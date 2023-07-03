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Глава МИД Австрии: Россию нужно расценивать как часть европейской истории и культуры и отменить её невозможно

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Глава МИД Австрии: Россию нужно расценивать как часть европейской истории и культуры и отменить её невозможно

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о том, что Россию следует воспринимать как часть европейской истории и культуры, отменить которую невозможно. Об этом он сказал в эфире австрийского телеканала ORF. Как отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства, наша страна в любом случае остаётся крупнейшим европейским соседом для Запада, в том числе и в географическом плане.


Когда впервые речь зашла о запрете на выдачу виз россиянам, я не поддержал эту идею

– подчеркнул глава австрийской дипломатии.

По его словам речи об их отмене не идёт. Более того глава австрийского МИД призвал европейское сообщество быть более предусмотрительным в отношениях с Москвой.

Коснулся Шалленберг и темы замороженных западными странами российских активов, заявив о том, что в случае их конфискации ЕС необходимо будет строго соблюдать все нормы международного права, иначе любое решение будет оспорено в этом случае в судебном порядке.

Кстати говоря, в этом контексте заслуживает внимания и заявление обозревателя американского журнала Times Макса Гастингса, который считает, что «западным странам следует смириться с историческим разворотом России на Восток». Так, по мнению британского историка, никакие санкции не смогли сломить её экономику, как того ожидали на Западе, ведь она по-прежнему проявляет свою устойчивость. Более того, он обратил внимание и на тот факт, что оборонная промышленность стран «Старой Европы» и Великобритании находится в плачевном состоянии.
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16 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:49
    +3
    Глава МИД Австрии прилюдно совершил добровольное, политическое самоубийство.
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 12:08
      +2
      Австрия после 45-го года всегда отличалась достаточно сильными прагматическими взглядами. Это, конечно, не Венгрия, но и не германия с ее про-американскими взглядами.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:09
      +3
      Цитата: Trapp1st
      Глава МИД Австрии прилюдно совершил добровольное, политическое самоубийство.

      Да бросьте, какое самоубийство?
      Просто австрийцы, как расчётливая и прижимистая нация, начали на себе ощущать все прелести санкционной политики ЕС против России и "нежное обаяние помощи" США странам ЕС + не надо снимать со счетов то, что в отличие от США или той же Англии, Австрия находится намного ближе к месту проведения СВО и глядя на кокаинистого шута, расстреливающего Запорожскую АЭС из всех видов оружия, догадывается, что в случае аварии на этой АЭС до Австрии радиоактивное облака реально долетит и накроет её, а США и Англию нет.

      Короче, в рядах адекватов, наряду с Венгрией, заметилось движение к присоединению и это не может нас не радовать. Может теперь и греки с итальянцами подтянуться к ним. Ждём-с. hi
  2. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 11:49
    +1
    Ну хоть какие то зернышки здравого смысла проскакивают в Европе. Жаль только, что их мало и к ним не прислушиваются.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:52
      +2
      Россию нужно расценивать как часть европейской истории и культуры и отменить её невозможно
      Как нельзя отменить зиму и лето, восход и закат !
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 11:56
        -1
        Плохой пример. Зима, лето, восход и закат не слишком фундаментальные вещи, чтоб их помещать в такие лозунги. Я бы лучше упомянул какие-нибудь простые и понятные математические или физические вещи. Например, закон гравитационного взаимодействия.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 12:47
          0
          Цитата: Тарелка
          закон гравитационного взаимодействия.

          Ага...Закон Ома, теорему Пифагора, Жи, Ши - пиши через И ! hi
          1. Тарелка
            Тарелка Сегодня, 12:55
            0
            Ну "жи-ши" тоже такое себе. Захотим - и будем через Ы всей страной писать. Кто нас остановит-то? wink А вот закон Ома и теорема Пифагора это верно.
  3. Хорон
    Хорон Сегодня, 11:59
    +2
    Нас снова хотят купить на европейскость российского государства? Не надоело на это покупаться? Лучше быть независимой и процветающей азиопой, чем вечно обманутым флюгером. Кроме европейской истории, у России есть ещё и азиатская история, мировая история и самая главная, которая должна быть у России, это внутренняя история. Вот относительно внутренней истории и должны выстраиваться приоритеты. Имхо.
  4. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:01
    +1
    Что это за гнилой базар? Европейцам предстоит платить и каяться, никакая их жалость нам даром не сдалась
  5. wanna
    wanna Сегодня, 12:06
    0
    Это ухудшает и изолирует позиции России на Востоке.Подразумевается, что азиаты должны опасаться России, которая является плацдармом для западной экспансии белого человека.
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 12:11
    +1
    "Здравомыслия" им добавляет неудачное наступление ВСУ...
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:15
    0
    Глава МИД Австрии: Россию нужно расценивать как часть европейской истории и культуры и отменить её невозможно
    . Ну и что... в гейропе правит не разум, а хотелки разные... редисок.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    +1
    Встречаются еще адекватные крупные чиновники в Европе, но это увы редкость если даже не атавизм для современной Европы. Жалко мужика, т.к. начнут травить однозначно. Политических хейтеров к сожалению хоть отбавляй.
  9. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:22
    0
    Что-то вот ни малейшего желания принадлежать к нонешней типа европейской культуре...
  10. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    0
    Урсулка узнает, в угол поставит или отшлепает. а боррелька обниматься не будет....