресса Швеции: Восполнить запасы снарядов для шведской армии – задача не из лёгких
    . Самое "прикольное", что это не дёшево и расходы будут компенсировать сами, все.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:12
      0
      Вся эта "лирика" местного ВПК рассчитана лишь на одно - дайте нам больше денег и тогда и завалим прилавок нужным вам товаром.

      Кам там у Лингрен Карлсон говорит:
      "— Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье.
      — Ты что, с ума, что ли, сошел? А в чем же еще?"

      Вот и шведский ВПК действует по тем же правилам.
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 11:24
    0
    А зачем вообще Швеции артиллерийские боеприпасы, особенно калибра 155, никому она (Швеция) не нужна, пусть живут спокойно и воспитывают мигрантов.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:37
    0
    Это ни еще залужу не слышали, у того хотелки 100 тыс. снарядов в декаду, т.е. на 10 дней. Вот это запрос страны, которая сама ничего не производит.....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:38
    0
    Сегодня мы испытываем нехватку как производственных мощностей, так и сырья. Речь идёт о порохе, взрывчатых веществах и даже стали
    О нехватке боеприпасов и проблемах с их производством говорит практически вся Европа, но это почему-то пока не мешает ей изыскивать возможности для их поставки Киеву.