Частокол для Украины: российское высокоточное оружие большой дальности, которое уже применяется или потенциально может быть применено в зоне СВО

Высокоточное оружие (ВТО) большой дальности играет важнейшую роль в ходе проведения Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) специальной военной операции (СВО) на Украине. Учитывая то, что захватить господство в воздухе над всей территорией Украины Российские Воздушно-космические силы (ВКС) в силу ряда причин не могут , высокоточное оружие большой дальности фактически остаётся единственным средством для нанесения ударов в глубину территории противника.
В материале «От Storm Shadow к JASSM-ER: красные линии, за которыми закончится безопасность российской инфраструктуры и авиации на аэродромах» мы рассмотрели, какое современное высокоточное оружие большой дальности применяют и потенциально могут применить вооружённые силы Украины (ВСУ), а теперь проанализируем арсенал аналогичных вооружений, имеющихся у ВС РФ.
Условно высокоточное оружие большой дальности можно разделить на три группы.
Первая – это низколетящие дозвуковые крылатые ракеты (КР) и БПЛА-камикадзе.
Вторая – высокоскоростные баллистические и аэробаллистические ракеты.
Третья – это что-то среднее, то есть крылатые ракеты, сочетающие высокую сверхзвуковую/гиперзвуковую скорость и высотный или переменный профиль полёта – такими параметрами сейчас обладают только противокорабельные ракеты (ПКР). Кораблей у ВСУ фактически нет, поэтому топить нечего, однако ПКР могут применяться и против наземных целей.
Помимо временного интервала, через который они могут поразить цель после запуска, можно выделить ещё одно ключевое отличие первой группы от второй – низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и БПЛА-камикадзе сложнее обнаружить, но проще сбить, а высокоскоростные крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты проще обнаружить, но сложнее сбить. Что касается третьей группы, то здесь всё зависит от профиля полёта конкретного изделия.
Медленно, но верно
К первой группе можно отнести крылатые ракеты комплекса «Калибр», запускаемые с кораблей и подводных лодок, а также авиационные крылатые ракеты Х-101, запускаемые со стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 – скорость их полёта составляет менее 1 000 километров в час (0,8–0,9 Маха), а дальность полёта, по разным оценкам, варьируется от 2 000 километров для КР комплекса «Калибр» до 5 000 километров для КР Х-101.
Крылатая ракета комплекса «Калибр», предназначенная для поражения наземных целей
Крылатые ракеты Х-101 на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-95
Сюда же можно отнести БПЛА-камикадзе типа «Герань-2», скорость полёта которых и вовсе составляет 150–170 километров в час, при этом дальность полёта, по некоторым данным, может достигать нескольких тысяч километров.
БПЛА-камикадзе «Герань-2»
Почему ВТО большой дальности сложно обнаружить, но легко уничтожить?
Потому что их полёт проходит на сверхмалой высоте, следовательно, на дальность их обнаружения радиолокационными станциями (РЛС) комплексов противовоздушной обороны (ПВО) противника влияет кривизна земной поверхности, рельеф местности, естественные и искусственные возвышенности.
Ситуацию могли бы исправить самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), однако у Украины их нет, а дальность обзора самолётов ДРЛО стран НАТО ограничена. Пока они не заходят в украинское воздушное пространство, а в противном случае самолёты ДРЛО стран НАТО могли бы полностью закрыть для Российской авиации и ВТО большой дальности малые высоты.
Впрочем, ВС РФ в части самолётов ДРЛО тоже хвастаться особо нечем, хотя потенциально способы решения проблемы насыщения ВКС РФ самолётами ДРЛО имеются.
При этом с точки зрения средств ПВО дозвуковые низколетящие КР не являются какой-то особо сложной целью, хотя, разумеется, влияет фактор количества одновременно атакующих цель КР.
