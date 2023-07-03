Воюющий на Артемовском направлении боевик ВСУ рассказал о ситуации на флангах под Берховкой и Клещеевкой

В настоящее время российские войска подтягивают свои резервы на Артемовское направление, а украинское контрнаступление на данном участке фронта не продвигается. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на некоего боевика ВСУ.По утверждению украинского военного, под Берховкой и Клещеевкой ВСУ «топчутся на месте» и «всё слишком тяжело». Ранее сообщалось, что попытки украинских формирований перейти в наступление под Клещеевкой были пресечены массированными обстрелами российской артиллерии.В то же время, вероятно, что ВСУ так просто не откажутся от планов продвинуться на Артемовском направлении. Не исключено, что в ближайшее время они предпримут новые атаки на данном стратегически важном направлении и попытаются пробить юго-западные фланги российской обороны на Артемовском направлении.Но планы украинского командования и реальная обстановка на линии фронта – разные вещи. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, например, сообщает как о продолжении наступательных действий ВСУ на Артемовском направлении, так и об увеличении в два раза количества обстрелов российской артиллерией украинских позиций на этом участке фронта.Соответственно, вряд ли у ВСУ есть реальные основания считать, что им удастся провести успешное контрнаступление под Артемовском. К тому же, украинские боевики несут значительные потери в личном составе, постепенно ухудшается их мотивация, прибывающие подкрепления подготовлены все хуже и хуже, а готовность биться до конца мобилизованных в принудительном порядке украинцев тоже вызывает вопросы.