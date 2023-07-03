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ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Аксенова

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ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации был задержан гражданин России, который собирался совершить покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.


Российский гражданин был завербован украинскими спецслужбами, которые и дали ему задание устроить покушение на главу российского региона. Известно, что Сергей Аксенов давно вызывает ненависть киевского режима своей деятельностью и бескомпромиссной позицией. К тому же, покушение на главу Крыма способствовало бы росту паники на полуострове.

Задержанный ФСБ РФ гражданин признался, что он планировал взорвать автомобиль Аксенова. Для этого он был обучен на Украине минно-взрывному делу. Мужчину задержали, когда он забирал из тайника предназначенную для проведения покушения бомбу.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатого вещества. Следователям предстоит разобраться, были ли у задержанного сообщники, каким образом он связывался с украинскими спецслужбами и получал задания.

Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные Президентом. Так и будет

- подчеркнул сам Аксенов, комментируя информацию о покушении.

Таким образом, мы видим, что киевский режим не отказывается от политики совершения террористических актов в отношении российских «лидеров общественного мнения», руководителей регионов, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. В этой связи правоохранительные органы и органы государственной безопасности работают в усиленном режиме.
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6 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 10:38
    +1
    Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО

    И даже после этого не один год ещё будет пытаться совершить теракт пробандеровское отребье, которое в лицо станет мило улыбаться, маскируя свою ненависть к России.
    Спецслужбам работы не на один год.
  2. Peter1First
    Peter1First Сегодня, 10:41
    +3
    Вот почему за покушение на имеющих статус гражданских лиц, до сих пор не обвинили Украину в поддержке терроризма?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: Peter1First
      Вот почему за покушение на имеющих статус гражданских лиц, до сих пор не обвинили Украину в поддержке терроризма?

      Ну как можно обвинить страну террориста, в поддержке терроризма.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:59
    0
    задержан гражданин России
    Что прискорбно, так это опять "гражданин России". И сколько еще таких "граждан" пока отсиживается, а может уже действует? Все таки меру наказания за такие преступления просто необходимо ужесточать и может хоть это кого-нибудь, но заставит задуматься и одуматься.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:13
    +1
    ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Аксенова
    . Диверсант, террористы.... ЗЕЛЕНКА + НАГАН, оптимальное сочетание.
  5. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 11:35
    0
    Цитата: rocket757
    ЗЕЛЕНКА + НАГАН, оптимальное сочетание.

    Ну или хотя бы "Белый лебедь", а самое главное по всем каналам показывать, как его раком водят, как Радуева в свое время...может тогда желающих поубавится. Ну или с ледорубом в башке, но это лучше на ИХ территории. Ледорубов со времен ВЦСПС много осталось, на всех предателей хватит.