Особняком можно выделить БПЛА-камикадзе «Герань-2» – будучи достаточно простой целью для современных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), БПЛА-камикадзе «Герань-2», предположительно, настолько дёшевы, что каждый запуск по ним зенитной управляемой ракеты (ЗУР) наносит больше вреда защищающемуся, чем атакующему, вне зависимости от того, сбита ли «Герань» или нет.
Это позволяет применять тактику истощения ПВО противника открытыми налётами «Гераней».
Стремительно и неотвратимо
Ко второй группе относятся ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», запускаемые с наземных пусковых установок – скорость их полёта достигает 7 560 километров в час (свыше 6 Махов), и аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал», запускаемые с модифицированных истребителей МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 – скорость их полёта достигает 14 688 километров в час (свыше 12 Махов). Предположительно, рассматривалась возможность (а может, и сейчас рассматривается) интеграции ракет комплекса «Кинжал» на стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160.
Дальность стрельбы баллистической ракетой комплекса «Искандер» составляет порядка 300 километров (существует предположение, что до 500 километров). Дальность стрельбы ракетой комплекса «Кинжал», предположительно, составляет около 1 000 километров без учёта радиуса действия носителя.
Комплекс «Искандер» может применять как баллистические ракеты (вверху), так и крылатые ракеты (внизу), предположительно, представляющие собой сухопутную версию ракет комплекса «Калибр»
В общем-то, ракеты этих комплексов в каком-то смысле родственники – ракета комплекса «Кинжал» разработана на базе ракеты комплекса «Искандер».
Истребитель МиГ-31К с ракетой комплекса «Кинжал»
Поскольку траектория полёта ракет комплексов «Искандер» и «Кинжал» проходит на большой высоте, то они быстро обнаруживаются современными РЛС. Однако, как говорится, «видит око, да зуб неймёт» – уничтожить летящие с огромной скоростью и маневрирующие на конечном участке траектории ракеты крайне сложно. Относительно недавно ВСУ и США заявили, что одна или несколько ракет комплекса «Кинжал» уничтожены американскими ЗРК «Пэтриот», однако достоверных подтверждений этому пока нет.
Несомненно одно – ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал» действительно являются очень сложными целями, и для их перехвата потребуется использовать несколько дорогостоящих ЗУР, чья суммарная стоимость, скорее всего, превысит стоимость атакующих ракет.
Кроме того, ракеты комплексов «Искандер» и «Кинжал» могут быть дополнительно доработаны с целью повешения эффективности преодоления ими средств противовоздушной и противоракетной обороны противника.
Стремительное совершенство
К третьей группе можно отнести ПКР П-800 «Оникс», которые могут применяться как с кораблей и подводных лодок, так и с берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» – их скорость полёта достигает 3 182 километров в час (2,6 Маха). Дальность применения ПКР «Оникс» составляет 300 километров у базовой версии и до 800 километров у модернизированной.
ПКР «Оникс» (вверху) и БРК «Бастион» (внизу)
Носители ПКР «Оникс» постепенно получают возможность применения гиперзвуковой ПКР 3М22 «Циркон» со скоростью полёта 11 025 километров в час (9 Махов) и дальностью полёта до 1 000 километров. Эта ракета пока не применялась в ходе СВО, скорее всего, по соображениям секретности, так как даже её обломки могут дать США много важной информации, однако полностью исключать возможности её применения нельзя – может, мы решим «шарахнуть» ПКР «Циркон» со специальной боевой частью (СБЧ) по американским складам ядерного оружия в Европе или по сконцентрированным на территории Польши войскам НАТО?
Предполагаемый облик ПКР «Циркон»
Ещё в третью группу входят ПКР Х-22 и Х-32 авиационного базирования, а также ПКР П-500 «Базальт», П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан», размещаемые на надводных кораблях и подводных лодках.
В ходе СВО ПКР Х-22 и Х-32, судя по всему, достаточно активно применяются с их штатных носителей – дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. ПКР Х-22 имеет дальность полёта до 600 километров, скорость полёта достигает 4 000 километров в час (примерно 3,5 Маха). У её глубоко модернизированной версии Х-32 дальность полёта увеличена до 1 000 километров, а скорость до 5 400 километров в час (4,6 Маха). При этом, предположительно, у ПКР Х-32 уменьшена масса боевой части (около 500 килограмм) по сравнению с ПКР Х-22 (960 килограмм).
