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Несмотря на значительные потери, ВСУ возобновили наступление на Запорожском направлении

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Несмотря на значительные потери, ВСУ возобновили наступление на Запорожском направлении

Боевики киевского режима возобновили попытки наступать на Запорожском направлении. В настоящее время основные усилия украинской армии сосредоточены в направлении населенного пункта Работино, где фиксируется накопление подразделений ВСУ.


Украинское командование придает чрезвычайно большое значение этому участку линии боевого соприкосновения и стягивает к фронту значительные силы.

В преддверии июньского саммита НАТО киевский режим стремится продемонстрировать хоть какой-то результат на поле боя. Если Киеву это не удастся, вероятнее всего значительно снизятся масштабы военной поддержки украинской армии со стороны Запада.

Несмотря на значительные безвозвратные потери, превысившие 18 тысяч человек за месяц контрнаступления, и ввод в бой значительной части стратегического резерва, у ВСУ остается порядка шести бригад в незадействованном активе.

На Сватовском направлении отмечается активизация российских войск в районе населенного пункта Новоселовское. Штурмовые отряды российской армии, воспользовавшись переброской сил ВСУ под Купянск, начали штурмовать украинские позиции в этом селе.

Атака украинских позиций на этом направлении вынудила командование ВСУ спешно менять планы и перебрасывать на этот участок фронта силы, которые ранее планировалось задействовать для нанесения удара на Купянском направлении.

Ранее отмечалось накапливание ресурсов ВСУ в районе Купянска и Кременной, при этом часть подразделений снималась с других направлений. Атака ВС РФ в районе села Новоселовское приведет к ослаблению какого-то другого рубежа, тем самым предоставив там возможности для атак российской армии.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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8 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:46
    +2
    Очередная "мясная" атака....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:58
      -1
      Можно конечно предполагать всё что угодна, как это делают авторы статей на ВО, вот только непонятно какая здесь причинно-следственная связь между переброской частей ВСУ с одного участка фронта на другой и ослаблением таким образом участка с которого их перебросили?

      Пока что по ходу СВО видно, что НАТОвское командование все эти восемь лет, с 2014 года, тоже работало по созданию эшелонированной обороны ВСУ, а не на постели дрыхло, поэтому нам так тяжело даётся освобождение наших городов, оккупированных кровавой киевской хунтой.
  2. ЗлойКоммунист
    ЗлойКоммунист Сегодня, 11:48
    -1
    свинья идет в наступление на мясорубку , на выходе фарш
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 11:53
    0
    Теперь надо ждать массированного удара от нас.
  4. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:57
    +1
    Срочняк надо хоть какую-то микроперемогу. Через две недели к барЕну на ковер, а в клювике нихрена нетути. Придется жалебно блеять экспромтом, что мол, так удачно наступают, так удачно - аж Вагнер убежал с испугу, да. Вы нам дайте еще денег, и мы - ух! Пока только такое могут нести, чушь, конечно, но и не такое пролезало. Слушать-то тоже будут не великие мыслители - а Столтенберги. Ну может еще подтянут какую-нибуд Дурсулу фон Дыр-что-то-там.А им там все до одного места, что они по профессии изучали, в гинекологии, что наступ, что отступ, главное, чтоб прогиб был засчитан.
    Однако в ближайшие две недели свиное стадо проредят радикально в попытках нарисовать хоть какую микроперемогу. Это и есть денацификация, вместе с демилитаризацией, кстати
    1. пешик
      пешик Сегодня, 12:06
      +2
      Однако в ближайшие две недели свиное стадо проредят радикально в попытках нарисовать хоть какую микроперемогу

      Да радикально, тысяч на 10 может. А в целом там их ещё тыщ 700-800 осталося; как тут товарищи пишут - это лет на 15 радикального перемалывания.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:05
    +1
    безвозвратные потери(ВФУ), превысившие 18 тысяч человек за месяц контрнаступления,

    Чтобы ВФУ потеряло боеспособность нужно денацифицировать ещё несколько сот тыс. укрофашистов.
    Боевая способность военнослужащего и формирования войск, сил и служб является определяющим элементом боевой готовности вооружённых сил и важнейшим условием достижения ими победы. Боеспособность зависит от вооружения, подготовки, снабжения и мотивированности вооружённых сил, а также размеров и особенностей вверенной территории, которую они защищают.

    считается, что часть, соединение или объединение частично теряют боевую способность при потерях в личном составе, вооружении и военной технике до 50 % — 60 % и сохранении управления; нарушения управления войсками и выходе из строя более 50 % — 60 % сил и средств приводят к полной потере боеспособности.
  6. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:10
    0
    Этот фронт должен быть наковальней, на которой теряется всякая надежда выйти к морю и победить Россию.