Боевики киевского режима возобновили попытки наступать на Запорожском направлении. В настоящее время основные усилия украинской армии сосредоточены в направлении населенного пункта Работино, где фиксируется накопление подразделений ВСУ.Украинское командование придает чрезвычайно большое значение этому участку линии боевого соприкосновения и стягивает к фронту значительные силы.В преддверии июньского саммита НАТО киевский режим стремится продемонстрировать хоть какой-то результат на поле боя. Если Киеву это не удастся, вероятнее всего значительно снизятся масштабы военной поддержки украинской армии со стороны Запада.Несмотря на значительные безвозвратные потери, превысившие 18 тысяч человек за месяц контрнаступления, и ввод в бой значительной части стратегического резерва, у ВСУ остается порядка шести бригад в незадействованном активе.На Сватовском направлении отмечается активизация российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. Штурмовые отряды российской армии, воспользовавшись переброской сил ВСУ под Купянск, начали штурмовать украинские позиции в этом селе.Атака украинских позиций на этом направлении вынудила командование ВСУ спешно менять планы и перебрасывать на этот участок фронта силы, которые ранее планировалось задействовать для нанесения удара на Купянском направлении.Ранее отмечалось накапливание ресурсов ВСУ в районе Купянска и Кременной, при этом часть подразделений снималась с других направлений. Атака ВС РФ в районе села Новоселовское приведет к ослаблению какого-то другого рубежа, тем самым предоставив там возможности для атак российской армии.