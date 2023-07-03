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Военкоры: В районе Клещеевки на Бахмутском направлении подразделения ВСУ были отброшены назад

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Военкоры: В районе Клещеевки на Бахмутском направлении подразделения ВСУ были отброшены назад

Несмотря на то, что основным направлением украинского контрнаступления остаётся Запорожское, на котором до этого было относительное затишье, ВСУ пытаются проводить серьёзные атаки и на других направлениях, в частности в районе Бахмута (Артёмовска) – города, который был освобождён российскими силами после многомесячных боев.


Как сообщали вчера и сегодня ряд телеграм-каналов, на Бахмутском направлении ситуация остаётся напряженной. Ранее подразделения ВСУ попытались несколько раз атаковать российские позиции у села Клещеевка, что в 7-8 километрах к юго-западу от Бахмута. Однако все украинские атаки были успешно отбиты. Вчера же противник попытался обойти Клещеевку южнее для удара с фланга. Однако, по данным из ряда источников, сегодня на 10:00 украинские силы были отброшены назад в районе Клещеевки.



Детали боёв на Бахмутском направлении у села Клещеевка сообщает телеграм-канал WarGonzo, который отмечает, что противник был специально подпущен поближе к российским позициям, чтобы нанести как можно более эффективный удар. В итоге по подразделениям ВСУ нанесли удар с использованием РСЗО и ствольной артиллерии, что вынудило их отступить на исходные позиции, неся большие потери.

Напомним, что ожесточённые бои продолжаются и в районе посёлка Курдюмовка, находящемся примерно в семи километрах южнее Клещеевки.
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3 комментария
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  3. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:26
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Детали боёв на Бахмутском направлении у села Клещеевка сообщает телеграм-канал WarGonzo, который отмечает, что противник был специально подпущен поближе к российским позициям, чтобы нанести как можно более эффективный удар.

    "огневой мешок" никто не отменял good
  4. кредо
    кредо Сегодня, 11:29
    +2
    Всё чаще и чаще ловишь себя на мысли, что одним из главных направлений деятельности кровавого шута на посту президента Украины является утилизация местного населения любыми способами, в том числе и такими людоедскими как "мясные атаки".
    И ведь соглашаются местные на этот путь в один конец, как будто другого просто нет.
    Не уж то и правда, что местная пропаганда вывернула им мозги набекрень так, что они забыли даже такое чувство как самосохранение. fool
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:34
    0
    Встретили, угостили, проводили домой..... А чего не так?