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Лидер правящей партии Грузии сообщил о планах оппозиции захватить российский город Сочи во время выступления ЧВК «Вагнер»

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Лидер правящей партии Грузии сообщил о планах оппозиции захватить российский город Сочи во время выступления ЧВК «Вагнер»

Грузинская оппозиция во время выступления ЧВК «Вагнер» планировала вторгнуться в Абхазию и захватить российский город Сочи. Об этом заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.


По утверждению Кобахидзе, оппозиционное «Национальное движение» поддерживало Евгения Пригожина, поскольку видело в мятеже возможность достижения ранее невозможных целей.

Мы помним, как коллективное Национальное движение болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвали, но и взять Сочи

- подчеркнул Кобахидзе.

Отметим, что данная угроза, хотя и кажется невыполнимой, все же не может игнорироваться Россией. Известно, что Украина и Запад подталкивают Грузию к открытию «второго фронта» против России, по крайней мере – в Абхазии и Южной Осетии. Поэтому западные спецслужбы и киевский режим делают ставку на грузинскую оппозицию, выступающую с радикальными антироссийскими лозунгами.

Выступление ЧВК «Вагнер» рассматривалось грузинскими оппозиционерами как благоприятная ситуация для того, чтобы устроить мятеж и в собственной стране, а далее напасть на Южную Осетию, Абхазию и южную часть Краснодарского края. Понятно, что эта авантюра была бы пресечена, но это не отменяет рисков для мирного населения и гражданской инфраструктуры курортного побережья Краснодарского края, а также сопредельных с Россией республик – Абхазии и Южной Осетии.

Кобахидзе заявил, что если бы грузинам вновь пришлось воевать с осетинами и абхазами, это стало бы величайшим преступлением оппозиции перед будущими поколениями народов Кавказа.
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32 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 10:44
    +8
    Грузинская оппозиция во время выступления ЧВК «Вагнер» планировала вторгнуться в Абхазию и захватить российский город Сочи.


    Но тут как в песне цитата "прибыли санитары и зафиксировали нас". Захватцуны.

    Я никак не пойму,а Сочи то здесь причём и как этот город связан с Грузией?Там же нет и одного процента населения города этнических грузин.Тогда откуда такие бурные фантазии или лишь бы что хапнуть успеть?

    За последние десять лет население города-курорта увеличилось минимум на 200 тысяч человек. Такие цифры сегодня озвучил мэр Сочи Алексей Копайгородский.Такие выводы были сделаны по итогам минувшей переписи населения.Результаты еще не обнародованы, но мы знаем, что вышли за цифру 650 тыс. Вы прекрасно видите, что с каждым днем с каждым годом становится все больше и больше людей,- сказал Алексей Копайгородский.
    Вот безумцы в грузинской оппозиции.700 тыс. город оттяпать захотели.

    С 2010 года количество жителей курорта увеличилось вдвое, об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский. По результатам переписи населения, проведенной в 2021 году, население Сочи составило 720 тыс. человек.

    https://www.kommersant.ru/doc/5379329
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:57
      +7
      Цитата: Orange-Bigg
      Я никак не пойму,а Сочи то здесь причём и как этот город связан с Грузией?


      Цитата: Orange-Bigg
      что с каждым днем с каждым годом становится все больше и больше людей,- сказал Алексей Копайгородский.

      Армения захватила Сочи, а Грузии нельзя что ли? Обидно да! smile
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:22
        0
        Цитата: Курильщик
        Цитата: Orange-Bigg
        Я никак не пойму,а Сочи то здесь причём и как этот город связан с Грузией?


        Цитата: Orange-Bigg
        что с каждым днем с каждым годом становится все больше и больше людей,- сказал Алексей Копайгородский.

        Армения захватила Сочи, а Грузии нельзя что ли? Обидно да! smile


        Что Армения захватила?Что за сказки?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:28
          0
          Армяне захватили но только Сочи, Но и Ростов на Дону. Причём много лет назад.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 11:33
            0
            Цитата: Aken
            Армяне захватили но только Сочи, Но и Ростов на Дону. Причём много лет назад.


