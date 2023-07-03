ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные Президентом. Так и будет

Органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации был задержан гражданин России, который собирался совершить покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.Российский гражданин был завербован украинскими спецслужбами, которые и дали ему задание устроить покушение на главу российского региона. Известно, что Сергей Аксенов давно вызывает ненависть киевского режима своей деятельностью и бескомпромиссной позицией. К тому же, покушение на главу Крыма способствовало бы росту паники на полуострове.Задержанный ФСБ РФ гражданин признался, что он планировал взорвать автомобиль Аксенова. Для этого он был обучен на Украине минно-взрывному делу. Мужчину задержали, когда он забирал из тайника предназначенную для проведения покушения бомбу.В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатого вещества. Следователям предстоит разобраться, были ли у задержанного сообщники, каким образом он связывался с украинскими спецслужбами и получал задания.- подчеркнул сам Аксенов, комментируя информацию о покушении.Таким образом, мы видим, что киевский режим не отказывается от политики совершения террористических актов в отношении российских «лидеров общественного мнения», руководителей регионов, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. В этой связи правоохранительные органы и органы государственной безопасности работают в усиленном режиме.