ПКР Х-22 под крыльями и фюзеляжем Ту-22М3
Траектория полёта ПКР Х-22 и Х-32 проходит на высоте 40 километров, что практически исключает её поражение западными ЗРК на среднем участке полёта. На конечном участке эти ПКР круто пикируют на цель, что также затрудняет их уничтожение.
ПКР П-500 «Базальт», П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан» в ходе СВО, предположительно, не применялись, хотя потенциально возможность применить «Базальт» или «Вулкан» имелась до тех пор, пока не затонул ракетный крейсер «Москва». Да и сейчас эти ракеты потенциально могут быть применены с наземных пусковых установок для разрушения критичных объектов инфраструктуры, о чём мы ранее говорили в материале «Утилизация выстрелом: применение ПКР «Базальт», «Вулкан» и «Гранит» для уничтожения особо важных целей на территории Украины».
ПКР П-500 «Базальт» (вверху) и П-700 «Гранит» (внизу)
Эти ракеты имеют дальность полёта свыше 500 километров. Скорость полёта на высотном участке траектории (14–17 километров) составляет 3 000 километров в час (2,5 Маха), а на низковысотном конечном участке траектории – 1 800 километров в час (1,5 Маха). Мощная боевая часть и массивная конструкция в сочетании позволяют наносить значительные повреждения сильно защищённым объектам.
Применение ПКР по наземным целям ставит вопрос точности их наведения. С высокой вероятностью современные ПКР «Оникс» и «Циркон» имеют в составе системы наведения приёмники сигналов ГЛОНАСС. Под вопросом его наличие в ПКР Х-32. Что касается более старых ПКР Х-22, «Базальт», «Гранит» и «Вулкан», то на них наличие приёмников сигналов ГЛОНАСС крайне маловероятно.
При поражении с помощью ПКР фактически бессмысленно гибнут дорогостоящие активные радиолокационные головки самонаведения (АРЛ ГСН), поэтому применение современных ПКР по наземным целям без доработки их ГСН вряд ли можно считать оправданным.
С другой стороны, доработка устаревших ПКР и применение их по наземным целям с заменой системы наведения могут стать относительно простым способом значительного повышения огневой мощи ВС РФ.
Нестандартные решения
Потенциально до высокоточного оружия большой дальности могут «дорасти» разрабатывающиеся в России частными компаниями БПЛА-камикадзе, например, такие, как БПЛА-камикадзе «Привет-120» от КБ «Око».
Также в импровизированные крылатые ракеты с боевой частью повышенного могущества могут быть превращены устаревшие, готовые к списанию пассажирские и транспортные самолёты – три-четыре таких машины могут превратить в пыль промышленное предприятие, выпускающее оружие или технику для ВСУ.
Более сложным, но практически неотвратимым средством нанесения ударов могут стать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) с конвенциональной боевой частью. Разменяв дальность на массу боевой части, ими можно уничтожать особо важные и хорошо защищённые цели. В качестве «доноров» для доработки могут использоваться устаревающие МБР и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), чей век «клонится к закату».
Выводы
Высокоточное оружие большой дальности неспособно в одиночку выиграть войну, по крайней мере, пока, но оно служит своего рода «антикатализатором», понижающим эффективность функционирования оборонно-промышленного комплекса и вооружённых сил противника в целом.
В дальнейшем его возможности будут только возрастать, вполне возможно, что доктрине генерала Дуэ предстоит воплотиться в новом качестве.
Это потребует не только создания новых образцов высокоточного оружия большой дальности, оптимальных по критерию «стоимость-эффективность», но и новых высокоэффективных носителей, способных обеспечить массированное применение ВТО большой дальности, формирований, обеспечивающих их высокоэффективное применение, а также необходимой инфраструктуры.