            Ага. laughing Москву забыли упомянуть.Сарказм.
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 10:59
      +2
      Влажные мечты генацвали! Фраза Лаврова yes
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:07
        +3
        Интересно танки у Грузии ещё остались,не сломаются ли и не загорятся ли массово при попытке подойте к той же Южной Осетии и Абхазии?

        На сегодняшний день численность Грузинской армии составляет 37 000 человек. Вся структура состоит из Сухопутных сил, куда были включены ВВС, Национальной Гвардии и Сил Специальных Операций (ССО).В состав сухопутных сил входит 5 пехотных бригад, 2 артиллерийские, инженерная, авиационная и одна ПВО, плюс вспомогательные подразделения... все максимально просто.
        Общие цифры по численности вооружения:
        Танков около 125 шт, порядка 50 штук Т-72Б, и устаревшие Т-55


        БМП насчитывается 75, практически весь парк это советские БМП-1/2, но есть не менее семи машин собственного производства - «Lazika» БМП оснащена 23-мм пушкой, камеры ночного видения и вместимость до 7 пехотинцев.БТР из вооруженных машин насчитывается больше всего – около 200 штук. Тут сборная солянка от того что досталось при разделе СССР до покупных и собственного производства. БТР-70/80 – 45шт. Турецкие «EJDER» и «Otokar Cobra» 19 и 36 шт, Грузия к слову является единственным эксплуатантом «EJDER» в самой Турции он так и не был принят на вооружение так как не отвечал предъявляемым требованиям. Машины собственного производства семейство Дидгори-1/2/3 более 40 штук, но все они собранны в основном из зарубежных комплектующих и имеют далеко не самые высокие эксплуатационные характеристики.

        https://dzen.ru/a/XRWr650hhACuFPWf

        Артиллерия весьма разнообразна и в общей сложности насчитывает 240 стволов, сюда входят РЗСО БМ-21 «Град» и сделанные на его основе Грузинские и Чехословацские комплексы а также 160-мм Израильские LAR-160. Всего установок РЗСО более 50 шт. Самоходные установки это в основном «Дана» (Чехословакия) 38шт, советская «Гвоздика» 20-шт и Акация 13шт. Буксируемые советские Д-30 -58шт, «Мста-Б» -10шт. А также 120-мм минометы.
      2. grem
        grem Сегодня, 11:13
        0
        Цитата: Alien From
        Влажные мечты генацвали! Фраза Лаврова yes

        Очередной Сакашвилли вылупился ? wassat Ну и видок у него ..
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 10:45
    +2
    еще один больной... сколько же их много, у которых в анамнезе психиатрия
  3. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 10:47
    0
    "Пфхх.... Ну знаете!" (с) laughing
    Наверное слишком короткий... у оппозиции тоже.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:48
    +1
    Лидер правящей партии Грузии сообщил о планах оппозиции захватить российский город Сочи во время выступления ЧВК «Вагнер»
    . Никому не удаётся отловить, изолировать всех отмороженных на голову... увы, некоторые с виду, выглядят как люди.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:48
    0
    а далее напасть на Южную Осетию, Абхазию и южную часть Краснодарского края.
    " .... а механик только трясся и чинарики стрелял, он над нами издевался - сумасшедший, что возьмешь ...."
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 10:52
    0
    Сколько надежд, которым не суждено сбыться, возлагалось на марш Пригожинцев. У всех неадекватных мысли роились как пчёлы.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 11:30
      0
      Цитата: Лешак
      Сколько надежд, которым не суждено сбыться, возлагалось на марш Пригожинцев

      Тут ещё много сомневающихся, что Пригожин предатель, со временем интересных новостей будет всё больше и больше.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:53
    0
    Кобахидзе заявил, что если бы грузинам вновь пришлось воевать с осетинами и абхазами, это стало бы величайшим преступлением оппозиции перед будущими поколениями народов Кавказа.

    Вроде бы и слова правильные, выводы разумные, но пока не верится в коллективный разум грузин. Думается что соотношение разумных к неразумным еще составляет 20 к 80.

    Но, явное нежелание ввязываться в "авантюры" с очередными "завоеваниями", снижение градуса ненависти к России и русскому, хотя бы в части правящей партии, подтверждает правило воспитательного подзатыльника 08.08.08.
    Оппозиционная "Единое национальное движение" - плод, рожденный Саакашвили
  8. Любитель_чтения
    Любитель_чтения Сегодня, 11:02
    0
    Вот что чача в жару с оппозицией вытворяет!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:09
      0
      Цитата: Любитель_чтения
      Вот что чача в жару с оппозицией вытворяет!

