Зеленский созывает новую ставку, на которой будет принято решение по срокам начала второго этапа контрнаступления ВСУ

Тарнавский уже две недели докладывает президенту о полной готовности подразделений, но Банковая тянула до последнего, чтобы использовать все форматы в последние дни перед саммитом НАТО

Второй этап контрнаступления начнется ближе к саммиту НАТО в Вильнюсе, Зеленский намерен продемонстрировать успех украинской армии, как говорится, прямо к столу. В ближайшие дни в Киеве пройдет заседание новой ставки, на которой будут определены сроки начала операции.Зеленский созывает новую ставку, на которой будет заслушан командующий группировкой "Таврия" Тарнавский, предложивший начать второй этап контрнаступления не только с атак на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, но и присоединить Херсонское с форсированием Днепра. План операции уже давно готов, он предусматривает наведение переправ на пяти участках, из которых три будут ложные. Одновременно будет проведена атака на Запорожскую АЭС, взятие ее под контроль позволит Киеву диктовать свои условия. По крайней мере, так считает Зеленский.По информации украинских ресурсов, ссылающихся на источник в администрации президента Украины, Тарнавский уже две недели докладывает в Киев о готовности войск к началу операции. Однако Зеленский тянет, для него важно показать "товар лицом", поэтому команда на начало второго этапа контрнаступления поступит ближе к саммиту НАТО.- пишут ресурсы.План с наступлением на Херсонском направлении разработал главком ВСУ Залужный, предполагалось, что украинская армия с самого начала будет атаковать с форсированием Днепра, но коррективы внес подрыв плотины Каховской ГЭС.