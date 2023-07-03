ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на главу Крыма Аксенова

Органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации был задержан гражданин России, который собирался совершить покушение на главу Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.
Российский гражданин был завербован украинскими спецслужбами, которые и дали ему задание устроить покушение на главу российского региона. Известно, что Сергей Аксенов давно вызывает ненависть киевского режима своей деятельностью и бескомпромиссной позицией. К тому же, покушение на главу Крыма способствовало бы росту паники на полуострове.
Задержанный ФСБ РФ гражданин признался, что он планировал взорвать автомобиль Аксенова. Для этого он был обучен на Украине минно-взрывному делу. Мужчину задержали, когда он забирал из тайника предназначенную для проведения покушения бомбу.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатого вещества. Следователям предстоит разобраться, были ли у задержанного сообщники, каким образом он связывался с украинскими спецслужбами и получал задания.
Полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные Президентом. Так и будет
- подчеркнул сам Аксенов, комментируя информацию о покушении.
Таким образом, мы видим, что киевский режим не отказывается от политики совершения террористических актов в отношении российских «лидеров общественного мнения», руководителей регионов, государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. В этой связи правоохранительные органы и органы государственной безопасности работают в усиленном режиме.