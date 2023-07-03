Глава МИД Австрии: Россию нужно расценивать как часть европейской истории и культуры и отменить её невозможно

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил о том, что Россию следует воспринимать как часть европейской истории и культуры, отменить которую невозможно. Об этом он сказал в эфире австрийского телеканала ORF. Как отметил глава австрийского внешнеполитического ведомства, наша страна в любом случае остаётся крупнейшим европейским соседом для Запада, в том числе и в географическом плане.
Когда впервые речь зашла о запрете на выдачу виз россиянам, я не поддержал эту идею
– подчеркнул глава австрийской дипломатии.
По его словам речи об их отмене не идёт. Более того глава австрийского МИД призвал европейское сообщество быть более предусмотрительным в отношениях с Москвой.
Коснулся Шалленберг и темы замороженных западными странами российских активов, заявив о том, что в случае их конфискации ЕС необходимо будет строго соблюдать все нормы международного права, иначе любое решение будет оспорено в этом случае в судебном порядке.
Кстати говоря, в этом контексте заслуживает внимания и заявление обозревателя американского журнала Times Макса Гастингса, который считает, что «западным странам следует смириться с историческим разворотом России на Восток». Так, по мнению британского историка, никакие санкции не смогли сломить её экономику, как того ожидали на Западе, ведь она по-прежнему проявляет свою устойчивость. Более того, он обратил внимание и на тот факт, что оборонная промышленность стран «Старой Европы» и Великобритании находится в плачевном состоянии.