      Да тут не чачей, тут галоперидолом тянет.
  9. al3x
    al3x Сегодня, 11:03
    +1
    В WoT переиграл? На танках он решил в Сочи приехать. Грохнули бы пару-тройку таких говорунов, чтоб остальные меньше мечтали кусок России оттяпать.
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:03
    +1
    Ну раз так, то во время мятежа японцы уже по резиновым лодкам сидели...., из скромности не пишут.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:03
    +1
    Грузинская оппозиция во время выступления ЧВК «Вагнер» планировала вторгнуться в Абхазию и захватить российский город Сочи.
    Это они серьезно задумывали или все таки просто мечтали? Мало было российских танков в Гори, после того, как получили по зубам в Цхинвали? Конечно даже к таким, на первый взгляд фантастическим угрозам, необходимо относиться серьезно.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:12
      0
      Цитата: rotmistr60
      Это они серьезно задумывали или все таки просто мечтали?

      Мечтали. В городе Сочи темные ночи и дам с пониженной социальной ответственности много.
  12. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 11:07
    +1
    "Я никак не пойму,а Сочи то здесь причём" Вспомнился фильм "Ликвидация" и ответ Академика на то, что жалко ли ему людей при захвате г. Одесса. Удержать конечно не получиться, а вот всколыхнуть может и "запылает" по все стране.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:21
      -1
      Ну Ростов-на-Дону ЧВК Вагнер целый день удерживал и что всколыхнуло это кого то,"запылало" где то?Нет.
  13. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 11:18
    0
    Большие дяди с пентогона и цру уже отметились, настало время шушере помельче пиарится. И всё то они знали и ко всему то были готовы, да только не шмогла я нешмогла, но как была готова!))))
  14. К-50
    К-50 Сегодня, 11:20
    +1
    Лидер правящей партии Грузии сообщил о планах оппозиции захватить российский город Сочи во время выступления ЧВК «Вагнер»

    Вроде бы стихийное выступление, но почему-то о нём многие страны знали много заранее и готовили под него свои планы, да ещё с захватом русской земли.
    Где-то тут собака порылась. what
    С другой стороны.
    Урок "трёх восьмёрок" грызунами походу усвоен не полностью.
    Или подросло поколение, которое на себе его не ощутило, вот и "пучит" их на всякое непотребство. what
  15. grem
    grem Сегодня, 11:21
    0
    Последователь Сакашвили очередной опять чудить начинает ...?
    Мишико живет хорошо ,бурная политическая жизнь продолжается !!!!!!

    wassat lol good drinks
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:31
      0
      Галстук был отравлен ядом "тормозок", его действие начинает проявляться через 10-15 лет. Клинические признаки до сих пор не изучены, идет процесс сбора информации. laughing
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 11:31
      0
      Про пожирателя галстуков говорили, что он сильно болен, а на видео вполне выглядит здоровым и упитанным. При переноске изображал тело, а в палате начал чего то кочевряжится. Если же говорить о политике в общем, то Грузия, на мой взгляд, со времени развала СССР совершила достаточно неудачных ходов/ошибок. Надо спокойно жить и развивать экономику, а не конфликтовать с соседями.
  16. Боло
    Боло Сегодня, 11:27
    0
    Стопэ! А разве грузины уже не оккупировали Сочи? Там уже русских не осталось вообще?
  17. vet
    vet Сегодня, 11:27
    +1
    Ничего невозможного или нелогичного в этом нет. Если бы мятеж продлился неделю, то и японцы на Курилах могли бы успеть высадиться.
    1. al3x
      al3x Сегодня, 11:35
      0
      Ну если япы свой островок в жертву хотят принести, то welcome, пусть рискнут)) малыш и толстяк покажутся цветочками)
  18. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 11:30
    0
    Правительство в Грузии как и прежде на подтанцовке у США,по этому можно не сомневаться что этот субъект пустят в оборот как только для этого созреет обстановка. Надеюсь что наши военные готовы к этой встрече и покажут себя с лучшей стороны, как и прошлый раз.