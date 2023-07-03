Лидер правящей партии Грузии сообщил о планах оппозиции захватить российский город Сочи во время выступления ЧВК «Вагнер»

Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи

Грузинская оппозиция во время выступления ЧВК «Вагнер» планировала вторгнуться в Абхазию и захватить российский город Сочи. Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.По утверждению Кобахидзе, оппозиционное «Национальное движение» поддерживало Евгения Пригожина, поскольку видело в мятеже возможность достижения ранее невозможных целей.- подчеркнул Кобахидзе.Отметим, что данная угроза, хотя и кажется невыполнимой, все же не может игнорироваться Россией. Известно, что Украина и Запад подталкивают Грузию к открытию «второго фронта» против России, по крайней мере – в Абхазии и Южной Осетии. Поэтому западные спецслужбы и киевский режим делают ставку на грузинскую оппозицию, выступающую с радикальными антироссийскими лозунгами.Выступление ЧВК «Вагнер» рассматривалось грузинскими оппозиционерами как благоприятная ситуация для того, чтобы устроить мятеж и в собственной стране, а далее напасть на Южную Осетию, Абхазию и южную часть Краснодарского края. Понятно, что эта авантюра была бы пресечена, но это не отменяет рисков для мирного населения и гражданской инфраструктуры курортного побережья Краснодарского края, а также сопредельных с Россией республик – Абхазии и Южной Осетии.Кобахидзе заявил, что если бы грузинам вновь пришлось воевать с осетинами и абхазами, это стало бы величайшим преступлением оппозиции перед будущими поколениями народов Кавказа.