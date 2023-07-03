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Зеленский созывает новую ставку, на которой будет принято решение по срокам начала второго этапа контрнаступления ВСУ

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Зеленский созывает новую ставку, на которой будет принято решение по срокам начала второго этапа контрнаступления ВСУ

Второй этап контрнаступления начнется ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе, Зеленский намерен продемонстрировать успех украинской армии, как говорится, прямо к столу. В ближайшие дни в Киеве пройдет заседание новой ставки, на которой будут определены сроки начала операции.


Зеленский созывает новую ставку, на которой будет заслушан командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, предложивший начать второй этап контрнаступления не только с атак на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но и присоединить Херсонское с форсированием Днепра. План операции уже давно готов, он предусматривает наведение переправ на пяти участках, из которых три будут ложные. Одновременно будет проведена атака на Запорожскую АЭС, взятие ее под контроль позволит Киеву диктовать свои условия. По крайней мере, так считает Зеленский.

По информации украинских ресурсов, ссылающихся на источник в администрации президента Украины, Тарнавский уже две недели докладывает в Киев о готовности войск к началу операции. Однако Зеленский тянет, для него важно показать "товар лицом", поэтому команда на начало второго этапа контрнаступления поступит ближе к саммиту НАТО.

Тарнавский уже две недели докладывает президенту о полной готовности подразделений, но Банковая тянула до последнего, чтобы использовать все форматы в последние дни перед саммитом НАТО

- пишут ресурсы.

План с наступлением на Херсонском направлении разработал главком ВСУ Залужный, предполагалось, что украинская армия с самого начала будет атаковать с форсированием Днепра, но коррективы внес подрыв плотины Каховской ГЭС.
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17 комментариев
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  1. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 11:04
    +3
    Тьфу ты ёлкина мать... Не началось ещё что ли?
    Это теперь что же, к зиме?
    1. grem
      grem Сегодня, 11:11
      +5
      Цитата: Sevastiec
      Это теперь что же, к зиме?

      К земле ! По последней сводке 56 попыток наступления на одном участке ..Около 5 тыс трупов .! Следующий уже наверное под 100 тыс будет .
      Готовимся ! Запад требует больше крови и трупов ..Зеленский ответил слушаюсь и укололся .. negative
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 11:15
        -9
        Цитата: grem
        ..Около 5 тыс трупов .!

        Виталя, ты сам считал, или Конашенков сказал?
        1. grem
          grem Сегодня, 11:32
          +1
          Цитата: мордвин 3
          Цитата: grem
          ..Около 5 тыс трупов .!

          Виталя, ты сам считал, или Конашенков сказал?

          Да нет Вовка инфа была четкая ,дня через два тут появится .. hi
          Там еще брони много пожгли
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:17
      +1
      Нашей разведке даже напрягаться не надо, нам всё уже разжевали по-поводу второй части "Марлезонского балета" услужливые представители "древнейшей нации на земле". no
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:26
        +1
        Ждём "вторую серию цирка с конями" (с) .....
        на самом деле - не смешно, будет опять кровь с обеих сторон.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:09
    0
    Зеленский созывает новую ставку, на которой будет принято решение по срокам начала второго этапа контрнаступления ВСУ
    . Ставку на ставку... их дела. Нет предмета обсуждения.
  3. Everevil
    Everevil Сегодня, 11:10
    0
    ...начать второй этап контрнаступления...

    То есть, подразумевается, что первый уже прошёл, как надо, и можно смело переходить ко второму? request
    План операции ... предусматривает наведение переправ на пяти участках, из которых три будут ложные.

    Видимо, теперь их ещё и массово топить будут. Дурдом у них в ставке, короче.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:34
      0
      У шароварных полно надувных тактических лодок с жестким дном и возможностью устанавливать лодочные моторы (их ещё при Пете Шоколадном амеры передали) - используют их вестимо, если только их ком.состав не потырил это всё для рыбалки.
  4. Мельциар
    Мельциар Сегодня, 11:15
    0
    А мне больше интересно откуда у авторов статьи такой подробный план наступления.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 11:21
      -1
      Цитата: Мельциар
      А мне больше интересно откуда у авторов статьи такой подробный план наступления.

      Штирлицы скурили этот план, а нам остатки шифровального блокнота выдали.
    2. Uprun
      Uprun Сегодня, 11:27
      0
      От Штирлиценко вестимо..............
  5. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:17
    +1
    "Зеленский созывает новую ставку"
    Ну... теперь уж точно... "Всё!"...
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:22
    0
    Наступать надо , а то хозяева денег не дадут . Саммит НАТО не "за горами"
  7. Aken
    Aken Сегодня, 11:26
    +2
    Кода покажут Буданского и Залужева? Так, чтобы они шевелились, ногами дрыгали?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:28
    0
    Второй этап контрнаступления начнется ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе
    А польский генерал заявил, что второй этап начался 24.06. и в течение нескольких дней планируется окружить российскую группировку, нанести ей поражение и двинуться дальше. Но наверное поняв, что опять в сроки не укладываются решили объявить, что начнут ближе к саммиту НАТО, а это опять была только разминка и "прощупывание" российской обороны. Следуя некой закономерности следует ожидать, что за день до начала саммита НАТО Киев не имея успехов придумает новую формулировку для "еще не начавшегося наступления".
  9. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 11:29
    0
    "В ставке зелЬцера все малохольные!" (с)