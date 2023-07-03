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Воюющий на Артемовском направлении боевик ВСУ рассказал о ситуации на флангах под Берховкой и Клещеевкой

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Воюющий на Артемовском направлении боевик ВСУ рассказал о ситуации на флангах под Берховкой и Клещеевкой

В настоящее время российские войска подтягивают свои резервы на Артемовское направление, а украинское контрнаступление на данном участке фронта не продвигается. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на некоего боевика ВСУ.


По утверждению украинского военного, под Берховкой и Клещеевкой ВСУ «топчутся на месте» и «всё слишком тяжело». Ранее сообщалось, что попытки украинских формирований перейти в наступление под Клещеевкой были пресечены массированными обстрелами российской артиллерии.

В то же время, вероятно, что ВСУ так просто не откажутся от планов продвинуться на Артемовском направлении. Не исключено, что в ближайшее время они предпримут новые атаки на данном стратегически важном направлении и попытаются пробить юго-западные фланги российской обороны на Артемовском направлении.


Но планы украинского командования и реальная обстановка на линии фронта – разные вещи. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, например, сообщает как о продолжении наступательных действий ВСУ на Артемовском направлении, так и об увеличении в два раза количества обстрелов российской артиллерией украинских позиций на этом участке фронта.

Соответственно, вряд ли у ВСУ есть реальные основания считать, что им удастся провести успешное контрнаступление под Артемовском. К тому же, украинские боевики несут значительные потери в личном составе, постепенно ухудшается их мотивация, прибывающие подкрепления подготовлены все хуже и хуже, а готовность биться до конца мобилизованных в принудительном порядке украинцев тоже вызывает вопросы.
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5 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:32
    0
    Ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...?
  2. Читателль 2013
    Читателль 2013 Сегодня, 11:33
    0
    Непонятно в заголовке, почему боевик всу, а не военнослужащий, мы разве не с их армией воюем или у них они боевиками называются
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:37
      0
      Непонятно в заголовке, почему боевик, а не военнослужащий
      Расчеловечивание, один из самых распространенных способов пропаганды.
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:38
      0
      Да это из-за стремления продемонстрировать что ВСУшники - типа не легитимное военное формирование потому что режим преступный и показать что там полно нациков и прочих отмороженных.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:36
    0
    Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, например, сообщает как о продолжении наступательных действий ВСУ на Артемовском направлении

    Продолжать можно сколько угодно... стоя на месте. И это тоже правда, к слову говоря.